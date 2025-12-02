محافظ المنوفية: لجنة لمراجعة خطط الرصف المستقبلية لتنفيذها بالطرق والمحاور الأكثر احتياجاً

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الخطة الإستثمارية للعام 2025/2026 بمركز ومدينة الشهداء للوقوف على حجم الأعمال المنفذة علي أرض الواقع ونسب الإنجاز لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة المعيشية للمواطنين، رافقه خلالها محمد الزرقانى رئيس مركز ومدينة الشهداء، المهندس شعبان الشبراوي مدير مديرية الطرق.

وتفقد محافظ المنوفية أعمال الرصف والتطوير بمنطقة متفرعات شارع طلعت حرب بإجمالى 14شارع بطول 2كم وتكلفة 7 مليون 700ألف جنيه ، وتم الإنتهاء من فرد طبقة السن لعدد من الشوارع تمهيداً لتركيب بلاط الإنترلوك ، كما تفقد أعمال الرصف والتطوير بطريق أبو كلس إبشادى، وجارى أعمال قطع الفرمة وتجهيز الأرصفة تمهيداً لأعمال الرصف النهائية بطول 2,5 كم ، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالي ،موجهاً بضرورة الالتزام الكامل بكافة المواصفات الفنية لأعمال الرصف ومعايير الجودة ومراعاة الميول علي مطابق الصرف الصحي لتحقيق معدلات الأمان للارتقاء بمستوى الخدمات، ووجه المحافظ بضرورة تشكيل لجنة تكون مهامها مراجعة خطط الرصف المستقبلية لضمان تنفيذها بالطرق والمحاور الأكثر احتياجاً وحيوية بنطاق المحافظة لتدعيم مشروعات البنية التحتية للطرق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة والتي تستهدف رضاء المواطنين .

وأشار مدير مديرية الطرق الي أن جملة استثمارات مشروعات قطاع الرصف بالخطة الإستثمارية للشهداء بلغت 41 مليون ونصف جنيه ، وجارى العمل على قدم وساق في تنفيذ الأعمال المنفذة والمتابعة اليومية مع الشركات وتذليل العقبات لسرعة نهوها ودخولها الخدمة تنفيذا لتوجيهات المحافظ.

وشدد محافظ المنوفية علي ضرورة بذل المزيد من الجهد ومتابعة الأعمال بصورة مستمرة والتنسيق التام مع كافة الجهات المعنية لتحقيق المستهدف منها كون قطاع الرصف محور رئيسى ضمن منظومة عمل المحافظة.