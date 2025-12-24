قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

التضامن: حزمة متنوعة من الأنشطة والفعاليات لتعزيز الحماية الاجتماعية

شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة، الذي نظمته وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة الفيوم  بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومركز رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة بالجامعة، ومؤسسة الجارحي للتنمية المجتمعية.

جاء ذلك بحضور  الدكتور سمير سيف اليزل محافظ بني سويف الأسبق، والدكتورة رانيا شعبان مدير مركز رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة بالجامعة، والدكتورة شيرين فتحي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم، وعدد من عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب وأسرهم.

ونقل الدكتور محمد العقبي بالغ تحيات وتقدير الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي لطلاب الجامعة، مستعرضا أنشطة ومجالات وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة، والتي تستهدف تعزيز دور الوزارة في خدمة الشباب من طلاب الجامعات وتعزيز الوعي الاجتماعي بين الطلاب وتقديم حزمة من الخدمات المتكاملة للمجتمع الجامعي.

أكد الدكتور محمد القبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي  أن الوزارة تقدم حزمة متنوعة من الأنشطة والفعاليات  لتعزيز الحماية الاجتماعية والشمول الاقتصادي للطلاب، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، شملت التمكين الاقتصادي، التوعية، التدريب، والدعم المباشر، واستفاد منها الآلاف من الطلاب.

وفيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها الوزارة للأشخاص ذوي الإعاقة، أوضح  الدكتور محمد العقبي أن وزارة التضامن الاجتماعي تؤكد أن ملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يحظى بأولوية واضحة في سياساتها وبرامجها، وذلك في ضوء الدستور المصري وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم(10) لسنة 2018، مع الحرص على تعزيز التعاون والتكامل مع مختلف الجهات، وفي مقدمتها المؤسسات التعليمية والدينية، وعلى رأسها جامعة الأزهر الشريف، وانطلاقاً من هذا تمضي وزارة التضامن الاجتماعي في تطوير خدماتها وبرامجها، وقد شهد عامي 2024 و2025 تقدماً ملموساً.

وأشار إلى أنه في إطار الحماية الاجتماعية، فيقدم الدعم النقدي "كرامة" لأكثر من 1,3 مليون شخص من ذوي الإعاقة، وتم إصدار مايقرب من 1.4 مليون بطاقة خدمات متكاملة،ولدينا 561 هيئة تأهيلية تقدم خدمات العلاج الطبيعي، والتخاطب، وتنمية القدرات والمهارات وتعديل السلوك والتكامل الحسي والتأهيل المهني والإقامة الداخلية ..وغيرها. 

كما تم تنظيم قوافل للاكتشاف والتدخل المبكر وتقديم خدمات عاجلة للحالات الحرجة منخلال فرق التدخل السريع والجمعيات الأهلية الشريكة، فضلاً عن متابعة آلاف الشكاوى سنويًا والعمل على حلها، وتوفير ما يقرب 4500 جهاز تعويضي بالتنسيق مع الجمعيات الاهلية الرائدة، فضلا عن دعم التعليم الدامج من خلال دمج ما يقرب من 600 طالب وطالبة من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة مصرية من خلال توفير 83 مترجم لغة إشارة، وكذلك تقديم ما يقرب من 1000 منحة دراسية للطلاب المكفوفين في 19 جامعة حكومية، وتوفير آلاف من أجهزة اللاب توب الناطق لدعم وتمكين فاقدي البصر.

 وعقب انتهاء الاحتفالية سلم الدكتور محمد العقبي عدد 3 كرسي كهرباء  لذوي الإعاقة الحركية، وطابعة برايل للجامعة في إطار دعم مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات للطلاب ذوي الإعاقة.

وعلى هامش الاحتفالية، تم افتتاح معرض كلية التربية النوعية تحت رعاية الأستاذ الدكتور هاني عبد البديع عميد الكلية، وإشراف الدكتورة ندى محمود، وضم مشغولات نسيجية وأعمالًا فنية من إبداع طلاب الصم والبكم.

