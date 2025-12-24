مقتل عنصرين من شرطة المرور في انفجار سيارة بموسكو

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، بمقتل عنصرين من شرطة المرور جراء انفجار سيارة جنوب العاصمة الروسية موسكو.

وقال الدكتور إيفان أوس، مستشار السياسة الخارجية في المعهد الوطني الأوكراني للدراسات الاستراتيجية، إن قرار روسيا تنفيذ هجوم واسع خلال فترة محادثات السلام لا يمكن فصله عن سياسة الضغط التي تنتهجها موسكو في مسار التفاوض مع كييف.

وأوضح أوس، خلال مداخلة مع الإعلامية منى شكر، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحرب المستمرة منذ أربع سنوات كانت روسيا تتوقع أن تُحسم خلال بضعة أشهر، إلا أنها طالت، مؤكدًا أن موسكو لا تخطط للتوقف عن العمليات العسكرية، بل تواصل ما وصفه بـ نهج القمع المستمر الذي تتبعه منذ سنوات، مضيفا أن هذه الاستراتيجية ليست طارئة، بل تمثل خطة روسية ثابتة لا ترتبط بوجود محادثات سلام من عدمه.



