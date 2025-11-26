إصابة بيلينجهام تهدد مشاركة ريال مدريد أمام أولمبياكوس

يخوض فريق ريال مدريد الإسباني مساء اليوم الأربعاء مباراة حاسمة أمام أولمبياكوس اليوناني، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.



أشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن لاعب وسط ريال مدريد الإنجليزي، جود بيلينجهام، يثير قلق المدرب تشابي ألونسو قبل المواجهة المرتقبة، بسبب تعرضه لشد في ربلة الساق.

ويظل مصير مشاركته أساسياً غير مؤكد، وسط احتمالية تواجده على مقاعد البدلاء لحمايته من خطر الإصابة. وسيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن مشاركته حسب تطورات المباراة.



ويغيب عن ريال مدريد في هذا اللقاء عدد من العناصر الأساسية، أبرزهم أنطونيو روديجر، داني كارفاخال، فرانكو ماستانتونو، إيدير ميليتاو، ديفيد ألابا، دين هويسن، وحارس المرمى تيبو كورتوا، ما يزيد من تحديات الفريق الإسباني أمام مضيفه اليوناني.