حقوق الإنسان: المخالفات الممنهجة اختفت في انتخابات الدوائر الملغاة

أكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن تصحيح المسار في العملية الانتخابية أدى إلى اختفاء المخالفات الممنهجة في انتخابات الدوائر المغلقة لمجلس النواب.

وقال الدكتور محمد ممدوح في لقاء مع الإعلامية حياة مقطوف في برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»:" تصحيح المسار يقودنا إلى نقطة مهمة جدًا، وهي الإرادة الحقيقية للدولة المصرية في عملية الإصلاح السياسي وتعزيز الثقة في العملية الانتخابية، الجميع تابع حجم المخالفات والخروقات في محافظات المرحلة الأولى، فقد شهدت العديد من الدوائر خروقات، حيث تم إلغاء نتائج 19 دائرة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، بالإضافة إلى 30 دائرة قامت المحكمة الإدارية العليا بإلغاء نتائجها وإعادة الانتخابات مرة أخرى، فيما نجت دائرة واحدة فقط من هذا الإجراء."

وأضاف:" بالإضافة للدوائر التي حسمت منذ المرحلة الأولى والتي خرجت من سلطان المحكمة الإدارية العليا، تم إحالة الفصل فيها إلى محكمة النقض خلال 60 يومًا."

وتابع:" نتحدث عن مشهد انتخابي معقد في المرحلة الأولى، لم تشهده مصر من قبل، خاصة بعد تصريحات الرئيس السيسي الواضحة التي طالب فيها الهيئة الوطنية للانتخابات بالتدقيق في العملية الانتخابية، مؤكدًا أن الدولة ليس لديها أي مانع في إعادة الانتخابات مرة أخرى، سواء بشكل جزئي أو كلي، طالما أن ذلك سيؤدي إلى برلمان يعكس إرادة المصريين."

وختم قائلاً:" فكرة المخالفات الممنهجة التي انتشرت في المرحلة الأولى اختفت بشكل كبير، وحل محلها المخالفات الفردية".

