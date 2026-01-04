لاعب بنين قبل مواجهة الفراعنة: هدفنا تحقيق إنجاز تاريخي في أمم أفريقيا

أكد أوليفييه فيردون لاعب منتخب بنين على صعوبة المواجهة أمام منتخب مصر المقرر إقامتها غدا ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال فيردون في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الفراعنة: مباراة مصر قوية، وكان هدفنا الأول هو التأهل من المجموعة، والأن هدفنا الفوز في لقاء مصر والتأهل للدور المقبل، وهي مباراة صعبة أمام أحد منتخبات إفريقيا القوية التي ينتظرها الجميع.

وأضاف نجم منتخب بنين: حققنا أول فوز تاريخي لنا في أمم إفريقيا ونحن فخورون به ولكن ليس هو الهدف النهائي، وما حدث هو نتيجة تغيير الأسماء ووجود لاعبين جدد، والأهم هو تغيير العقلية بين اللاعبين، منوها بأن منتخب بنين وصلوإلى المغرب مبكرا وهو ما أعطى اللاعبين أريحية كبيرة والفوز جاء نتيجة روح العمل، وإذا كان اسمنا سيخيف المنافسين فنحن سنرحب بذلك.

وواصل لاعب بنين: علمنا بتنظيم أمم إفريقيا كل 4 سنوات بدلا من سنتين ولا أدري لماذا ولست على اطلاع بالتفاصيل، أما عن إقامتها في الصيف أو الشتاء، فإذا كانت درجة الحرارة جيدة فمن الممكن في الشتاء لأننا لسنا كأوروبا لكن إن كانت هناك الأمطار فدائما تسبب مشكلة، والأهم أن تكون الظروف دائما أفضل للحضور الجماهيري.

واختتم نجم منتخب بنين: نفكر في إنجازنا بأمم إفريقيا 2019، وما نريده هو تحقيق نتيجة أفضل مما حققناه وقتها، ونحن نسير في الطريق الصحيح وأظهرنا أداء جيدا رغم النتائج، ولسنا أفضل مجموعة من اللاعبين لكننا منسجمين ولدينا الروح الجماعية والقتال وسبق وفزنا على فرق كبيرة، ولدينا فرصة للتأهل أمام مصر ونحن هنا من أجل هذا الهدف، وبالتأكيد 2019 باتت من الماضي والجميع ينظر للمستقبل.