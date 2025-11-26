إصابة بيلينجهام قبل ساعات من مباراة أولمبياكوس وريال مدريد.. وشكوك حول مشاركته أساسيا

لا تزال لعنة الإصابات تضرب صفوف فريق ريال مدريد بقوة وذلك قبيل ساعات من مواجهة أولمبياكوس ضمن الجولة الخامسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي ريال مدريد خارج ملعبه مساء الأربعاء فريق أولمبياكوس، حيث يسعى الفريق الأكثر تتويجاً بالبطولة لتعزيز انطلاقته المميزة خلال الموسم الحالي بتحقيق الفوز الخامس على التوالي في البطولة ضد أولمبياكوس الذي لا يحمل في رصيده سوى نقطتين فقط.

ويعاني ريال مدريد من غيابات في الخط الخلفي أبرزها الحارس تيبو كورتوا بسبب معاناته من عدوى فيروسية بالجهاز الهضمي ودين هويسن قلب دفاع الفريق بسبب آلام في الركبة فضلاً عن غيابات سابقة بسبب الإصابة لكلٍ من أنتوني روديجر وإيدر ميليتاو وداني كارفاخال وألابا.

ويبدو أن المصائب لا تأتي فرادى للمدرب تشابي ألونسو؛ فقد كشفت صحيفة (ماركا) الإسبانية الأربعاء عن شكوك تحوم حول مشاركة لاعب خط الوسط جود بيلينجهام في المباراة حيث يعاني من شد في عضلات الساق سيمنعه من اللعب أساسياً أمام أولمبياكوس.

وأكدت الصحيفة أن المدرب تشابي ألونسو قد لا يخاطر بإشراك اللاعب لتفادي تفاقم إصابته، مما يجعل وجود بيلينجهام على مقاعد البدلاء هو الخيار الأكثر احتمالاً.

ويمثل غياب بيلينجهام مشكلة جديدة بالنسبة لتشابي ألونسو، الذي يمرُّ بأيام مضطربة داخل الفريق بسبب كثرة الإصابات.

وسيخوض ريال مدريد مباراة أولمبياكوس في غياب سبعة لاعبين هم روديجر، كارفاخال، ماستانتونو، ميليتاو، ألابا، هويسن، وكورتوا.