يعاني من مشكلات نفسية.. جهود مكثفة لانتشال جثمان شاب من بحر أشمون في المنوفية

تباشر قوات الإنقاذ النهري في محافظة المنوفية البحث عن جثمان شاب سقط غريقا داخل بحر سنتريس بمركز اشمون.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير امن المنوفية اخطارا من مركز شرطة أشمون بتلقيه بلاغا من اسره الشاب محمد شرف الدين من قرية القناطرين بتغيبه وكان اخر مشاهدة له علي بحر قرية سنتريس.

واكد شقيقه ان محمد يبلغ من العمر 20 عاما ويعاني من مشاكل نفسية وترك المنزل اثر خلافات بينهم.

وتابع انهم ظلوا يبحثون عنه 3 ايام حتي تبين كاميرات المراقبة بالقاء نفسه من اعلي كوبري سنتريس.

وتواصل قوات الإنقاذ النهري في محاولاتها لانتشال الجثمان.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.