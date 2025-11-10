بسعر 46.60 جنيه.. التموين تكشف تفاصيل طرح زيوت حرة من الشركة القابضة للصناعات الغذائية

أكد أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، أن الوزير تحرك على ملف ضبط الأسعار والأسواق، وهو ما ظهر في المبادرات الحكومية، والمعارض التي يتم إنشائها.

وقال أحمد كمال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تعمل على وجود زيت خليط 700 مللي بسعر 46.60 جنيه وسيطرح في فروع السلاسل التجارية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وتابع المتحدث باسم وزارة التموين، أن 46 ألف طن يتم طرحها في التموين، بأوزان وأحجام مختلفة 700 مللي بـ 227 جنيه و800 مللي بـ 30 جنيه، وزجاجة لتر ونصف بـ 56 جنيه.