قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يفرض حصارا على ناقلات النفط ويصنف نظام فنزويلا "منظمة إرهابية أجنبية"
عايشة لوحدها.. جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية
وفاة نيفين مندور.. تزوجت علي الطريقة الأسطورية وعادت للظهور بعد غياب
بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور
أكرم القصاص: الرئيس السيسي يضع الشباب على رأس أولوياته
موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد فلامنجو في كأس القارات
بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية
الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ 27 من "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة
إعلام عبري: حزب الله يتعافى ويتعزز بوتيرة أسرع والمواجهة معه باتت حتمية
مجهولان يرشان «مية نار» على 3 طلاب أثناء استقلالهم توك توك في كفر شكر
هزة أرضية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر في أمريكا
ماذا كان يقول الرسول عند الزلزال؟.. 3 أذكار تنجيك من أشد الفواجع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بشكلها المقاتل.. شرطة دبي تكشف عن أحدث سياراتها الخارقة: فيراري بوروسانج

فيراري بوروسانجوي
فيراري بوروسانجوي
عزة عاطف

تستمر شرطة دبي في تعزيز مكانتها كصاحبة أسطول الدوريات الأمتع والأكثر إثارة في العالم، حيث كشفت مؤخراً عن أحدث المنضمين لأسطولها الخارق وهي السيارة فيراري بوروسانجوي (Ferrari Purosangue) بنسخة "بوجناتور" المعدلة كليًا من قبل شركة "مانسوري" العالمية. 

لا يمثل هذا الإصدار الجديد مجرد سيارة شرطة، بل هو تحفة هندسية تجمع بين الأداء الإيطالي الصارخ واللمسات التصميمية الجريئة التي تشتهر بها مانسوري.

الكشف الرسمي في “ميجليا إكسبرينس 2025”

جاء الظهور الأول لدورية فيراري الجديدة خلال فعاليات سباق "1000 ميجليا إكسبرينس الإمارات 2025"، والذي يعد أضخم وأرقى رالي للسيارات الكلاسيكية والفريدة في شبه الجزيرة العربية. 

وقد اختارت شرطة دبي هذا الحدث العالمي لتأكيد ريادتها وتواجدها القوي في المحافل التي تجمع عشاق السرعة والتميز، مقدمةً السيارة التي تحمل لقب "بوجناتور" (Pugnator) وتعني "المقاتل" باللغة اللاتينية.

لمسات مانسوري تمنح بوروسانجوي هوية “المقاتل”

خضعت فيراري بوروسانجوي، وهي أول سيارة رياضية متعددة الاستخدامات (SUV) من الصانع الإيطالي فيراري، لتعديلات جذرية من شركة مانسوري لتتناسب مع شعار شرطة دبي.

شملت التعديلات استخداماً مكثفاً لألياف الكربون في الهيكل الخارجي، مع تحسينات ايروديناميكية تمنح السيارة مظهرًا أكثر هجومية وعرضًا. 

وتتزين الدورية باللونين الأبيض والأخضر المميزين لشرطة دبي، مع تزويدها بأحدث أنظمة الإضاءة التحذيرية التي تتكامل بانسيابية مع التصميم المستقبلي للسيارة.

بعيدًا عن المظهر الخارجي، تظل فيراري بوروسانجوي وحشًا ميكانيكيًا بمحرك مكون من 12 أسطوانة (V12) يمنحها تسارعًا وقوة تجعلها واحدة من أسرع سيارات الدفع الرباعي في العالم. 

وانضمام هذه السيارة إلى قائمة تضم طرازات من “لامبورجيني”، "بوجاتي" و"أستون مارتن" يعكس استراتيجية شرطة دبي في استخدام هذه المركبات الفارهة لتعزيز التواصل المجتمعي والتواجد في المناطق السياحية البارزة، ونشر صورة حضارية ومبتكرة عن القوة الشرطية في الإمارة.

فيراري بوروسانجوي بوجاتي شرطة دبي أستون مارتن لامبورجيني سيارات دبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محيي إسماعيل

كسروا باب شقته .. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

إمام عاشور

مش مستني لقطة أو ادعاء.. إمام عاشور يكشف سبب بكائه بلقاء مصر ونيجيريا

دونالد ترامب

بينها فلسطين وسوريا .. ترامب يوسّع عدد حظر دخول الدول الولايات المتحدة

متهم

ربطوه في العامود.. كواليس محاولة شاب تقبيل فتاة عنوة وسط الشارع بأكتوبر

إمام عاشور

دموع إمام عاشور تشعل التعاطف.. ومحمد طارق يكشف الكواليس |فيديو

الداخلية

مصدر أمني ينفي صحة فيديو متداول عن هتافات مزعومة في إحدى المناطق

زلزال

زلزال بقوة 4 ريختر يضرب المنطقة الشرقية في السعودية

الارصاد

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة تصل لحد السيول على سيناء وشبورة كثيفة

بالصور

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر الكريمية.. وصفة سريعة ومغذية للشتاء

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر الكريمية
طريقة عمل شوربة العدس الأصفر الكريمية
طريقة عمل شوربة العدس الأصفر الكريمية

أخطاء شائعة يقع فيها الأغلبية مع أي متحور جديد

أخطاء شائعة يقع فيها الأغلبية مع أي متحور جديد
أخطاء شائعة يقع فيها الأغلبية مع أي متحور جديد
أخطاء شائعة يقع فيها الأغلبية مع أي متحور جديد

طريقة عمل التيراميسيو في المنزل .. حلوى إيطالي بالقهوة

طريقة عمل حلوى التيراميسيو
طريقة عمل حلوى التيراميسيو
طريقة عمل حلوى التيراميسيو

تنظيم المذاكرة في آخر شهر قبل الامتحانات.. خطة ذكية لمُراجعة المنهج بدون توتر

خطوات عملية لتنظيم وقت المذاكرة في آخر شهر قبل الامتحانات
خطوات عملية لتنظيم وقت المذاكرة في آخر شهر قبل الامتحانات
خطوات عملية لتنظيم وقت المذاكرة في آخر شهر قبل الامتحانات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد