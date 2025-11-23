إطلاق مشروع الصناعة الخضراء المستدامة بالعاصمة الإدارية بمشاركة واسعة من شركاء التنمية

يشارك المجلس التصديري للصناعات الغذائية اليوم في الفعالية الرسمية لإطلاق مشروع “الصناعة الخضراء المستدامة – GSI” بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور مسؤولين حكوميين وممثلي مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية، ويستهدف المشروع دعم التحول نحو ممارسات صناعية أكثر استدامة داخل القطاعات الإنتاجية المختلفة، وفي مقدمتها الصناعات الغذائية.

وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب السفير إيريك شوفالييه، سفير فرنسا بالقاهرة، وآن شو، نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر. كما شارك جيدو كلاري، المدير الإقليمي للبنك الأوروبي للاستثمار، وجيروم توران، مدير مكتب وكالة التنمية الفرنسية بالقاهرة، والدكتور علي أبو سَنّة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة ممثلاً لوزيرة البيئة.

وتخلل الفعالية توقيع عدد من الاتفاقيات بين الحكومة المصرية وشركاء التنمية، من بينها اتفاق تعاون مع الاتحاد الأوروبي لدعم التحول الصناعي الأخضر، واتفاق تمويل مع البنك الأوروبي للاستثمار لمشروعات خفض الانبعاثات ورفع كفاءة الطاقة، كما تم توقيع اتفاق شراكة مع وكالة التنمية الفرنسية لتعزيز تقنيات الإنتاج النظيف، إلى جانب إطلاق آلية تمويل جديدة عبر بنوك محلية لتوفير قروض خضراء ومنح للمصانع المؤهلة ضمن برنامج GSI.

ويأتي المشروع امتدادًا لبرنامج خفض التلوث الصناعي EPAP، مع توسيع نطاق الدعم الفني والمالي ليشمل قطاعات صناعية أكبر. وأكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن مشاركته في إطلاق المشروع تعكس التزامه بدعم تحديث القطاع وتحسين تنافسيته، مشيرًا إلى أن برنامج GSI يتيح فرصًا مهمة لمصانع الأغذية للاستفادة من التمويل الأخضر وتطوير خطوط الإنتاج ورفع كفاءة الطاقة والمياه، بما يعزز قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الدولية والالتزام بالمعايير البيئية العالمية.



