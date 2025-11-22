اطمئنوا.. الري: مصر جاهزة وواعية لما يحدث في السد الإثيوبي.. ونتعامل بكفاءة وحكمة

علق محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، على بيان الوزارة الخاص إدارة السد الإثيوبي وفتح مفيض توشكى.

وقال محمد غانم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "إثيوبيا تتحدث دوما عن تنظيم التصرفات المائية من السد الإثيوبي ولكن لا نرى ذلك".

وأضاف محمد غانم: "الدولة المصرية واعية ومتابعة لكل ما يحدث في الجانب الإثيوبي ونتابع الإجراءات الإثيوبية العشوائية".

وأكد محمد غانم: "نطمئن المصريين بأن الدولة المصرية جاهزة وواعية لما يحدث في السد الإثيوبي، ونتعامل بكفاءة وحكمة، ونتخذ كل الإجراءات الفنية لمتابعة مناسيب نهر النيل"، مضيفا: "نُظهر للعالم الإجراءات العشوائية للجانب الإثيوبي".