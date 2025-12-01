حملة لمنع استخدام مكبرات الصوت في شوارع المنوفية

يبدأ مجلس مدينة قويسنا، في محافظة المنوفية، من الأسبوع القادم، شن حملات مكثفة لمصادرة مكبرات الصوت للحد من الضوضاء وإزعاج المواطنين.

وأوضحت هناء عقيلة رئيس مركز ومدينة قويسنا، أنه ابتداءا من اول الاسبوع القادم سيتم تنظيم حملات مكثفة لمكافحة ظاهرة الضوضاء في الشوارع والمناطق الحيوية.

تستهدف هذه الحملات بشكل رئيسي الباعة الجائلين أو أصحاب مركبات التوك توك، الذين يستخدمون مكبرات الصوت عالية النبرة.

وأكدت، رئيس مجلس قويسنا، انة سيتم مصادرة كافة المكبرات من على اى نوع مركبه وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأضافت عقيلة، أن هذة الحملات تأتي استجابةً لشكاوى متكررة من المواطنين والمقيمين حول ارتفاع مستوى الضوضاء الناتج عن مكبرات الصوت .

وقالت عقيلة، إن الهدف ليس إيقاف رزق الباعة، بل تنظيم عملهم بما لا يتعارض مع راحة وصحة المجتمع.