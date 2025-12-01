قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأقمار الصناعية تكشف عجز السد الإثيوبي عن توليد الكهرباء.. وسر فتح مفيض توشكى
مبالغ كبرى للفائزين.. متحدث الأوقاف يعلن جوائز المسابقة العالمية للقرآن الكريم
فرص سقوط أمطار وانخفاض حرارة.. الأرصاد تكشف طقس الأيام المقبلة
توقعات بوصول سعر الجنيه الذهب لـ 50 ألف جنيها.. تفاصيل
«معاشك هيزيد ولا لأ؟».. تفاصيل قرار التأمينات بدءًا من يناير المقبل
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين.. وصل كام؟
هل يشترط ستر العورة عند الوضوء بعد الاستحمام؟.. أمين الإفتاء: اعتقاد غير صحيح
نشوي مصطفى تكشف حقيقة القبض عليها بسبب هند عاكف.. بث مباشر
للمرة الأولى في تاريخها.. مصر تصنع أجزاء من مقاتلات رافال الفرنسية
مصر تستعد لإطلاق أكبر معرض عسكري عالمي في 2025 في إطار تطوير صناعتها الدفاعية
وزير البترول يبحث تعميق التعاون مع نفط عمان ويشيد بانضمام بتروجيت
مسيرات أرضية وجوية وأجهزة تشويش وتصنيع أجزاء من الطائرة رفال.. جناح متميز للهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025
محافظات

مديرو عموم جدد بجامعة المنوفية لدعم العمل الإداري وتطوير الأداء المؤسسي

جامعة المنوفية
جامعة المنوفية
مروة فاضل

أصدر، رئيس جامعة المنوفية، عدد من القرارات الإدارية بتكليف عدد من القيادات الإدارية لتولي مهام مديرين عموم بإدارات الجامعة، حيث أصدر قرارا بتكليف علاء محمد الشربيني موجه مالي أول بالادارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالجامعة للقيام بعمل مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة.

كما أصدر رئيس الجامعة قرارا بتعديل تكليف عبير محمود نجم محاسب أول بالجامعة من العمل مدير عام الإدارة العامة للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص للقيام بعمل مدير عام شؤون خدمة المجتمع.

وأصدر قرارا بتكليف ريهام عبد المنعم مكي محاسب أول بالجامعة ومدير إدارة الوحدات ذات الطابع الخاص بالادارة العامة للصناديق والحسابات الخاصه والوحدات ذات الطابع الخاص للقيام بعمل مدير عام الإدارة العامة للصناديق والحسابات الخاصه والوحدات ذات الطابع الخاص.

وأكد رئيس الجامعة أن هذه القرارات تأتى في إطار حرص رئيس الجامعة على دعم الهيكل الإداري، وضخ دماء جديدة قادرة على مواكبة متطلبات التطوير واستكمال مسيرة التحديث المؤسسي التي تنتهجها الجامعة، كما يتم اتخاذ هذه القرارات ضمن خطة شاملة لتطوير العمل الإداري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للعاملين والطلاب، ودعم منظومة العمل داخل الإدارات المختلفة، مشيرًا إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا برفع كفاءة الجهاز الإداري وتعزيز قدرات القيادات من خلال اختيار الكفاءات المتميزة وأصحاب الخبرات المهنية والإدارية.

جامعة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية تكليف العمل الإداري

