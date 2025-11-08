المكسيك تنفي وجود أي تقارير بشأن مخطط لإغتيـ.ال السفير الإسرائيلي



أكدت السلطات المكسيكية أنه لا توجد أي تقارير بشأن مخطط لاغتيال السفير الإسرائيلي في البلاد بحسب ماقالت إذاعة مونت كارلو .

واتهمت الولايات المتحدة إيران الجمعة بالتخطيط لاغتيال السفيرة الإسرائيلية في المكسيك.

وقال مسؤول أمريكي طلب عدم كشف اسمه إن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني بدأ أواخر عام 2024 بنسج خيوط مخطط استهداف السفيرة إينات كرانز نايغر الذي تم إحباطه هذا العام.

وأضاف "تم إحباط المخطط ولم يعد يشكل تهديدا".

وتابع "هذه أحدث حلقة في سلسلة طويلة من الاستهداف الإيراني العالمي المميت للدبلوماسيين والصحفيين والمعارضين وأي شخص لا يتفق معهم، وهو أمر ينبغي أن يثير قلق كل دولة فيها وجود إيراني".