قرار أمريكي.. مجلس الأمن يعتمد إنشاء قوة دولية مؤقتة في غزة
تراجع جديد في أسعار الذهب وعيار 21 يهبط 250 جنيهًا
كامل الوزير: الرئيس قالي بالنص ماعنديش مشكلة ألغي الانتخابات كلها
حريق بمستودع أنابيب بمنطقة أبيس بالإسكندرية دون إصابات
خطوات الاستعلام عن قيمة المعاش بالرقم القومي
منخفض جوي يضرب غزة.. واللجنة المصرية بالقطاع تتحرك لدعم الفلسطينيين وتقدم الخيام والمآوي
الأسواق الأوروبية تستعد لفرض رسوم انتقامية من بريطانيا
لجنة أممية: إسرائيل منحت المستوطنين تفويضا مطلقا لترهيب الفلسطينيين
موسى: متابعة الرئيس للانتخابات تعكس تحولا مهما في ضمان نزاهة العملية الانتخابية
خالد الغندور يكشف حقيقة تفاوض بيراميدز مع وسام أبو علي
غرفة الدواجن تزف بشرى عن الأسعار الفترة المقبلة.. تفاصيل
وكيل قندوسي يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك لضم اللاعب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

هبوط أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 18-11-2025

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم
محمد صبيح

سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 انخفاضًا قدره 35 جنيهًا في المتوسط داخل محلات الصاغة، وفقًا للتعاملات الجارية بدون مصنعية.

سعر الذهب عيار 21 اليوم 

عيار 24: سجل سعر البيع 6195 جنيهًا، بينما بلغ سعر الشراء 6170 جنيهًا.

عيار 22: وصل سعر البيع إلى 5680 جنيهًا، وسعر الشراء 5655 جنيهًا.

أسعار الذهب الان

عيار الذهبسعر البيعسعر الشراء 
عيار 246195 جنيه6170 جنيه 
عيار 225680 جنيه5655 جنيه 
عيار 215420 جنيه5400 جنيه 
عيار 184645 جنيه4630 جنيه 
عيار 143615 جنيه3600 جنيه 
عيار 123095 جنيه3085 جنيه 
الاونصة192665 جنيه191955 جنيه 
الجنيه الذهب43360 جنيه43200 جنيه 
الأونصة بالدولار4074.44 دولار

سعر الذهب عيار 21: بلغ سعر البيع 5420 جنيهًا، وسعر الشراء 5400 جنيهًا.

عيار 18: سجل سعر البيع 4645 جنيهًا، وسعر الشراء 4630 جنيهًا.

عيار 14: وصل سعر البيع إلى 3615 جنيهًا، وسعر الشراء 3600 جنيهًا.

عيار 12: بلغ سعر البيع 3095 جنيهًا، وسعر الشراء 3085 جنيهًا.

أسعار الأونصة والجنيه الذهب

الأونصة: سجلت 192665 جنيهًا للبيع، و191955 جنيهًا للشراء.

انخفاض سعر الجنيه الذهب

الجنيه الذهب: بلغ سعر البيع 43360 جنيهًا، وسعر الشراء 43200 جنيهًا.

الأونصة بالدولار: سجلت 4074.44 دولار.

 

أسعار الذهب أسعار الذهب في مصر أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 سعر عيار 21 اليوم سعر الذهب عيار 21 اليوم

تطورات أزمة دينا الشربيني ومروة صبري

اعتذار علني.. مروة صبري تتراجع وتطلب الصلح من دينا الشربيني

