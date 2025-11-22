نتنياهو يتهم حماس بخرق اتفاق وقف إطلاق النار مجددا

اتهم ديوان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حركة حماس بارتكاب خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيراً إلى أن الحركة "أرسلت مسلحا إلى منطقة تقع تحت السيطرة الإسرائيلية بهدف مهاجمة الجنود"، وذلك وفقًا لما جاء في بيان صادر عن الديوان.

وقال البيان إن قوات الاحتلال الإسرائيلية ردت على هذا الخرق، زاعما أنها "تمكنت من قتل خمسة مسؤولين من الحركة خلال العملية".

وادعى ديوان نتنياهو في بيانه أن إسرائيل التزمت بالكامل بوقف إطلاق النار القائم، مضيفًا: "احترمنا الاتفاق بالكامل، لكن حماس لم تلتزم به وتواصل خرقه".

من جانبها، قالت حركة حماس ان تصاعد خروقات الاحتلال يضع الوسطاء والإدارة الأمريكية أمام مسؤولية التصدي لمحاولاته الرامية إلى تقويض وقف إطلاق النار في غزة.

وأكدت الحركة إن استمرار جيش الاحتلال في إزالة الخطّ الأصفر والتقدّم به يوميًا باتجاه الغرب، وما يرافق ذلك من نزوح جماعي لأبناء الشعب الفلسطيني، إضافة إلى الغارات الجوية والقصف المدفعي على مناطق شرق القطاع؛ يُعدّ خرقًا فاضحًا يرتكبه الاحتلال الإرهابي لاتفاق وقف إطلاق النار.

واكدت في بيان لها ان الخروقات الاسرائيلية الممنهجة للاتفاق أسفرت عن ارتقاء مئات الشهداء جراء الغارات وعمليات القتل المتواصلة تحت ذرائع مختلَقة، كما أدت إلى تغييرات في خطوط انسحاب جيش الاحتلال بما يخالف الخرائط التي جرى التوافق عليها.

وأكدت رفضها لكل محاولات حكومة نتنياهو لفرض أمرٍ واقع يتعارض مع ما جرى الاتفاق عليه.

ودعت الوسطاء إلى التدخل العاجل والضغط لوقف هذه الخروقات فورًا، مطالبة الإدارة الأمريكية بالوفاء بتعهداتها وإلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته، والتصدي لمحاولاته الرامية إلى تقويض مسار وقف إطلاق النار في غزة.