محافظ المنوفية يتفقد مستجدات الموقف التنفيذي لمستشفى الشهداء الجديدة

استكمل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولته الميدانية الموسعة بتفقد وحدة طب الأسرة بقرية سرسموس ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " لتطوير قري الريف المصري تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، جاء ذلك بحضور الدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الصحية والأساسية وتنمية الأسرة بوزارة الصحة، الدكتور عمرو مصطفي وكيل وزارة الصحة، محمد الزرقاني رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء.

تفقد محافظ المنوفية غرف (التطعيمات ومتابعة الأطفال - المشورة – الصيدلية – قلبك أمانة – متابعة قياس ومؤشرات الحياة )، مشيدا ً بمستوى حجم التجهيزات الكاملة المنفذة على أرض الواقع، موجهاً بضرورة تزويد الوحدة بعدد من التخصصات الإضافية لتوسيع قاعدة الاستفادة وخدمة الأهالي.

وخلال تفقده اطمئن المحافظ علي توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية لضمان التعامل الفوري مع المترددين وضمان تقديم الخدمات الصحية بالشكل اللائق، فيما اطمئن من الأهالي على مستوى جودة الخدمات المقدمة لهم كون قطاع الصحة أحد المحاور الرئيسية لأهداف التنمية المستدامة.

كما تابع محافظ المنوفية مستجدات الموقف التنفيذي لإنشاءات مستشفى الشهداء الجديدة على مساحة تزيد عن 21 ألف م2 وبتكلفة إجمالية مليار و300 مليون جنيه، لدفع منظومة العمل وتقديم الدعم اللازم لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات، وخلال تفقده لحجم الأعمال المنفذة، ووجه المحافظ بالمتابعة المستمرة للمشروع وتذليل العقبات وتكثيف الجهود والتنسيق الكامل بين كافة الجهات لسرعة إنهاء المشروع ودخوله الخدمة أمام المواطنين، وأشار المحافظ الي أن المشروع سيعد صرحاً طبياً عملاق وإضافة قوية ونقلة نوعية للمنظومة الصحية بالمحافظة مما يساهم في تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى وتخفيف المعاناة عن كاهلهم .

وأكد محافظ المنوفية على أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " من أهم المشروعات القومية الكبري التي توليها الدولة اهتماماً كبيراً في ظل توجيهات الرئيس السيسي، مشيراً الي أن الحكومة بكافة أجهزتها تعمل علي سرعة الإنتهاء من كافة المشروعات المستهدفة ضمن المرحلة الأولي بالمبادرة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية تحقيقاً لاستراتيجية مصر 2030 .