محافظات

بابا نويل يوزع هداياه على السائحين داخل فنادق البحر الأحمر احتفالًا بأعياد الكريسماس

ابراهيم جادالله

استقبلت فنادق منطقة الجونة شمال مدينة الغردقة  الغردقة السائح البلجيكي الشهير كون هلارت، المعروف بعشقه لمصر وظهوره الدائم بملابس بابا نويل، للمشاركة في احتفالات أعياد الكريسماس ورأس السنة الجديدة برفقة أسرته، في زيارة باتت تقليدًا سنويًا مستمرًا منذ أكثر من 13 عامًا.

ويحرص السائح البلجيكي على ارتداء ملابس سانتا كلوز منذ مغادرته مطار بروكسل الدولي، أحد أكبر مطارات العالم، حيث يقوم بدعوة الركاب والسياح لزيارة مصر، مؤكدًا أنها أفضل وجهات العالم في هذا التوقيت، والأجمل للاحتفال بالكريسماس ورأس السنة.

وعند وصوله إلى الغردقة، يواصل “هلارت” ظهوره اللافت بملابس بابا نويل، ويحرص على ركوب الجِمال وتوزيع الهدايا على السياح داخل الفنادق وعلى الشواطئ، في مشاهد تضيف حالة من البهجة والفرحة وتنعكس إيجابًا على الحركة السياحية بالمدينة.

ومن جانبه، أكد البلجيكي كون هلارت أنه يقضي احتفالات الكريسماس ورأس السنة في البحر الأحمر للمرة الثالثة عشر  مشددًا على حرصه الدائم على قضاء هذه المناسبة مع عائلته في مصر، لما تتمتع به من أفضل طقس في العالم خلال هذا التوقيت.

وتابع هلارت أنه أعلن سفره إلى مصر مرتديًا ملابس سانتا كلوز من مطار بروكسل، داعيًا جميع سياح أوروبا لقضاء أوقات سعيدة في مصر خلال احتفالات الكريسماس ورأس السنة، مؤكدًا أن مرسى علم تظل معشوقته الأولى.

بدوره، قال كريستوف لمبرخت، القنصل الفخري البلجيكي بالغردقة، إن زيارة كون هلارت في هذا التوقيت وتوزيعه الحلوى والهدايا على شواطئ الغردقة تسهم بشكل مباشر في تنشيط السياحة وإبراز الأجواء الاحتفالية الفريدة، موضحا أن هناك الكثير من السياح من ينتظره كل عام .

وأضاف القنصل الشرفى البلجيكي خلال حضوره واستقباله السائح البلجيكي الشهير كولن هلارت  أن زيارة السائح البلجيكي للبحر الأحمر تتكرر سنويًا منذ سنوات، مؤكدًا أن مصر تتمتع في هذا التوقيت بطقس مشمس وسماء صافية، ما يجعلها بلا منافس عالميًا، حيث يرتدي السياح من مختلف الجنسيات الملابس الصيفية احتفالًا بدفء شتاء البحر الأحمر.

ومن جانبه، قال شعبان المغربي، أحد منظمي رحلة كون هلارت، إن الزيارة تسهم بقوة في تنشيط السياحة بمحافظة البحر الأحمر، لما تخلقه من أجواء فرح وتلاحم اجتماعي تعزز صورة مصر عالميًا، مشيرًا إلى إعداد برنامج سياحي يشمل مدينتي الغردقة ومرسى علم، ليستمتع السائح البلجيكي بالأجواء الاحتفالية مع الزائرين من مختلف الجنسيات.

وأضاف المغربي أن “هلارت” يواصل خلال زيارته تقديم تبرعات للأطفال الأيتام ضمن مبادرته الخيرية السنوية، دعمًا للمجتمعات المحلية ورفعًا للروح المعنوية للأطفال الذين يمرون بظروف صعبة، مؤكدًا أن هذه المبادرة باتت جزءًا أصيلًا من رحلته السنوية إلى مصر.

وأوضح المغربي أن وجود كون هلارت يحظى بإعجاب السياح، حيث يوجه رسالة واضحة للعالم أجمع، سواء من مطار بروكسل أو خلال رحلته حتى وصوله، مفادها أن مصر هي أفضل الوجهات السياحية عالميًا، خاصة خلال احتفالات الكريسماس ورأس السنة.

