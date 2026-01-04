قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انتهاء اليوم الأول من لجان استقبال النواب الجدد وتسليم الكارنيهات لـ 163 نائب
1000 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب من أعلى قيمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة
فاروق جعفر: هؤلاء ساهموا في زيادة شعبية الزمالك
نيفين مختار: الشكر مفتاح دوام النعم والرضا طريق الطمأنينة
وزارة الصحة تطلق حملة «365 يوم سلامة» لتعزيز ثقافة سلامة المرضى
أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة
صلاح سليمان: يجب رحيل 9 لاعبين عن الزمالك.. والمدرب المصري الأنسب للنادي
مانشستر يونايتد يتعثر مجددًا خارج أرضه ويكتفي بالتعادل مع ليدز
دعاء الإفطار للصائم في النصف من شهر رجب 2026.. اغتنم فرصة الاستجابة
هل يتكرر سيناريو اعتقال أمريكا لرئيس فنزويلا في دول أخرى؟ .. خبير يجيب
استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي.. معاش يناير إمتى؟
رئيس المخابرات العامة المصرية يبحث مع نائب رئيس فلسطين ورئيس مخابراتها جهود التهدئة وتحقيق الاستقرار
رياضة

كأس العالم في القاهرة.. وزير الرياضة: الرئيس السيسي داعم بقوة لكرة القدم.. فيديو

إسلام مقلد

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن استضافة مصر لمجسم كأس العالم الأصلي حدث كبير، وتعتبر مصر الدولة الثانية لاستقبال الكأس.


وأضاف صبحي، خلال المؤتمر الصحفي لاستقبال مجسم كأس العالم، أنه تم استقبال الكأس في مطار القاهرة بصحبة وزير الطيران، وعدد من اللاعبين القدامي على رأسهم حسام غالي وفقا لبروتوكول عالى من الدولة المصرية.

وتابع صبحي ، أنه عقب ذلك تم اصطحاب الكاس وممثلي الفيفا إلى القصر الرئاسي وتم مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى اكد على دعمه للرياضة المصرية.

وأوضح أن رحلة كأس العالم تبدأ اليوم بمصر بمؤتمر صحفي، وحفل مسائي في المتحف المصري الكبير، وغدا في استاد القاهرة لتصوير الجماهير مع الكأس.

ووصلت اليوم للقاهرة النسخة الأصلية من كأس العالم ضمن جولتها العالمية التي تشمل نحو 30 دولة و 75 محطة حول العالم قبل انطلاق منافسات مونديال 2026 المقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

