القنوات الناقلة وموعد مباراة الجزائر والسودان في كأس أمم إفريقيا 2025

يترقب عشاق كرة القدم مواجهة مثيرة بين منتخب الجزائر ومنتخب السودان، غدًا الأربعاء على ملعب الأمير مولاي الحسن بالعاصمة المغربية الرباط، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الخامسة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

يدخل محاربو الصحراء الجزائر البطولة وهم عازمون على استعادة الهيبة القارية والمنافسة بقوة على اللقب، مدعومين بكتيبة من النجوم المحترفين في أوروبا وتضم المجموعة أيضًا كل من بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية.

في المقابل، يأمل منتخب السودان "صقور الجديان" في تقديم أداء مميز وتحقيق مفاجأة أمام المرشح الأول بالمجموعة، والخروج بنتيجة إيجابية تعزز فرصه في التأهل للدور التالي.

موعد مباراة الجزائر والسودان

وتنطلق المباراة يوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025 على ملعب الأمير مولاي الحسن، في الأوقات التالية:

الساعة 16:00 بتوقيت المغرب والجزائر

الساعة 17:00 بتوقيت السودان ومصر

الساعة 18:00 بتوقيت السعودية

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والسودان

تملك شبكة بي إن سبورتس القطرية حقوق بث مباريات كأس أمم إفريقيا 2025، وستذيع المباراة عبر قناتي beIN Sports MAX 1 وbeIN Sports MAX 2 مع تعليق عربي.

متابعة المباراة عبر الإنترنت

يمكن لعشاق كرة القدم متابعة اللقاء مباشرة عبر الإنترنت من خلال:

تطبيق TOD

منصة beIN Connect

كما يمكن مشاهدة المباراة من أي مكان حول العالم باستخدام خدمة Nord VPN.

معلق مباراة الجزائر والسودان

أسندت شبكة بي إن سبورتس مهمة التعليق على المباراة إلى المعلق حسن العيدروس، ليقدم تغطية شاملة ومميزة للقاء القوي بين الجزائر والسودان.