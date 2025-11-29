سعر الدولار اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 .. استقر أمام الجنيه المصري

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري .. شهد سعر الدولار اليوم حالة من الاستقرار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات يوم السبت 29 نوفمبر 2025، إذ انعكست هذه الثباتات على أداء البنوك الحكومية والخاصة بصورة واضحة، ما أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين والمواطنين على حد سواء.

ويواصل المتعاملون متابعة تطورات الأسعار بشكل يومي لتحديد قرارات البيع والشراء، خاصة في ظل الارتباط القوي بين تحركات الأسواق العالمية وقيمة الدولار في مصر.

هذا الاستقرار النسبي يبعث برسائل طمأنينة إلى المواطنين بشأن عدم وجود تقلبات حادة قد تؤثر على متطلباتهم اليومية أو خططهم المالية.

سعر الدولار اليوم في البنوك الحكومية

أظهرت مؤشرات البنوك الحكومية ثباتًا نسبيًا في مستوى الأسعار، حيث سجّل البنك المركزي سعر 47.58 جنيه للشراء و47.72 جنيه للبيع، وهي مستويات تدل على استقرار واضح خلال تداولات اليوم.

كما سجل البنك الأهلي المصري أرقامًا مقاربة للغاية عند 47.60 جنيه للشراء و47.70 جنيه للبيع، ما يشير إلى أن البنوك الحكومية تعمل بشكل متوازن لتجنب أية هزات سعرية خلال نهاية اليوم.

هذا التناسق بين أسعار البنوك الحكومية يعكس وجود إدارة دقيقة لحركة السيولة والطلب على العملة الأجنبية.

سعر الدولار اليوم في البنوك الخاصة

على مستوى البنوك الخاصة، فقد حافظت هي الأخرى على وتيرة الاستقرار نفسها، حيث تراوحت أسعار الشراء بين 47.60 و47.67 جنيه، بينما تراوح سعر البيع بين 47.70 و47.77 جنيه، مع تسجيل بنك أبوظبي الإسلامي أعلى سعر شراء عند 47.67 جنيه وسعر بيع عند 47.77 جنيه.

كما حافظ البنك التجاري الدولي وبنك قناة السويس وبنك مصر على مستويات مقاربة، ما يعكس حالة من التوازن بين العرض والطلب داخل السوق الخاصة.

هذا التوازن يحد من أي خطوات مفاجئة في السوق، ويساعد المتعاملين على اتخاذ قرارات مالية مبنية على معطيات مستقرة.

متوسط سعر الدولار اليوم وأعلى وأدنى الأسعار

يستمر متوسط سعر الدولار اليوم في مصر عند مستوى 47.63 جنيه للبيع، بينما تم تسجيل أعلى سعر شراء عند 47.67 جنيه، وأدنى سعر بيع عند 47.60 جنيه.

وتدل هذه الأرقام على أن السوق المحلي يشهد قدرًا كبيرًا من الاستقرار دون أي تغييرات واسعة قد تؤثر على التحويلات المالية أو التعاملات اليومية للمواطنين. ويُعد هذا الاستقرار عنصرًا مهمًا للمستثمرين والتجار نظرًا لتأثيره المباشر على حركة الاستيراد والتصدير وسعر السلع الأساسية.

توقعات حركة سعر الدولار اليوم خلال الفترة المقبلة

يتوقع محللون اقتصاديون استمرار استقرار سعر الدولار خلال الأيام المقبلة، مع احتمالية حدوث تغييرات طفيفة ترتبط بالتقلبات الاقتصادية العالمية وأسعار النفط وقرارات الفيدرالي الأمريكي المتعلقة بأسعار الفائدة.

ولذلك ينصح الخبراء بمتابعة أسعار الصرف بشكل يومي، خاصة بالنسبة للمستوردين والمصدرين والشركات التي تعتمد على تحويلات مالية دائمة.

كما ينصح الأفراد المتعاملون بالدولار بتتبع حركة الأسعار لتجنب أي خسائر قد تنتج عن تغيرات مفاجئة حتى وإن كانت طفيفة.

أهمية متابعة سعر الدولار اليوم بالنسبة للمواطنين

تُمثل متابعة سعر الدولار اليوم خطوة أساسية للمتعاملين في السوق المصري، سواء كانوا مستهلكين عاديين أو تجارًا أو مستثمرين، وذلك لارتباطه المباشر بأسعار السلع المستوردة والودائع البنكية والتحويلات الدولية.

ويحرص المواطنون على متابعة التغيرات اليومية لمعرفة أفضل توقيتات الشراء أو البيع، في حين يراقب المستثمرون حركة الدولار لتحديد فرص الاستثمار أو تجنب المخاطر المحتملة.

كما أن معرفة الأسعار الحالية تلعب دورًا مهمًا في التخطيط المالي للأفراد والشركات على حد سواء.