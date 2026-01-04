قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوطنية للانتخابات: فوز مصطفى أبو دومه وعمرو عويضة وعلاء سليمان بطهطا سوهاج
موعد مباراة الزمالك القادمة أمام زد إف سي في مجموعات كأس عاصمة مصر
محمود فوزي عن تعديلات قانون الضريبة العقارية: الإعفاء يراعي الفئات الأدنى والأقل دخلًا
الوطنية للانتخابات: فوز المرشح مصطفى مزيرق بالدائرة الثالثة بالمراغة بسوهاج
آية عبد الرحمن: نشعر بالمسؤولية الكبيرة تجاه الوطن بعدما أصبح نائبة
من القمر الأزرق إلى الدموي.. 13 بدرا وخسوفات نادرة ترسم لوحة سماوية في 2026
على خلفية التطورات الجيوسياسية.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن
الوطنية للانتخابات: جولة الإعادة في الدوائر الـ19 الملغاة جرت في أجواء من الالتزام والانضباط
الوزراء: توقعات بتعزيز الاقتصاد لمكانته ضمن الأسواق الناشئة في 2026 مع تحسين توليد فرص العمل
الوطنية للانتخابات: فوز المرشحين حازم حمادي ودياب هريدي بالدائرة الأولى سوهاج
وزير الخارجية لنظيره العُماني: خفض التصعيد مدخل أساسي لحل الأزمة في اليمن
البترول: توقيع مُذكرة تفاهم بين مصر وقطر في الطاقة والغاز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب منتخب بنين : مباراة مصر لها طابع خاص ونرغب في تحقيق مفاجأة

منتخب بنين
منتخب بنين
عبدالله هشام

أكد  جيرنوت روهر مدرب بنين على اختلاف المواجهة مع مصر عن مباراته في دور المجموعات أمام السنغال ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

قال جيرنوت روهر مدرب بنين في المؤتمر الصحفي قبل مباراة مصر: المباراة أمام مصر في غاية الصعوبة لأنها أمام منافس يمتلك مستوى جيد، واكتسبنا بعض الخبرة أمام المنتخبات الكبرى، وآمل أن نكون في المستوى غدًا، ولا يُتوقع أن نكون الطرف الذي يفوز، لكننا سنقدم كل ما لدينا، ولماذا لا نفوز ونتأهل إلى الدور المقبل؟، ومباراة مصر مباراة هامة ونحن جاهزين لها وهي مباراة يتمنى أي لاعب أن يخوضها.

وعن تخصيص مكافأة خاصة حال عبور مصر، أضاف: قرأنا في الإعلام عن بعض الأشياء من هذا القبيل، لكننا دائما لا نتأكد مما يقولون وتفاجئنا بما يُقال، والجميع يتمنى مكافأة من هذا النوع.. وحقيقة التأهل على حساب مصر يستحق جائزة لكل اللاعبين.

وأردف روهر: أشعر بخيبة أمل أن تُقام البطولة كل 4 سنوات، ومن الأفضل أن تظل كل عامين، لأنها ليست كالألعاب الأولمبية، وإفريقيا لها طبيعة خاصة والمباريات أكثر من كونها مباراة، وهناك دائما حماس وشغف وينبغي أن يتم الحفاظ عليه والقرار سيحرمنا من ذلك.. والظروف المناخية في شمال إفريقيا لا تتيح أن نلعب في ديسمبر ويناير لأن البرد والمطر شديدين، وجميعنا رأينا الأمطار في أغادير، وأتمنى أن تكون الظروف أفضل غدًا لأننا نواجه منتخبا كبيرا مثل مصر، وبالتأكيد إقامة البطولة خلال فترة أعياد الميلاد وأيضا التنقل بين الملاعب أمر صعب، خاصة وأن كرة القدم تحتاج للتأقلم وليس للتنقل الدائم.

وواصل مدرب بنين: نشارك للمرة الخامسة ونسير بشكل جيد حتى الآن ما يعطي ثقة للاعبين، لكنه لا يمنح الشعور بأننا أصبحنا فريقا مختلفا، لأننا نمتلك إمكانات بشرية ليست كالتي يمتلكها منافسنا، وحققنا نتائج إيجابية مسبقا رغم غياب 5 لاعبين ورغم حرمان الـ فار لنا من الحصول على ركلة جزاء، وللحقيقة البنية التحتية رائعة وكل شيء لكن ينقصنا التركيز على التكنولوجيا، وحققنا المفاجأة في مصر 2019 أمام المغرب، واليوم نريد أن نحقق المفاجأة من جديد أمام مصر على أرض المغرب

وأكمل روهر تصريحاته: لا يمكن مقارنة تواجدي مع بنين بفترة تواجدي مع منتخب نيجيريا، ولدينا تحدٍ مختلف ونحاول بناء فريق شاب مع بعض الخبرات، ويمكننا إضافة شيئا خاصا إذا استطعنا أن نحقق الفوز على المنتخب المصري الرائع، والمشكلة أننا كنا نخوض مبارياتنا لمدة عام ونصف خارج بلادنا، وخضنا مباريات صعبة من أجل التأهل لكأس أمم إفريقيا.

واختتم المدير الفني لـ منتخب بنين تصريحاته قائلًا: لا يمكن مقارنة مباراة مصر بمباراة السنغال في المجموعات، وواجهنا السنغال بعدما تأهلنا، لكن مباراة مصر هي مباراة خروج المغلوب ولها طابع آخر، والسنغال أثبتت قيمتها أمس، وأيضا شاهدنا مصر بقوة كبيرة أمام جنوب إفريقيا، والأهم ألا يتعلق الأمر بالفار أو التحكيم، ونعلم أنه على الورق منتخب مصر مرشح للفوز، لكننا نسعى للتأقلم مع المنافس خاصة بعدما وجد تشجيعا كبيرا في أغادير.

منتخب بنين منتخب مصر أمم افريقيا مصر ضد بنين كأس الأمم الأفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

مادورو

شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك

مادورو وترامب وعكاشة

اعتبروني سلامة في "وا إسلاماه".. ماذا قال توفيق عكاشة بعد سقوط رئيس فنزويلا؟

مادورو يذهب للاعتقال بــ"سجن المشاهير"

سجن النجوم والمشاهير| بالأسماء.. الرئيس الفنزويلي مُعتقل مع هؤلاء في نيويورك

الزمالك

إعلامية: أرض بديلة للزمالك في أكتوبر.. وتوقيع العقود مع عودة حسين لبيب من فرنسا

المجني عليه

ننشر صورة ضحية الميراث على يد شقيقه بطوخ

صورة تعبيرية

عقب ضرب فنزويلا .. أسعار الدولار اليوم الاحد في البنوك

الذهب

سعر عيار 24 اليوم الأحد 4-1-2026

ترشيحاتنا

حفل المطرب الشامي

الشامي: فخور بأن أولى حفلاتي في العام الجديد وسط أهلي في مصر

إلياس رحباني

فى ذكراه.. إلياس رحباني مسيرة فنية طويلة

هبة السيسي

بعد خضوعها لعملية جراحية.. هبة السيسي تطمئن جمهورها

بالصور

أرخص من الجاهز.. طريقة عمل الكوكيز الأصلي

طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز

القهوة تعمل على الوقاية من هذه الأمراض

القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض
القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض
القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض

في عيد ميلادها.. فستان يارا السكري يثير إعجاب رواد السوشيال ميديا

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

حامل بعد 3 عمليات.. 10 صور لـ سالي عبد السلام

حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام

فيديو

حــريــ.ـق بسبب شاحن

جهاز في كل منزل السبب.. حــريــ.ـق ضخم وإخلاء عشرات السكان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد