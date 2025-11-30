قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خاص| ديانج يحدد مصير لاعب وسط الأهلي.. ومشاورات بين الإدارة وتوروب
انفجار قوي في مصنع لمعالجة النفايات يهز مدينة سيدني
زيارة تاريخية في أصعب اللحظات.. بابا الفاتيكان يصل بيروت وسط استنفار لبناني شامل
خاص.. عرض ليبي لنجم الأهلي والإدارة تنتظر عودة توروب
عبد الغفار: المشكلات بين المريض ومقدم الخدمة الصحية لا تكاد تذكر
بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في انقلاب سيارتين على طريق المطرية بالدقهلية
كيف يغفر الله لك ذنوب الخلوات؟.. 10 أعمال سهلة تنجيك من 11 لعنة
تدخلك جهنم أو تكفر الكبائر.. النبي حذر من القسوة أو الإساءة لـ5 مخلوقات
قناع ذهبي لمومياء .. المتحف المصري بالتحرير يعرض قطعة أثرية مذهلة
توتر متصاعد في السويداء.. اشتباكات مسلحة واقتحام منزل مدير الأمن
بخطوات بسيطة.. اعرف طريقة شحن عداد الكهرباء بالموبايل
وزير الخارجية يلتقي أعضاء الجالية المصرية في إسلام آباد
تكنولوجيا وسيارات

اركب بي إم دبليو 316 سعرها 800 ألف جنيه

بي إم دبليو 316 موديل 2010
بي إم دبليو 316 موديل 2010
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

 بي إم دبليو 316 موديل 2010

وجاءت هذه الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، بي إم دبليو 316 موديل 2010، وتنتمي 316 لفئة السيارات السيدان .

مواصفات بي إم دبليو 316 موديل 2010 الخارجية

 بي إم دبليو 316 موديل 2010

تمتلك سيارة بي إم دبليو 316 موديل 2010 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها علي، مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة بي إم دبليو، وتم تثبيت شعار بي إم دبليو علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها مساحات زجاج أمامية، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش .

محرك بي إم دبليو 316 موديل 2010

 بي إم دبليو 316 موديل 2010

تستمد سيارة بي إم دبليو 316 موديل 2010 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 870 ألف/كم، وتباع باللون الأزرق، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة بي إم دبليو 316 موديل 2010 الداخلية

بي إم دبليو 316 موديل 2010 

تحتوي مقصورة سيارة بي إم دبليو 316 موديل 2010 علي الكثير من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها عدادات للسرعة والحرارة الوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها زجاج كهربائي، وبها اضاءة داخلية، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل أكواب، وبها فرش مقاعد من الجلد.

سعر بي إم دبليو 316 موديل 2010

تباع سيارة بي إم دبليو 316 موديل 2010 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 800 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

 بي إم دبليو 316 موديل 2010

وجدير بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب ان تصطحب معك فني سيارات يكون علي دراية بجميع أجزاء السيارة حتي لا تقع في فخ شراء سيارة مستعملة .

