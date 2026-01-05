شوبير يكشف سر الوصول لمرمى منتخب بنين

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن خطة وصول لاعبي منتخب مصر لمرمي منتخب بنين بأكتر من طريقة إستعدادا لمواجهة الفريقين اليوم الإثنين في دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وكتب شوبير : أبرز مميزات منتخب هو الوصول لمرمى المنافس بأكثر من طريقة منها الجبهة اليمنى بين زيزو ومحمد هاني وتتم بكفاءة لإنها مطبقة أيضا في النادي الأهلي.

و تابع :الثانية الجبهة اليسرى عن طريق محمد حمدي وتقديمه أكثر من 4 فرص محققة خلال مباراتي زيمبابوي وجنوب افريقيا.

وأضاف: الثالثة الكرات الطولية من عمق الملعب عن طريق مروان عطية أو لاعبي الوسط.

واختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن ، تدريباته علي ملعب تغازوت، استعدادًا لمواجهة منتخب بنين في السادسة مساء اليوم الإثنين في دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بالمغرب.

تاريخ مواجهات مصر وبنين

يواجه المنتخب المصري نظيره منتخب بنين غدا في دور الـ 16 من بطولة كأس أمم إفريقيا.

ويعد لقاء الغد هي المواجهة الخامسة بين المنتخبين حيث تقابل المنتخبين في أبرع مواجهات مباشرة قبل لقاء الغد ونجح المنتخب المصري في تحقيق الفوز في ثلاث مباريات مقابل تعادل واحد دون أن تتلقي الفراعنة أي هزيمة.

ونجح المنتخب المصري في تسجيل 14 هدفاً في شباك بنين بينما اهتزت شباكهم خمس مرات فقط.

ويسعي المنتخب الوطني، إلى تجنب مفاجآت بنين ، والتأهل لدور ربع نهائي بطولة أمم إفريقيا المقامه حاليا المغرب.

ويلتقي المنتخبين مساء اليوم في اغادير بدور الــ16 لبطولة امم إفريقيا المقامه حاليا بالمغرب، وتستمر حتي 18 يناير الجاري.