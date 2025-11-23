قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العسيلي تطالب برقابة ذكية على المدارس الدولية والحكومية بعد فاجعة "سيدز"
خبير يرصد المكاسب الاقتصادية لمصر من مشاركة رئيس الوزراء في قمة العشرين
مخالفات مالية..الفلاحين تكشف كواليس إحالة الجمعية العامة لمنتجي الأرز للنيابة
فيروس الماربورج والهيربس.. وزارة الصحة توضح الحقائق العلمية
ضبط وإحضار متهمين جدد في واقعة خدش براءة 5 صغار بمدرسة اللغات بالسلام
نصر فريد واصل: كنت حريصًا على أن تكون الفتوى محافظة على استقرار المجتمع وأمنه | صور
انخفاض الأسعار يربك السوق.. دواجن تباع بأقل من التكلفة والمربون على حافة الانسحاب
500 جنيه غرامة عقوبة الامتناع عن التصويت في انتخابات مجلس النواب غدا
السفير التركي في مصر يتعهد بدعم الطفل حافظ القرآن عمر علي
414 وحدة سكنية.. تفاصيل الحجز في مشروع سكن مصر
واشنطن تستعد لمرحلة عمليات جديدة ضد فنزويلا وسط تصعيد مع مادورو
بالملايات.. الداخلية تصطاد شبكات دعارة بالنوادي والمولات وراغبي المتعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تقرير يكشف: حماس جمعت معلومات حساسة عن دبابات إسرائيلية ونجحت في تعطيلها قبل 7 أكتوبر

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

كشفت تحقيقات عسكرية إسرائيلية جديدة عن أن حركة حماس نجحت خلال السنوات الماضية في جمع معلومات استخباراتية حساسة حول دبابات ميركافا 4، ما مكنها من تعطيل عدد من الدبابات الإسرائيلية خلال هجوم 7 أكتوبر في مناطق غلاف غزة.

ووفقًا لما بثته إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن مقاتلين من كتائب القسام تمكنوا قبل الهجوم من رصد تفاصيل دقيقة عن تحركات جنود ومدرعات الجيش عبر متابعة حسابات عشرات الآلاف من الجنود على الشبكات الاجتماعية، حيث استخلصوا صورًا ومقاطع فيديو ومعلومات تدريبية، بعضها من داخل قواعد عسكرية مثل قاعدة "شيزافون" المختصة بتأهيل سلاح المدرعات.

وتشير التحقيقات إلى أن حماس، استنادًا إلى تلك البيانات، قامت بإنشاء ما يشبه "قوة دبابات" داخل جناحها العسكري، دربت عناصرها على قيادة وتشغيل الدبابات الإسرائيلية باستخدام نموذج حقيقي لمحرك دبابة ميركافا وبرامج محاكاة متطورة.

وخلال هجوم 7 أكتوبر، تمكنت هذه القوة من تعطيل عدد من الدبابات في الغلاف بعد التعرف على وجود "مفتاح سري" داخل الدبابة يجعلها غير قابلة للاستخدام لفترة زمنية، وهو سرّ لم يدرك الجيش الإسرائيلي كيف وصل إلى حماس إلا بعد شهور طويلة.

وبحسب الإذاعة، تم حل هذا اللغز مطلع عام 2024، عقب دخول القوات الإسرائيلية نفقًا في وسط قطاع غزة يُعرف باسم "البنتاغون"، حيث عُثر على أدلة تظهر أن حماس راكمت على مدى سنوات ملفات استخباراتية عالية الحساسية حول دبابة ميركافا وأنظمة تشغيلها.

التحقيقات كشفت أيضًا أن خطة حماس كانت تشمل السيطرة على دبابات إسرائيلية ونقلها إلى داخل غزة لاستخدامها ضد القوات الإسرائيلية، إلا أن هذه المرحلة من الخطة لم تُنفذ، رغم نجاح المقاتلين في تعطيل الدبابات ومنعها من المشاركة في القتال.

وترى مصادر إسرائيلية أن ما جرى يعكس إخفاقًا كبيرًا في أمن المعلومات داخل الجيش، بعدما تمكنت حماس من جمع تفاصيل دقيقة عن المواقع العسكرية، ومسارات الدبابات، ونقاط الضعف في السياج الأمني المحيط بالقطاع، ما ساهم في التحضير لـ"عملية عسكرية غير مسبوقة".

تحقيقات عسكرية إسرائيلية حركة حماس دبابات ميركافا 4 تعطيل عدد من الدبابات الإسرائيلية غلاف غزة الجيش الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

اجازة للطلاب| تعطيل الدراسة بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب حتى الثلاثاء القادم

مرتبات شهر نوفمبر

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 رسميًا

الزمالك

بدون تشفير .. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

صورة المتهم

أبرز اعترافات المتهم بإنهاء حياة صديقه مهندس الإسكندرية قبيل بدء المحاكمة

نادية السيد وهشام ماجد

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة يوضح موقف الدولة من أزمة نادي الزمالك

إمام عاشور

أحمد حسن يكشف كواليس مكالمة إمام عاشور معه للمشاركة بمنتخب مصر في كأس العرب

ايمان علاء عروس المنوفية

من زفة إلى نعش.. لحظة تحوّل موكب خطوبة العروس إيمان إلى مشهد مأساوي يهز المنوفية

ترشيحاتنا

حملات لرفع الاشغالات

حملات مكثفة لرفع الإشغالات ومتابعة رخص المحال العامة بمراكز المنيا

رصف طرق

ضمن الخطة الاستثمارية.. رصف وتطوير الشوارع الحيوية في بني مزار

محافظ الغربية

لجان الغربية تتزين لاستقبال أكثر من 3 ملايين شخص في انتخابات مجلس النواب

بالصور

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

تمارين بسيطة لتحفيز نمو خلايا الدماغ.. كيف تحافظ على صحة عقلك وتزيد مرونته؟

أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

نادية السيد وهشام ماجد
نادية السيد وهشام ماجد
نادية السيد وهشام ماجد

استرجعي لون شعرك الطبيعي بوصفات منزلية فعّالة.. اتبعي النصائح

أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي

فيديو

هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير

بعد تصريحاته الأخيرة.. هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سردية الرياض المتفردة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نظير عيّاد وسؤال الإفتاء اليوم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

المزيد