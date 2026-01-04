وزيرا الطيران والرياضة يستقبلان نسخة كأس العالم.. صور

استقبلت مصر، اليوم الأحد، النسخة الأصلية من كأس العالم 2026، ضمن الجولة العالمية للكأس، التي تجوب عددًا كبيرًا من دول العالم، قبل انطلاق منافسات البطولة المقرر إقامتها في يونيو 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وجرى استقبال الكأس بحضور الدكتور سامح أحمد زكي الحفني وزير الطيران المدني، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، والأستاذ خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة.

وذلك في إطار الفعاليات الرسمية المصاحبة للجولة العالمية لكأس العالم.