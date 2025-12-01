قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عمرو السولية قبل مواجهة الكويت: هدفنا لقب بطولة كأس العرب
تقرير رسمي من فيفا يخص نجم الزمالك | ماذا حدث
قصف مدفعي حوثي يستهدف أحياء سكنية في جبل جرة ووادي القاضي شمالي مدينة تعز
الوزراء: البرنامج القومي للقراءة والكتابة خطوة لتعليم متميز ومستقبل أفضل
حلمي طولان: منتخب مصر جاهز لعبور نظيره الكويتي غدا بـ كأس العرب
قضايا الدولة تعتزم تطوير التشريعات القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة
شوبير يكشف آخر تطورات إصابة ثنائي حراسة مرمى المنتخب
الرئيس السيسي يتفقد جناحي الإمارات والأردن بمعرض «إيديكس 2025»
وزير الرى من المغرب: الجيل الثانى للرى المصرى 2.0 يقود تطوير إدارة المياه
النقل تناشد المواطنين الالتزام بتعليمات عبور المزلقانات.. حبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبتها
سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية اليوم الاثنين 1 ديسمبر
وزير التعليم يطلع على نسب الحضور بمدارس القاهرة ويوجه بصيانة الأثاث المدرسي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

حملة لمنع استخدام مكبرات الصوت في شوارع المنوفية

رئيس مدينة قويسنا
رئيس مدينة قويسنا
مروة فاضل

يبدأ مجلس مدينة قويسنا، في محافظة المنوفية، من الأسبوع القادم، شن حملات مكثفة لمصادرة مكبرات الصوت للحد من الضوضاء وإزعاج المواطنين.

وأوضحت هناء عقيلة رئيس مركز ومدينة قويسنا، أنه ابتداءا من اول الاسبوع القادم سيتم تنظيم حملات مكثفة لمكافحة ظاهرة الضوضاء في الشوارع والمناطق الحيوية. 

تستهدف هذه الحملات بشكل رئيسي الباعة الجائلين أو أصحاب مركبات التوك توك، الذين يستخدمون مكبرات الصوت عالية النبرة. 

وأكدت، رئيس مجلس قويسنا، انة سيتم مصادرة كافة المكبرات من على اى نوع مركبه وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأضافت عقيلة، أن هذة الحملات تأتي استجابةً لشكاوى متكررة من المواطنين والمقيمين حول ارتفاع مستوى الضوضاء الناتج عن مكبرات الصوت . 

وقالت عقيلة، إن الهدف ليس إيقاف رزق الباعة، بل تنظيم عملهم بما لا يتعارض مع راحة وصحة المجتمع. 

