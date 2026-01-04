كأس العالم في القاهرة.. وزير الرياضة: الرئيس السيسي داعم بقوة لكرة القدم.. فيديو

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن استضافة مصر لمجسم كأس العالم الأصلي حدث كبير، وتعتبر مصر الدولة الثانية لاستقبال الكأس.



وأضاف صبحي، خلال المؤتمر الصحفي لاستقبال مجسم كأس العالم، أنه تم استقبال الكأس في مطار القاهرة بصحبة وزير الطيران، وعدد من اللاعبين القدامي على رأسهم حسام غالي وفقا لبروتوكول عالى من الدولة المصرية.

وتابع صبحي ، أنه عقب ذلك تم اصطحاب الكاس وممثلي الفيفا إلى القصر الرئاسي وتم مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى اكد على دعمه للرياضة المصرية.

وأوضح أن رحلة كأس العالم تبدأ اليوم بمصر بمؤتمر صحفي، وحفل مسائي في المتحف المصري الكبير، وغدا في استاد القاهرة لتصوير الجماهير مع الكأس.

ووصلت اليوم للقاهرة النسخة الأصلية من كأس العالم ضمن جولتها العالمية التي تشمل نحو 30 دولة و 75 محطة حول العالم قبل انطلاق منافسات مونديال 2026 المقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.