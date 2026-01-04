الدوري الإسباني.. ريال مدريد يتقدم على بيتيس 1-0 فى الشوط الأول

تقدم ريال مدريد على ريال بيتيس بهدف نظيف في الشوط الأول، من المباراة التي تجمع الفريقين حالياً على ملعب سانتياجو برنابيو فى الجولة الـ18، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

جاء هدف ريال مدريد فى الدقيقة 20، بعدكرة عرضية داخل منطقة الجزاء لصالح ريال مدريد من ركلة حرة عن طريق رودريجو على رأس جارسيا فسكنت الشباك.

وجاء تشكيل ريال مدريد على نحو التالى:

الحارس: تيبو كورتوا.

الدفاع: فيديريكو فالفيردي - راؤول أسينسيو - أنطونيو روديجير - ألفارو كاريراس.

الوسط: إدواردو كامافينجا - أوريلين تشواميني - جود بيلينجهام.

الهجوم: رودريجو جوس - جونزالو جارسيا - فينيسيوس جونيور.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 42 نقطة وبفارق 7 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني، بينما يحتل ريال بيتيس المركز السادس برصيد 28 نقطة.



