الأرصاد: طقس بارد صباحًا وتحذيرات من تقلبات جوية خلال ساعات | فيديو
كواليس مفاوضات برشلونة مع الأهلي لضم حمزة عبد الكريم.. شوبير يكشف
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لوزير الخارجية ونظيره الألماني خلال زيارته إلى برلين
في معرض إيديكس 2025… مصر وتركيا تبحثان فتح آفاق جديدة للتصنيع العسكري المشترك
قبل إعلان نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات النواب… توقعات بجولة إعادة في بعض الدوائر
غضب أفشة بين توروب وأزمة شيك الـ13 مليون جنيه| إيه الحكاية؟
أول تعليق من حماس على استشهاد منفذ عملية مستوطنة عطريت
فضحها بـ 10 فيديوهات.. اعترافات مثيرة لمديرة تطبيق شهير ضد عشيقها| خاص
تحرك برلماني عاجل لحماية الطلاب من انتشار الفيروسات في المدارس مع دخول الشتاء
سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء بالمصنعية
كحة مستمرة.. غادة إبراهيم تعلن عن إصابتها بمتحور ستراتوس
التفاصيل الكاملة لمفاوضات برشلونة مع موهبة الأهلي .. خاص
محافظات

محافظ المنوفية يتفقد مستجدات الموقف التنفيذي لمستشفى الشهداء الجديدة

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
مروة فاضل

استكمل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولته الميدانية الموسعة بتفقد وحدة طب الأسرة بقرية سرسموس ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " لتطوير قري الريف المصري تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، جاء ذلك بحضور الدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الصحية والأساسية وتنمية الأسرة بوزارة الصحة، الدكتور عمرو مصطفي وكيل وزارة الصحة،  محمد الزرقاني رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء.

 تفقد محافظ المنوفية غرف (التطعيمات ومتابعة الأطفال - المشورة – الصيدلية – قلبك أمانة – متابعة قياس ومؤشرات الحياة )، مشيدا ً بمستوى حجم التجهيزات الكاملة المنفذة على أرض الواقع، موجهاً بضرورة تزويد الوحدة بعدد من التخصصات الإضافية لتوسيع قاعدة الاستفادة وخدمة الأهالي.

وخلال تفقده اطمئن المحافظ علي توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية لضمان التعامل الفوري مع المترددين وضمان تقديم الخدمات الصحية بالشكل اللائق، فيما اطمئن من الأهالي على مستوى جودة الخدمات المقدمة لهم كون قطاع الصحة أحد المحاور الرئيسية لأهداف التنمية المستدامة.

كما تابع محافظ المنوفية مستجدات الموقف التنفيذي لإنشاءات مستشفى الشهداء الجديدة  على مساحة تزيد عن 21 ألف م2 وبتكلفة إجمالية مليار و300 مليون جنيه، لدفع منظومة العمل وتقديم الدعم اللازم لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات، وخلال تفقده لحجم الأعمال المنفذة، ووجه المحافظ بالمتابعة المستمرة للمشروع وتذليل العقبات وتكثيف الجهود والتنسيق الكامل بين كافة الجهات لسرعة إنهاء المشروع ودخوله الخدمة أمام المواطنين، وأشار المحافظ الي أن المشروع سيعد صرحاً طبياً عملاق وإضافة قوية ونقلة نوعية للمنظومة الصحية بالمحافظة مما يساهم في تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى وتخفيف المعاناة عن كاهلهم .

وأكد محافظ المنوفية على أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " من أهم المشروعات القومية الكبري التي توليها الدولة اهتماماً كبيراً في ظل توجيهات الرئيس السيسي، مشيراً الي أن الحكومة بكافة أجهزتها تعمل علي سرعة الإنتهاء من كافة المشروعات المستهدفة ضمن المرحلة الأولي بالمبادرة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية تحقيقاً لاستراتيجية مصر 2030 .

المنوفية محافظ المنوفية مستشفى الشهداء جولة تفقدية اخبار محافظة المنوفية

المتهم

مش بوسة ووردة.. شهادات أهالي ضحايا فراش مدرسة الإسكندرية تكسر حاجز الخوف

صلاة سنة الفجر

هل تجوز صلاة سنة الفجر بعد الفرض إذا فات وقتها؟.. الإفتاء تجيب

صورة أرشيفية

تعليق الدراسة غدا وبعد غد ببعض المدارس لإنعقاد لجان إعادة انتخابات مجلس النواب

فيلم الست

تشويه لصورة أم كلثوم.. أشرف سيف يرفض فيلم “الست” قبل عرضه

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 2-12-2025

أعلى عائد بنكي شهري وربع سنوي في 2025 من البنك الأهلي المصري

أعلى عائد بنكي شهري وربع سنوي في 2025 من البنك الأهلي المصري

قوات الأمن

أمن قنا ينهي أسطورة تاجر مخدرات بعد ساعات من استشهاد معاون شرطة خلال مداهمة وكر إجرامي

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

صورة تعبيرية

محامي الطـ ـفل سفاح الإسماعيلية يفجر مفاجأة: هيطلع براءة بنسبة كبيرة لهذا السبب

جامعة بني سويف

وفد جامعة بنى سويف فى زيارة للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية EDEX 2025 بنسخته الرابعة

محافظ المنوفية

محافظ المنوفية يتفقد مستجدات الموقف التنفيذي لمستشفى الشهداء الجديدة

بالصور

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء بالمصنعية

نورهان منصور تخطف الأنظار بإطلالتها فى البلكونة

لوك جديد.. داليا البحيرى تخطف الأنظار ببدلة سوداء

استقرار بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر

