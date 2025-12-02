قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية الألماني: نصف مليون طالب مصري يتعلمون اللغة الألمانية
وزير الخارجية الألماني: نُكثّف التعاون مع مصر ونثمّن دورها في استقرار المنطقة
مدبولي يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء
وزير الخارجية الألماني: مستعدون لدعم مصر في مؤتمر إعادة إعمار غزة
أبو الغيط يحذر: جنة الذكاء الاصطناعي قد تتحول إلى جحيم يهدد البشرية
الأرصاد: طقس بارد صباحًا وتحذيرات من تقلبات جوية خلال ساعات | فيديو
كواليس مفاوضات برشلونة مع الأهلي لضم حمزة عبد الكريم.. شوبير يكشف
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لوزير الخارجية ونظيره الألماني خلال زيارته إلى برلين
في معرض إيديكس 2025… مصر وتركيا تبحثان فتح آفاق جديدة للتصنيع العسكري المشترك
قبل إعلان نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات النواب… توقعات بجولة إعادة في بعض الدوائر
غضب أفشة بين توروب وأزمة شيك الـ13 مليون جنيه| إيه الحكاية؟
أول تعليق من حماس على استشهاد منفذ عملية مستوطنة عطريت
محافظات

محافظ المنوفية يطلق شارة بدء التشغيل التجريبي لمشروع صرف صحي كمشيش بتلا باستثمارات 120مليون جنيه

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
مروة فاضل

 أجرى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولة ميدانية موسعة بعدد من مواقع العمل لمتابعة نسب التنفيذ والتأكد من الالتزام بالجدول الزمني لدخولها الخدمة أمام المواطنين ،  رافقه خلالها المهندس رشدي عمر رئيس شركة مياه الشرب والصوف الصحي، المهندس ناصر عجلان رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي،  ياسر سالم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا.

حيث أستهل محافظ المنوفية جولته بإطلاق شارة بدء التشغيل التجريبي لمشروع محطة صرف صحي كمشيش بجملة استثمارات بلغت 120 مليون جنيه للمحطة الرئيسية والفرعية لخدمة 25 ألف نسمة واستمع لشرح تفصيلي عن الموقف التنفيذي ونسب الانجاز ، حيث تم نهو كافة الأعمال المدنية وتوريد وتركيب المهمات الكهروميكانيكية وتنفيذ شبكات الإنحدار وتنفيذ خطوط الطرد بالمحطة الرئيسية  بنسبة 100% ، ووجه محافظ المنوفية رئيس شركة مياة الشرب بضرورة البدء في توصيل الوصلات المنزلية للأهالي الاسبوع القادم للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتحسين جودة حياتهم المعيشية.  

وخلال جولته ، أشار محافظ المنوفية أن المحافظة  شهدت طفرة هائلة وتطوراً ملحوظاً في مشروعات قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي ، حيث بلغت قيمة الاستثمارات 6 مليار جنيه خلال الفترة من 2019 وحتى 2025 ، وذلك من خلال إحلال وتجديد شبكات وآبار وإنشاء محطات حديد ومنجنيز ، وتجديد شبكات صرف صحى ومحطات رفع ومعالجة بنواحي المحافظة ، بالإضافة إلى حرص المحافظة على تنفيذ برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية " مشروعات الميجا " بمركز ومدينة تلا بجملة استثمارات تزيد عن " مليار و381 مليون جنيه " وتشمل إنشاء محطات معالجة ورفع وشبكات انحدار ووصلات منزلية بما يساهم في تحسين نوعية مستوى الخدمات المقدمة لأهالينا بالمحافظة .

ويستكمل محافظ المنوفية جولته بافتتاح الوحدة الصحية بسرسموس وتفقد الأعمال الإنشائية بمستشفى الشهداء الجديدة وأعمال فرد السن بمتفرعات شارع طلعت حرب وقطع الفرمة بطريق ابو كلس وأعمال إنشاء مدرستى  جزيرة الحجر وزاوية الناعورة للتعليم الأساسي ، وتجارب التشغيل بمحطة رفع صحي منشآه السادات والخدمات المقدمة للمواطنين بمستشفى زاوية الناعورة.

المنوفية محافظة المنوفية اخبار محافظة المنوفية افتتاح محطات الصرف الصحي

