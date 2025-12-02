قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يهنئ الإمارات بذكرى الاحتفال باليوم الوطني
رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق المؤدية إلى مطار الإسكندرية
فيريرا : ميدو وجه لى اتهامات باطلة وسأتخذ الإجراءات القانونية ضده
ننشر نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 في الغربية
الوطنية للانتخابات تعلن النتائج الرسمية لدوائر الشرقية في انتخابات مجلس النواب
بعد تقرير ترامب يشيخ.. البيت الأبيض : الرئيس بصحة ممتازة
مدبولي يتابع تقدم الأعمال بمشروع التجمع العمراني الجديد في جزيرة الوراق
إعلان نتائج الجولة الأولى للمرحلة الثانية بالمنوفية.. فائزون وإعادة في 6 دوائر
ننشر نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 في القليوبية
إكسترا نيوز: مصر تواصل تقديم المساعدات إلى قطاع غزة رغم التعنت الإسرائيلي
فوز وإعادة.. ننشر نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 في القاهرة
الوطنية للانتخابات تعلن الإعادة بـ مركز الحسينية بالشرقية
محافظات

محافظ المنوفية يطلق شارة بدء التشغيل التجريبي لمشروع صرف صحى منشأة السادات

مروة فاضل

أطلق اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية شارة بدء التشغيل التجريبى لمشروع صرف صحي منشأة السادات باستثمارات 80 مليون جنيه ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"  لخدمة أكثر من 26 ألف نسمة ، للإرتقاء بمستوى الخدمات  وجودة الحياة المعيشية للمواطنين، رافقه خلالها المهندس رشدي عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، المهندس ناصر عجلان رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي ،  محمد الزرقاني رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء.

واستمع المحافظ الي شرح تفصيلي عن مكونات المشروع الذي يضم محطتى رفع " رئيسية وفرعية " وشبكات انحدار وخطوط طرد ،حيث تم نهو الأعمال المدنية و الكهروميكانيكية وشبكات الإنحدار وخطوط الطرد بنسبة 100% ، للمحطتين الرئيسية والفرعية، وتم ربط تصرفات محطة رفع منشأة السادات الفرعية على محطة منشأة السادات الرئيسية ومنها على محطة جزيرة الحجر ثم إلى محطة معالجة دناصور القائمة، وأشار رئيس الجهاز التنفيذى إلى أنه سيتم البدء في تنفيذ الوصلات المنزلية للأهالى إعتباراً من شهر يناير المقبل لتحسين مستوى الخدمات.

ووجه محافظ المنوفية بأهمية المتابعة الدورية لقطاعي مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى لضمان كفاءة التشغيل وإستمرار الخدمة بالمستوى المطلوب ، مؤكداً علي تقديم كافة سبل أوجه الدعم لتدعيم مشروعات البنية التحتية بمختلف القطاعات لتلبية احتياجات المواطنين ، مشيراً أن المنوفية تشهد طفرة تنموية كبيرة وخاصة قطاعى " مياه الشرب والصرف الصحي " باعتباره من الخدمات الأكثر حيوية المرتبطة بحياة المواطن بشكل يومي.

كما تفقد محافظ المنوفية أعمال إنشاءات مدرسة جزيرة الحجر للتعليم الأساسي" انشاء جديد" بطاقة 22 فصل دراسي باستثمارات تزيد عن 27مليون جنيه ، بحضور المهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، واستمع لشرح تفصيلي عن الموقف التنفيذي لحجم الأعمال المنفذة ونسب الانجاز، حيث تم الانتهاء من صب سقف الدور الأرضي  والهيكل الخرساني للأسوار، ووجه المحافظ بضرورة تسريع معدلات الاداء وتكثيف الجهود و المتابعة اليومية لحجم الأعمال وتذليل العقبات مع الالتزام بكافة المواصفات الفنية لسرعة الانتهاء من المشروعات وفقا للجداول الزمنية لدخولها الخدمة في اسرع وقت، كون قطاع التعليم والنهوض به محور رئيسي من محاور التنمية المستدامة والتي ترتكز على بناء الإنسان المصري وهويته.

