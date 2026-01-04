شوبير: خسائر مالية كبيرة تُقيّد تحركات الأهلي في سوق الانتقالات

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن وجود أزمة كبرى داخل النادي الأهلي، في ظل حالة الغضب الجماهيري بسبب عدم إبرام صفقات قوية لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، من أجل مواصلة المنافسة على الألقاب المحلية والقارية.

وقال شوبير، خلال برنامجه «مع شوبير» المذاع عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»، إنه يوجّه اللوم إلى مجلس إدارة النادي بسبب الاستجابة لضغوط الجماهير المطالبة بالتعاقد مع لاعبين جدد، مؤكدًا أن إدارة الصفقات يجب أن تخضع لحسابات دقيقة.

وأوضح شوبير أن الأزمة الحقيقية داخل الأهلي تتعلق بالجانب المالي، مشيرًا إلى أن هناك مشكلة كبيرة في السيولة داخل النادي، مؤكدًا أن الأمور ليست كما يتخيلها الجمهور.

وأضاف أن النادي الأهلي خسر ما يقرب من نصف مليار جنيه نتيجة عدم التتويج بدوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي، وعدم المشاركة في بطولة كأس الإنتركونتيننتال، وهو ما انعكس بشكل مباشر على سياسة التعاقدات خلال فترة الانتقالات الحالية.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن إدارة الأهلي وضعت سقفًا ماليًا للتعاقدات، في ظل المبالغة الكبيرة في أسعار اللاعبين، وهو ما يُعد السبب الرئيسي وراء عدم حسم أي صفقات حتى الآن خلال ميركاتو يناير.