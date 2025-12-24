أمين المجلس الأعلى للجامعات يشارك في اجتماع الاتحاد الرياضي للجامعات لتعزيز الرياضة الطلابية

شارك الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، في اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والذي عُقد برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبحضور الدكتور أحمد راغب مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للحياة الطلابية ونائب رئيس الاتحاد، إلى جانب السادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر الاتحاد بالمدينة الجامعية بجامعة القاهرة.

تعزيز الرياضة الجامعية واكتشاف المواهب وصقل مهارات الطلاب

ومن جانبه، وجه المجلس الشكر لكل العاملين بالاتحاد على جهودهم المتميزة في تعزيز الرياضة الجامعية، واكتشاف المواهب، وصقل مهارات الطلاب، مؤكدًا أهمية الاستمرار في تطوير وتحسين الأنشطة والبرامج الرياضية من كافة النواحي لتحقيق أفضل النتائج ودعم التميز الرياضي للطلاب.