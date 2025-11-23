قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بسرطان البروستاتا
زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب مملكة بوتان شرق جبال الهيمالايا
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
للعائلة.. سعر ومواصفات جيلي أوكافانجو ستاندرد 2025 في السعودية
غلق الطريق الصحراوي بالاسكندرية للمرة الخامسة في اسبوع
السودان.. السلطات الشمالية تعلن السيطرة على تمرد أولاد قمري
اقتصاد

إطلاق مشروع الصناعة الخضراء المستدامة بالعاصمة الإدارية بمشاركة واسعة من شركاء التنمية

المجلس التصديري للصناعات الغذائية
المجلس التصديري للصناعات الغذائية
ولاء عبد الكريم

يشارك المجلس التصديري للصناعات الغذائية اليوم في الفعالية الرسمية لإطلاق مشروع “الصناعة الخضراء المستدامة – GSI” بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور مسؤولين حكوميين وممثلي مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية، ويستهدف المشروع دعم التحول نحو ممارسات صناعية أكثر استدامة داخل القطاعات الإنتاجية المختلفة، وفي مقدمتها الصناعات الغذائية.

وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب السفير إيريك شوفالييه، سفير فرنسا بالقاهرة، وآن شو، نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر. كما شارك جيدو كلاري، المدير الإقليمي للبنك الأوروبي للاستثمار، وجيروم توران، مدير مكتب وكالة التنمية الفرنسية بالقاهرة، والدكتور علي أبو سَنّة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة ممثلاً لوزيرة البيئة.

وتخلل الفعالية توقيع عدد من الاتفاقيات بين الحكومة المصرية وشركاء التنمية، من بينها اتفاق تعاون مع الاتحاد الأوروبي لدعم التحول الصناعي الأخضر، واتفاق تمويل مع البنك الأوروبي للاستثمار لمشروعات خفض الانبعاثات ورفع كفاءة الطاقة، كما تم توقيع اتفاق شراكة مع وكالة التنمية الفرنسية لتعزيز تقنيات الإنتاج النظيف، إلى جانب إطلاق آلية تمويل جديدة عبر بنوك محلية لتوفير قروض خضراء ومنح للمصانع المؤهلة ضمن برنامج GSI.

ويأتي المشروع امتدادًا لبرنامج خفض التلوث الصناعي EPAP، مع توسيع نطاق الدعم الفني والمالي ليشمل قطاعات صناعية أكبر. وأكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن مشاركته في إطلاق المشروع تعكس التزامه بدعم تحديث القطاع وتحسين تنافسيته، مشيرًا إلى أن برنامج GSI يتيح فرصًا مهمة لمصانع الأغذية للاستفادة من التمويل الأخضر وتطوير خطوط الإنتاج ورفع كفاءة الطاقة والمياه، بما يعزز قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الدولية والالتزام بالمعايير البيئية العالمية.


 

الصناعة الخضراء المستدامة الصناعات الغذائية التخطيط شركاء التنمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

