عاجل
رئيس لبنان: يجب الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المستمرة على البلاد
الأولى بأرخص سعر.. 5 سيارات فرنسية في السوق المصري| اعرف ثمنها
استمرار أعمال عمليات القومي للإعاقة لمتابعة التصويت بالداخل في انتخابات النواب
خالد الغندور: الأهلي استحق الفوز بالسوبر.. وزيزو وبن شرقي تألقا في القمة
سلاح الجو للجيش السوداني يستهدف مواقع للدعم السريع
وزير الدفاع الإسرائيلي يمنع ضباط الجيش من إجراء مقابلات مع الصحافة دون موافقته
في ختام تعاملات الأحد| تباين أداء أسواق المال العربية.. بورصة مصر تربح 51 مليار جنيه
السوبر المصري.. عمرو أديب: عاوز أقول لأخواتي في نادي الزمالك معلش ما هو انت مش يتلاعب حد عادي
مي عمر بطلة أمام أحمد السقا في فيلم هيروشيما
وزير المالية: عودة الثقة في الاقتصاد المصري هي الأهم لجذب الاستثمار
موعد صرف معاشات ديسمبر 2025 لـ 11 مليون مواطن.. تفاصيل جدول الصرف
باق 52 يوما.. موعد ليلة رأس السنة الميلادية 2026 والإجازات المتبقية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

تموين دمياط يحرر 310 محاضر للمخالفين بالأسواق

تموين دمياط
تموين دمياط
زينب الزغبي

تابع الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، بقيادة  مجدى  عبد الكريم، في تكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز، خلال الحملات التي  أجريت في الفترة من 2 إلي 8 نوفمبر الجاري.

في هذا الصعيد أسفرت تلك الحملات عن تحرير  310محضرًا متنوعًا، حيث تم تحرير 65 محضراً لمخالفات داخل المخابز، حيث تضمنت: نقص وزن الرغيف، عدم اكتمال المواصفات ، عدم وجود سجل زيارات ، عدم وجود قائمة تشغيل ، وعدم نظافة أدوات العجن، إلى جانب محضر تجميع خبز بلدي، وآخران توقف وضرب وهمي، فضلاً عن  محضرين تصرف في 6 شيكارة دقيق مدعم .

علاوة على ذلك، أسفرت الحملات الرقابية على الأسواق عن تحرير 228 محضرا ، جاءت علي النحو التالي: عدم الإعلان عن الأسعار ، عدم وجود شهادات صحية ، بالإضافة تشغيل عمالة بدون شهادات صحية  ، إدارة منشأة بدون ترخيص، عدم إعلان نقاط خبز بدل تمويني ، عدم إعلان عن مخزن إلي جانب عرض لحوم مكشوفة وبدال تمويني مغلق، عدم إعلان قائمة تشغيل بدال تمويني، بجانب عدم وجود سجل تجاري ، وأكياس سوداء ، فضلاً عن محضرين سلعة مجهولة المصدر عبارة عن (52 كيلو لحمة مفرومة ودهون وسجق بالإضافة إلى 25 كيلو كبدة غير صالحة كما تم التحفظ عليهم.

واستكمالا لتلك الجهود تم تحرير17 محضراً في مجال المواد البترولية ، شملت عدم الإعلان عن أسعار الغاز ، محضر استخدام أسطوانات غاز تجارية في أماكن مزودة بالغاز الطبيعي كما تم في هذا الصدد التحفظ علي 3 أسطوانات تجاربة ، تبعاً لذلك ذلك تم ضبط محلان بالإتجار في أسطوانات الغاز المنزلية بدون ترخيص وبيعها في السوق السوداء كما تم التحفظ على 20 أسطوانة منزلية، هذا إلي جانب عدم الإعلان عن أسعار الزيوت والشحوم في محطة وقود سيارات.

دمياط تموين مخبوزات الافران

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

رسميا.. تعديل موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 في مدارس 13 محافظة

سعر الذهب

بعد قفزة الاحتياطي لـ50 مليار دولار.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

الإعلامي خالد أبو بكر

خالد أبو بكر يتقدم بشكوى إلى مجلس الشيوخ للتحقيق في تصريحات ياسر جلال.. فيديو

صورة أرشيفية

9 طائرات تهبط اضطرارياً بمطار البصرة بسبب سوء الأحوال الجوية في الكويت

ارشيفية

بحضور مترجم ومندوب السفارة.. إخلاء سبيل 3 سائحين تجردوا من ملابسهم بجوار الهرم الأكبر

بالاسم.. كيفية معرفة اللجنة الانتخابية 2025 وحالات بطلان الصوت

برقم البطاقة.. كيفية معرفة اللجنة الانتخابية 2025 وحالات بطلان الصوت

وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري

الأوقاف توضح ديانة المصريين القدماء: فيهم أنبياء ومؤمنون وليسوا عبدة أوثان

مي عمر

مي عمر تدعم آن الرفاعي بعد انفصالها عن كريم محمود عبد العزيز

النيابة الإدارية

النيابة الإدارية تنظم اليوم الترفيهي لـ ذوي الإعاقة| صور

حملة أمنية

لفحص التراخيص وضبط المخالفات.. حملة أمنية موسعة في حلوان| صور

مشرحة

ضبط المتهم بإنهاء حياة سائق توك توك فى شارع بقنا

مهرجان القاهرة يعلن عن القائمة النهائية لأفلام المسابقة الدولية في دورته الـ46

بعد أنباء الانفصال.. هنادي مهنا مع زوجها أحمد خالد صالح في عزاء والد محمد رمضان

شبيه شخصية جعفر العمدة يقدم واجب العزاء فى وفاة والد محمد رمضان

عبير صبري وإدوارد وريهام سعيد فى عزاء والد محمد رمضان

عمرو أديب بالجلابية

عمرو أديب يرد على سمر فودة: أعيش في جلباب أبي وحضارة أجدادي

الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا

فريق بكلية طب القوات المسلحة يحصد ميدالية ذهبية بمسابقة عالمية بفرنسا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: خلق السعادة

