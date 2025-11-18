هبوط أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 18-11-2025

سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 انخفاضًا قدره 35 جنيهًا في المتوسط داخل محلات الصاغة، وفقًا للتعاملات الجارية بدون مصنعية.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

عيار 24: سجل سعر البيع 6195 جنيهًا، بينما بلغ سعر الشراء 6170 جنيهًا.

عيار 22: وصل سعر البيع إلى 5680 جنيهًا، وسعر الشراء 5655 جنيهًا.

أسعار الذهب الان

عيار الذهب سعر البيع سعر الشراء عيار 24 6195 جنيه 6170 جنيه عيار 22 5680 جنيه 5655 جنيه عيار 21 5420 جنيه 5400 جنيه عيار 18 4645 جنيه 4630 جنيه عيار 14 3615 جنيه 3600 جنيه عيار 12 3095 جنيه 3085 جنيه الاونصة 192665 جنيه 191955 جنيه الجنيه الذهب 43360 جنيه 43200 جنيه الأونصة بالدولار 4074.44 دولار

سعر الذهب عيار 21: بلغ سعر البيع 5420 جنيهًا، وسعر الشراء 5400 جنيهًا.

عيار 18: سجل سعر البيع 4645 جنيهًا، وسعر الشراء 4630 جنيهًا.

عيار 14: وصل سعر البيع إلى 3615 جنيهًا، وسعر الشراء 3600 جنيهًا.

عيار 12: بلغ سعر البيع 3095 جنيهًا، وسعر الشراء 3085 جنيهًا.

أسعار الأونصة والجنيه الذهب

الأونصة: سجلت 192665 جنيهًا للبيع، و191955 جنيهًا للشراء.

انخفاض سعر الجنيه الذهب

الجنيه الذهب: بلغ سعر البيع 43360 جنيهًا، وسعر الشراء 43200 جنيهًا.

الأونصة بالدولار: سجلت 4074.44 دولار.