هل يظهر في مصر "صلاح الجديد"؟ وزير الرياضة يوضح الصعوبات والفرص في ندوة صدى البلد
أشرف صبحي : صدى البلد دائما يدعم الدولة وينشر الفكر والنقد البناء
المشوار يبدأ من 10 جنيهات.. انطلاق السيارات البديلة للتوك توك في الهرم
التحرير الفلسطينية : على جيش الاحتلال الانسحاب من كل أراضي غزة ووقف أي تصعيد
الآثار تكشف حقيقة إنشاء مبنى خرساني بالدير البحري
الجيش الملكي يرفع حالة الطوارئ قبل مواجهة الأهلي في دوري الأبطال
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستقبل وفد سفراء أمريكا اللاتينية لبحث فرص الاستثمار
لا انتشار لأي فيروسات في مصر .. ونحمي مصالحنا المائية | رسائل قوية من رئيس الوزراء
الأونروا: جيش الاحتلال يواصل التدمير والهدم في مخيمات شمال الضفة الغربية
أكبر مأساة منذ 30 عامًا.. ارتفاع ضحايا أعنف حريق في هونغ كونغ إلى 65 شخصا | صور
قيادي بمستقبل وطن: رسائل الرئيس في الأكاديمية العسكرية تؤسس لمرحلة جديدة من الشفافية
مهرجان الوادي الجديد يجسد عادات وتقاليد رياضات وفنون شعبية من الموروث الثقافي لحياة الواحة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية راعيًا رسميًا لملتقى الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو- آسيوي

العاصمة الإدارية الجديدة
العاصمة الإدارية الجديدة
ولاء عبد الكريم

أعلن الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو آسيوي، برئاسة السفير محمد العرابي، رئيس منظمة تضامن الشعوب الأفرو آسيوية - وعضو مجلس الشيوخ، عن انضمام شركة "العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية"، برئاسة المهندس خالد عباس، كراعٍ رسمي لملتقى الاتحاد العام للمسثتمرين الأفرو- آسيوي والنسخة الثانية من مؤتمر THE BEST IN BUSINESS 2025، والمقرر انعقادها في 13 ديسمبر المقبل، بفندق الماسة بمدينة نصر.

وبدوره قال المهندس طارق شكري، رئيس مجلس أمناء المؤتمر، إن الملتقى يُعد منصة رائدة للأعمال، وجسر تواصل بين المستثمرين والمشروع القومي الأضخم في مصر، العاصمة الإدارية الجديدة، الذي يُمثل قلب التنمية المستقبلية، موضحًا أن الإنجازات غير المسبوقة لشركة العاصمة الإدارية وما تحقق على أرض الواقع يُعد تجسيدًا حقيقيًا لقدرة الإدارة المصرية على تحويل الرؤى الطموحة إلى واقع ملموس، لتصبح العاصمة الجديدة محورًا عالميًا للحداثة والتنمية.

وأوضح المهندس طارق شكري، أن إشراف شركة العاصمة الإدارية على أكبر مشروع قومي في تاريخ مصر الحديث يضعها في مصاف الرواد، وهذه الإنجازات تتكامل تمامًا مع فلسفة مؤتمر THE BEST IN BUSINESS 2025، الذي يسعى للاحتفاء بالنماذج التي تعكس الكفاءة والجودة في التنمية، وهي القيم التي رسختها شركة العاصمة الإدارية في كل شبر من المدينة.

ولفت إلى أن رؤية شركة العاصمة الإدارية تتكامل مع أهداف المؤتمر في تسليط الضوء على الأفضل فى قطاع الأعمال، والاحتفاء بالكيانات التي تُسهم في بناء الجمهورية الجديدة، باعتبارها نقطة انطلاق لشراكات أعمق تُعزز مسيرة التنمية المستدامة، مؤكدًا أن المؤتمر سيُسلط الضوء على الفرص الاستثمارية الهائلة المتاحة داخل العاصمة، وكيف تُساهم في إعادة تشكيل خريطة الاقتصاد والأعمال في مصر والشرق الأوسط.

ويُشارك المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة "العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية"، في المؤتمر برؤية شاملة حول مستقبل التنمية العمرانية المستدامة والمدن الذكية، وخطط شركة العاصمة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية لإنهاء مراحل المشروع الطموح، كما سيُركز على استعراض النجاحات المُحققة في تحقيق البيئة المتكاملة للأعمال والحياة في العاصمة الإدارية الجديدة.

العاصمة الإدارية بيئة أعمال متكاملة

