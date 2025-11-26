قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

العثور على جثة مجهولة تطفو بـالنيل في "أولاد الشيخ" بسوهاج

سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد مركز دار السلام جنوب محافظة سوهاج، اليوم، واقعة غامضة بعدما عثر أهالي قرية أولاد الشيخ شرق على جثة طافية لشخص مجهول الهوية بنهر النيل، دون وجود أي مستندات أو دلائل تشير إلى شخصيته.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يُفيد بورود بلاغ من أهالي المنطقة بوجود جثمان يطفو فوق سطح مياه النيل أمام القرية التابعة للوحدة المحلية لأولاد يحيى بحري.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية والجهات المعنية إلى موقع البلاغ، وتم انتشال الجثمان ونقله إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دار السلام المركزي، تمهيدًا لعرضه على الطب الشرعي.

وتواصل فرق المباحث جهودها المكثفة لتحديد هوية المتوفي، وفحص جميع البلاغات الواردة عن حالات الغياب بالمنطقة والمراكز المجاورة، إلى جانب التحقق من وجود أي شبهة جنائية في الحادث أو احتمالية أن يكون الغريق قد جرفته مياه النهر من مكان آخر.

حتى اللحظة، لا تزال ملابسات الواقعة غامضة، ولم تتوصل جهات التحقيق لأي معلومات حول هوية الغريق أو أسباب سقوطه في النيل، وسط حالة من القلق والترقب بين الأهالي، الذين ناشدوا كل من يتعرف على أوصاف الجثة التواصل مع الجهات المختصة.

وتستمر النيابة العامة والأجهزة الأمنية في استكمال الإجراءات اللازمة لكشف حقيقة الواقعة وملابساتها.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج النيل جثمان مجهول

