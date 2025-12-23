قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة: 117 مليار جنيه تكلفة المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل للمحافظات
سيراميك كليوباترا يتأهل لدور الـ 16بكأس مصر بثنائية في أبوقير
رسميا الآن.. تحرك أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك
إعلام عبري: ضغوط أمريكية تدفع إسرائيل للتراجع عن تصريحات الاستيطان في غزة
ما أيام صيام شهر رجب التي كان الرسول يحرص عليها؟.. اعرف سُنة النبي
الصليب الأحمر: مستشفيات قطاع غزة تحت ضغط كبير .. وخيام النازحين متهالكة
فصل الخدمات عن المنطقة.. إخلاء العقارات المجاورة لعقار إمبابة المنهار
الخطيب يبحث إنشاء مصنع منسوجات تركي جديد باستثمارات 70 مليون دولار
لجنة القطاع التجاري تعلن قرب تطبيق لائحة موحدة بكليات التجارة والتخرج 3 سنوات
استمرار البحث عن مفقود أسفل أنقاض منزلين منهارين بأسيوط
ناقش ملف الأرض..تفاصيل زيارة وزير الرياضة لـ نادي الزمالك
محامي سارة خليفة يطالب باستدعاء كبير الأطباء الشرعيين في قضية تصنيع المخدرات
رياضة

القنوات الناقلة وموعد مباراة الجزائر والسودان في كأس أمم إفريقيا 2025

حمزة شعيب

يترقب عشاق كرة القدم مواجهة مثيرة بين منتخب الجزائر ومنتخب السودان، غدًا الأربعاء على ملعب الأمير مولاي الحسن بالعاصمة المغربية الرباط، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الخامسة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

 

يدخل محاربو الصحراء الجزائر البطولة وهم عازمون على استعادة الهيبة القارية والمنافسة بقوة على اللقب، مدعومين بكتيبة من النجوم المحترفين في أوروبا وتضم المجموعة أيضًا كل من بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية.

في المقابل، يأمل منتخب السودان "صقور الجديان" في تقديم أداء مميز وتحقيق مفاجأة أمام المرشح الأول بالمجموعة، والخروج بنتيجة إيجابية تعزز فرصه في التأهل للدور التالي.

موعد مباراة الجزائر والسودان

وتنطلق المباراة يوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025 على ملعب الأمير مولاي الحسن، في الأوقات التالية:

  • الساعة 16:00 بتوقيت المغرب والجزائر
  • الساعة 17:00 بتوقيت السودان ومصر
  • الساعة 18:00 بتوقيت السعودية

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والسودان

تملك شبكة بي إن سبورتس القطرية حقوق بث مباريات كأس أمم إفريقيا 2025، وستذيع المباراة عبر قناتي beIN Sports MAX 1 وbeIN Sports MAX 2 مع تعليق عربي.

متابعة المباراة عبر الإنترنت

يمكن لعشاق كرة القدم متابعة اللقاء مباشرة عبر الإنترنت من خلال:

  • تطبيق TOD
  • منصة beIN Connect

كما يمكن مشاهدة المباراة من أي مكان حول العالم باستخدام خدمة Nord VPN.

معلق مباراة الجزائر والسودان 

أسندت شبكة بي إن سبورتس مهمة التعليق على المباراة إلى المعلق حسن العيدروس، ليقدم تغطية شاملة ومميزة للقاء القوي بين الجزائر والسودان.

الجزائر السودان كأس الأمم الإفريقية

