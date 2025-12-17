بشكلها المقاتل.. شرطة دبي تكشف عن أحدث سياراتها الخارقة: فيراري بوروسانج

تستمر شرطة دبي في تعزيز مكانتها كصاحبة أسطول الدوريات الأمتع والأكثر إثارة في العالم، حيث كشفت مؤخراً عن أحدث المنضمين لأسطولها الخارق وهي السيارة فيراري بوروسانجوي (Ferrari Purosangue) بنسخة "بوجناتور" المعدلة كليًا من قبل شركة "مانسوري" العالمية.

لا يمثل هذا الإصدار الجديد مجرد سيارة شرطة، بل هو تحفة هندسية تجمع بين الأداء الإيطالي الصارخ واللمسات التصميمية الجريئة التي تشتهر بها مانسوري.

الكشف الرسمي في “ميجليا إكسبرينس 2025”

جاء الظهور الأول لدورية فيراري الجديدة خلال فعاليات سباق "1000 ميجليا إكسبرينس الإمارات 2025"، والذي يعد أضخم وأرقى رالي للسيارات الكلاسيكية والفريدة في شبه الجزيرة العربية.

وقد اختارت شرطة دبي هذا الحدث العالمي لتأكيد ريادتها وتواجدها القوي في المحافل التي تجمع عشاق السرعة والتميز، مقدمةً السيارة التي تحمل لقب "بوجناتور" (Pugnator) وتعني "المقاتل" باللغة اللاتينية.

لمسات مانسوري تمنح بوروسانجوي هوية “المقاتل”

خضعت فيراري بوروسانجوي، وهي أول سيارة رياضية متعددة الاستخدامات (SUV) من الصانع الإيطالي فيراري، لتعديلات جذرية من شركة مانسوري لتتناسب مع شعار شرطة دبي.

شملت التعديلات استخداماً مكثفاً لألياف الكربون في الهيكل الخارجي، مع تحسينات ايروديناميكية تمنح السيارة مظهرًا أكثر هجومية وعرضًا.

وتتزين الدورية باللونين الأبيض والأخضر المميزين لشرطة دبي، مع تزويدها بأحدث أنظمة الإضاءة التحذيرية التي تتكامل بانسيابية مع التصميم المستقبلي للسيارة.

بعيدًا عن المظهر الخارجي، تظل فيراري بوروسانجوي وحشًا ميكانيكيًا بمحرك مكون من 12 أسطوانة (V12) يمنحها تسارعًا وقوة تجعلها واحدة من أسرع سيارات الدفع الرباعي في العالم.

وانضمام هذه السيارة إلى قائمة تضم طرازات من “لامبورجيني”، "بوجاتي" و"أستون مارتن" يعكس استراتيجية شرطة دبي في استخدام هذه المركبات الفارهة لتعزيز التواصل المجتمعي والتواجد في المناطق السياحية البارزة، ونشر صورة حضارية ومبتكرة عن القوة الشرطية في الإمارة.