كالوشا بواليا: صلاح لاعب استثنائي ومنتخب بنين كان خصما قويا لـ مصر



أشاد كالوشا بواليا، نجم زامبيا السابق، بمستوى المنتخب المصري بعد فوزه على بنين في مباراة قوية، ظهر فيها الخصم بشكل قوي ضد الفراعنة.

وقال بواليا عبر برنامج أوضة اللبس: “لم أتوقع أن يكون منتخب بنين خصمًا صعبًا لهذا الحد، لكن منتخب مصر أظهر قدراته الكبيرة من خلال خلق فرص والهجمات المرتدة، واستغلال اللحظات الحاسمة للفوز.”

وأضاف اللاعب السابق: “محمد صلاح لاعب عظيم ويقدم مستويات رائعة، واليوم سجل هدفًا لا يصدق يبرز مدى أهميته للمنتخب المصري.”

وختم بواليا تصريحه بالقول: “منتخب مصر فريق كبير وقادر على التعامل مع المباريات الصعبة، وأتوقع لهم مستقبلًا مشرقًا في البطولة.