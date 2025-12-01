قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكرملين: لا نستطيع الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بإقامة بشار الأسد
تشكيل منتخب تونس وسوريا في بطولة كأس العرب
الرئيس السيسي يهنئ منتخب الكاراتيه بتصدر بطولة العالم: إنجاز تاريخي يليق بمصر
كيف تحولت براءة الأطفال إلى صرخة استغاثة داخل مدرسة دولية بالمنتزه؟
افتتاح 14 مدرسة جديدة | التعليم تبحث تطورات مشروع المدارس المصرية اليابانية
سحب تشغيلة أشهر علاج لجرثومة المعدة وارتجاع المريء.. وهذه عقوبة غش الأدوية
الأربعاء.. جدول أعمال مكثف للجان الشيوخ لمناقشة "قانون الكهرباء وسياسة الوطنية للإعلام"
الرعاية الصحية: حجم الاستهلاك المحلي للأدوية يصل إلى 400 مليار جنيه
منافس مصر .. 13 معلومة عن منتخب الكويت قبل لقاء الغد بـ كأس العرب
احذر الشبورة.. تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع
حسام حسن الهداف الأول.. 9 انتصارات و27 هدفا حصيلة مصر بـ كأس العرب
قضايا مهمة ما تزال عالقة.. ماذا يحمل ويتكوف إلى بوتين؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مياه المنوفية: ختام فاعليات القافلة المائية بقرية سبك الضحاك بالباجور للتوعية بترشيد الاستهلاك

فعاليات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية
فعاليات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية
مروة فاضل

اختتمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، فعاليات القافلة المائية بقرية سبك الضحاك التابعه لمركز الباجور والتي استمرت على مدار يومين ، لحل مشكلات القرية التي تخص مياه الشرب والصرف الصحي .

وأشار، المهندس رشدى السيد عمر رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب ، أن القافلة تضمنت تنفيذ ندوات وورش سباكة بالوحدة الصحية والوحدة المحلية ،تنفيذ  ألعاب تفاعلية للأطفال وأنشطة رسم وتلوين للأطفال بالمدارس، تركيب قطع موفرة واصلاح سباكة في المدارس والمساجد ،التوعية ضد مخاطر رش الشوارع بالمياه وتطهير شبكات المياه بالقرية .

وأضاف ،ان فريق قطاع المعامل ومراقبة الجودة مر على عدد من منازل القرية لأخذ عينات عشوائية للمياه وتحليلها في الحال، وكانت جميعها مطابقة للمواصفات القياسية كما تمكن القطاع التجاري من الكشف على وصلات الخلسة وضبط عدد من الحالات والتوعية بمخاطرها وتحصيل المتأخرات من الفواتير ضمن فاعليات القافلة المائية بالقرية .

وأكد، أن الشركة تبذل قصارى جهدها فى الحفاظ على كل نقطة مياه من خلال تنفيذ ورش لتعليم مبادئ السباكة الخفيفة للسيدات من أجل تصليح السباكة المنزلية التالفة دون الاستعانة بسباك وحفاظا على كل نقطة مياه من الإهدار وأيضا تركيب القطع الموفره للمياه بالمساجد والمركز الطبى بالقرية للمساعدة في ترشيد استهلاك المياه.

واختتمت فعاليات القافلة بالرد على شكاوى المواطنين واستفساراتهم، وتوزيع البرشورات عليهم والترويج للقطع الموفره وتوعية الاهالى بدور الخط الساخن ١٢٥ لاستقبال شكاوى اعطال المياه والصرف الصحى وكذلك توعية أهالى القرية بالطرق المختلفة والمتعدده للتواصل مع الشركة فى حل مشاكل المواطنين فيما يخص مياه الشرب والصرف الصحي .

المنوفية محافظة المنوفية شركة المياه مياه المنوفية ندوات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الاثنين.. وقيمة عيار 21 الآن

سعر البانيه اليوم

اشتري وخزني.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين| البانيه وصل كام؟

وزير التربية والتعليم

تغيير مفاجئ في موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي بمدارس 13محافظة

إحالة 19 طالبًا وطالبة إلى مجلس تأديب ابتدائي

إحالة 19 طالبًا من طب الإسكندرية إلى مجلس تأديب ابتدائي.. إيه الحكاية؟

جانب من مباراة الأهلي والجيش الملكي

سر عدم تقدم الأهلي بشكوى رسمية ضد الجيش الملكي.. خاص

أرشيفية

رئيس فنزويلا يبدي استعدادا للتنحي بعد 18 شهرا.. وواشنطن تصر على الرحيل الفوري

الدولار

أسعار صرف الدولار اليوم الإثنين في البنوك

ترشيحاتنا

القومي للمرأة يشارك في فعاليات ورشة عمل إقليمية حول " الإجازات مدفوعة الأجر وترتيبات العمل المرن"

القومي للمرأة يشارك في فعاليات ورشة عمل إقليمية حول الإجازات مدفوعة الأجر وترتيبات العمل المرن

عمرو الليثي

عمرو الليثي: تدريب الإعلاميين على تناول قضايا الدين ضرورة لمواجهة خطاب الكراهية

الأنبا ميخائيل أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة

الأنبا ميخائيل يصلي القداس الشهري لخدمة الصم وضعاف السمع بحلوان

بالصور

لمرضي الربو وللمناعة.. عليك بتناول كوب الشاي بالحبهان

لمرضي الربو وللمناعة ..عليك بتناول كوب من الشاي بالحبهان
لمرضي الربو وللمناعة ..عليك بتناول كوب من الشاي بالحبهان
لمرضي الربو وللمناعة ..عليك بتناول كوب من الشاي بالحبهان

نيللي كريم تنتظر عرض "القصص" و "جوازة ولا جنازة"

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

أنفلونزا وكورونا وبرد .. كيف تحمي نفسك وأطفالك من الفيروسات المنتشرة؟

كيف تحمي نفسك من الفيروسات
كيف تحمي نفسك من الفيروسات
كيف تحمي نفسك من الفيروسات

محمد بشير ينشر صورًا من أول يوم تصوير "الست موناليزا"

ابطال مسلسل الست موناليزا
ابطال مسلسل الست موناليزا
ابطال مسلسل الست موناليزا

فيديو

كليب يا هاك القلب

"يا هاك القلب".. أغنية تامر نجم تجمع قوة الشعور وروح الشباب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ثقافة القوة وقوة الثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما هو سر المتحوّر الجديد الذي يصيب الناس؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

المزيد