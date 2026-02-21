أشرف نصير: تدشين حصاد بنجر السكر بالشرقية ومستهدف الوصول إلى 700 ألف فدان

أعلن المهندس أشرف نصير، مدير عام الزراعة بمحافظة الشرقية، عن تدشين حصاد محصول بنجر السكر للعروة الأولى يوم 15 فبراير، وذلك في إطار التنسيق والاتفاق المسبق مع مصانع السكر المتعاقدة، بما يضمن انتظام عمليات التوريد وتحقيق أفضل عائد للمزارعين.

التعاقد مع 6 مصانع والسعي لزيادة المساحات

وأوضح نصير خلال صباح الخير يا مصرأن مديرية الزراعة بالشرقية متعاقدة مع 6 مصانع سكر لاستقبال المحصول، مشيرًا إلى أن هناك خطة طموحة للوصول بإجمالي المساحات المنزرعة إلى 700 ألف فدان خلال الفترة المقبلة، في ظل التوسع الملحوظ في زراعة البنجر بالمحافظة.

تجاوز المستهدف وزيادة 22 ألف فدان

وأضاف أن المستهدف في بداية الموسم كان زراعة 70 ألف فدان، إلا أن الإقبال الكبير من المزارعين ساهم في رفع المساحة إلى 92 ألف فدان، بزيادة 22 ألف فدان عن المستهدف، ما يعكس ثقة المزارعين في محصول البنجر وجدواه الاقتصادية.

عقود منظمة بين المصانع والمزارعين

وأشار مدير عام الزراعة إلى أن منظومة العمل تقوم على تعاقدات واضحة بين مصانع السكر والمزارعين، تتضمن تحديد مواعيد الحصاد والتوريد وآليات الاستلام، بما يضمن حقوق جميع الأطراف ويحقق الاستقرار التسويقي للمحصول.

دعم وإرشاد مستمر للمزارعين

وأكد نصير أن المديرية تقدم دعمًا متكاملًا للمزارعين، يشمل التوعية والإرشاد الزراعي قبل موسم الزراعة، إلى جانب توفير التقاوي والأسمدة اللازمة، بما يسهم في رفع الإنتاجية وتحسين جودة المحصول.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على استمرار جهود مديرية الزراعة في دعم خطط الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر وتعزيز التنمية الزراعية بالمحافظة.