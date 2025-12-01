مياه المنوفية: ختام فاعليات القافلة المائية بقرية سبك الضحاك بالباجور للتوعية بترشيد الاستهلاك

اختتمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، فعاليات القافلة المائية بقرية سبك الضحاك التابعه لمركز الباجور والتي استمرت على مدار يومين ، لحل مشكلات القرية التي تخص مياه الشرب والصرف الصحي .

وأشار، المهندس رشدى السيد عمر رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب ، أن القافلة تضمنت تنفيذ ندوات وورش سباكة بالوحدة الصحية والوحدة المحلية ،تنفيذ ألعاب تفاعلية للأطفال وأنشطة رسم وتلوين للأطفال بالمدارس، تركيب قطع موفرة واصلاح سباكة في المدارس والمساجد ،التوعية ضد مخاطر رش الشوارع بالمياه وتطهير شبكات المياه بالقرية .

وأضاف ،ان فريق قطاع المعامل ومراقبة الجودة مر على عدد من منازل القرية لأخذ عينات عشوائية للمياه وتحليلها في الحال، وكانت جميعها مطابقة للمواصفات القياسية كما تمكن القطاع التجاري من الكشف على وصلات الخلسة وضبط عدد من الحالات والتوعية بمخاطرها وتحصيل المتأخرات من الفواتير ضمن فاعليات القافلة المائية بالقرية .

وأكد، أن الشركة تبذل قصارى جهدها فى الحفاظ على كل نقطة مياه من خلال تنفيذ ورش لتعليم مبادئ السباكة الخفيفة للسيدات من أجل تصليح السباكة المنزلية التالفة دون الاستعانة بسباك وحفاظا على كل نقطة مياه من الإهدار وأيضا تركيب القطع الموفره للمياه بالمساجد والمركز الطبى بالقرية للمساعدة في ترشيد استهلاك المياه.

واختتمت فعاليات القافلة بالرد على شكاوى المواطنين واستفساراتهم، وتوزيع البرشورات عليهم والترويج للقطع الموفره وتوعية الاهالى بدور الخط الساخن ١٢٥ لاستقبال شكاوى اعطال المياه والصرف الصحى وكذلك توعية أهالى القرية بالطرق المختلفة والمتعدده للتواصل مع الشركة فى حل مشاكل المواطنين فيما يخص مياه الشرب والصرف الصحي .