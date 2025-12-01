مديرو عموم جدد بجامعة المنوفية لدعم العمل الإداري وتطوير الأداء المؤسسي

أصدر، رئيس جامعة المنوفية، عدد من القرارات الإدارية بتكليف عدد من القيادات الإدارية لتولي مهام مديرين عموم بإدارات الجامعة، حيث أصدر قرارا بتكليف علاء محمد الشربيني موجه مالي أول بالادارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالجامعة للقيام بعمل مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة.

كما أصدر رئيس الجامعة قرارا بتعديل تكليف عبير محمود نجم محاسب أول بالجامعة من العمل مدير عام الإدارة العامة للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص للقيام بعمل مدير عام شؤون خدمة المجتمع.

وأصدر قرارا بتكليف ريهام عبد المنعم مكي محاسب أول بالجامعة ومدير إدارة الوحدات ذات الطابع الخاص بالادارة العامة للصناديق والحسابات الخاصه والوحدات ذات الطابع الخاص للقيام بعمل مدير عام الإدارة العامة للصناديق والحسابات الخاصه والوحدات ذات الطابع الخاص.

وأكد رئيس الجامعة أن هذه القرارات تأتى في إطار حرص رئيس الجامعة على دعم الهيكل الإداري، وضخ دماء جديدة قادرة على مواكبة متطلبات التطوير واستكمال مسيرة التحديث المؤسسي التي تنتهجها الجامعة، كما يتم اتخاذ هذه القرارات ضمن خطة شاملة لتطوير العمل الإداري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للعاملين والطلاب، ودعم منظومة العمل داخل الإدارات المختلفة، مشيرًا إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا برفع كفاءة الجهاز الإداري وتعزيز قدرات القيادات من خلال اختيار الكفاءات المتميزة وأصحاب الخبرات المهنية والإدارية.