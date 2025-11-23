ضمن مبادرة صحح مفاهيمك.. ندوة علمية حول حقوق الجوار بكلية تعدين مطروح

نظّمت مديرية أوقاف مطروح ندوةً علميةً توعوية بكلية علوم البترول والتعدين بجامعة مطروح، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الوزارية مبادرة صحّح مفاهيمك، برعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وإشراف الدكتور محمود شاهين، مدير مديرية أوقاف مطروح.

وتأتي الندوة في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين مديرية الأوقاف وجامعة مطروح، حيث تناولت الندوة موضوع "حقوق الجوار في ميزان الشريعة"؛ بهدف نشر الوعي المجتمعي وتعزيز القيم الأخلاقية المرتبطة بحسن الجوار.

وتطرقت الندوة إلى بيان الأسس الشرعية التي أرساها الإسلام لحقوق الجوار، موضحةً أن التشريع الإسلامي قد أولى الجار عنايةً خاصة بوصفها ركيزة من ركائز التكافل الاجتماعي، وأن حسن التعامل معه يُعد مظهرًا من مظاهر الالتزام بالقيم الدينية الراسخة.

كما استعرضت الندوة ما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية من توجيهات حاثّة على الإحسان، وتأكيد مكانة الجار في البناء الأخلاقي للمجتمع.

كما شهدت الندوة عرضًا لعدد من الجوانب التطبيقية لحقوق الجوار، وما ينبغي أن يتحلى به الفرد من سلوكيات إيجابية في التعامل مع جيرانه، من تفقد الأحوال، ودعم المحتاج، والمشاركة الوجدانية في المناسبات، إلى جانب التحذير من صور إيذاء الجار وآثارها السلبية على وحدة النسيج الاجتماعي وترابطه.

وفي ختام الفعالية، أكدت كلية علوم البترول والتعدين حرصها على استمرار التعاون مع وزارة الأوقاف في تنظيم الفعاليات المشتركة التي تعزّز الوعي وتخدم المجتمع الجامعي.