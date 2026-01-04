مدرب منتخب بنين : مباراة مصر لها طابع خاص ونرغب في تحقيق مفاجأة

أكد جيرنوت روهر مدرب بنين على اختلاف المواجهة مع مصر عن مباراته في دور المجموعات أمام السنغال ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

قال جيرنوت روهر مدرب بنين في المؤتمر الصحفي قبل مباراة مصر: المباراة أمام مصر في غاية الصعوبة لأنها أمام منافس يمتلك مستوى جيد، واكتسبنا بعض الخبرة أمام المنتخبات الكبرى، وآمل أن نكون في المستوى غدًا، ولا يُتوقع أن نكون الطرف الذي يفوز، لكننا سنقدم كل ما لدينا، ولماذا لا نفوز ونتأهل إلى الدور المقبل؟، ومباراة مصر مباراة هامة ونحن جاهزين لها وهي مباراة يتمنى أي لاعب أن يخوضها.

وعن تخصيص مكافأة خاصة حال عبور مصر، أضاف: قرأنا في الإعلام عن بعض الأشياء من هذا القبيل، لكننا دائما لا نتأكد مما يقولون وتفاجئنا بما يُقال، والجميع يتمنى مكافأة من هذا النوع.. وحقيقة التأهل على حساب مصر يستحق جائزة لكل اللاعبين.

وأردف روهر: أشعر بخيبة أمل أن تُقام البطولة كل 4 سنوات، ومن الأفضل أن تظل كل عامين، لأنها ليست كالألعاب الأولمبية، وإفريقيا لها طبيعة خاصة والمباريات أكثر من كونها مباراة، وهناك دائما حماس وشغف وينبغي أن يتم الحفاظ عليه والقرار سيحرمنا من ذلك.. والظروف المناخية في شمال إفريقيا لا تتيح أن نلعب في ديسمبر ويناير لأن البرد والمطر شديدين، وجميعنا رأينا الأمطار في أغادير، وأتمنى أن تكون الظروف أفضل غدًا لأننا نواجه منتخبا كبيرا مثل مصر، وبالتأكيد إقامة البطولة خلال فترة أعياد الميلاد وأيضا التنقل بين الملاعب أمر صعب، خاصة وأن كرة القدم تحتاج للتأقلم وليس للتنقل الدائم.

وواصل مدرب بنين: نشارك للمرة الخامسة ونسير بشكل جيد حتى الآن ما يعطي ثقة للاعبين، لكنه لا يمنح الشعور بأننا أصبحنا فريقا مختلفا، لأننا نمتلك إمكانات بشرية ليست كالتي يمتلكها منافسنا، وحققنا نتائج إيجابية مسبقا رغم غياب 5 لاعبين ورغم حرمان الـ فار لنا من الحصول على ركلة جزاء، وللحقيقة البنية التحتية رائعة وكل شيء لكن ينقصنا التركيز على التكنولوجيا، وحققنا المفاجأة في مصر 2019 أمام المغرب، واليوم نريد أن نحقق المفاجأة من جديد أمام مصر على أرض المغرب

وأكمل روهر تصريحاته: لا يمكن مقارنة تواجدي مع بنين بفترة تواجدي مع منتخب نيجيريا، ولدينا تحدٍ مختلف ونحاول بناء فريق شاب مع بعض الخبرات، ويمكننا إضافة شيئا خاصا إذا استطعنا أن نحقق الفوز على المنتخب المصري الرائع، والمشكلة أننا كنا نخوض مبارياتنا لمدة عام ونصف خارج بلادنا، وخضنا مباريات صعبة من أجل التأهل لكأس أمم إفريقيا.

واختتم المدير الفني لـ منتخب بنين تصريحاته قائلًا: لا يمكن مقارنة مباراة مصر بمباراة السنغال في المجموعات، وواجهنا السنغال بعدما تأهلنا، لكن مباراة مصر هي مباراة خروج المغلوب ولها طابع آخر، والسنغال أثبتت قيمتها أمس، وأيضا شاهدنا مصر بقوة كبيرة أمام جنوب إفريقيا، والأهم ألا يتعلق الأمر بالفار أو التحكيم، ونعلم أنه على الورق منتخب مصر مرشح للفوز، لكننا نسعى للتأقلم مع المنافس خاصة بعدما وجد تشجيعا كبيرا في أغادير.