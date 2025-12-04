رئيس هيئة الشراء الموحد : اختيار مصر ضيف شرف معرض "إيدك دبي"

أعلن مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي (إيدك دبي) عن اختيار جمهورية مصر العربية ضيف الشرف للدورة الـ30 من إيدك دبي، والمقرر عقدها خلال الفترة من 19 إلى 21 يناير 2026 في مركز دبي التجاري العالم.

ويُعدّ مؤتمر ومعرض إيدك دبي أكبر مؤتمر ومعرض علمي دولي سنوي لطب الأسنان في العالم، ويواصل ترسيخ دوره كمنصة رائدة للتبادل العلمي والتطوير المهني وتعزيز التعاون الدولي في قطاع طب الأسنان. ويؤكد اختيار جمهورية مصر العربية ضيف الشرف لدورة العام 2026 مكانتها البارزة في القطاع الصحي الإقليمي، إلى جانب مشاركتها الدائمة في فعاليات إيدك دبي، حيث أسهمت الجامعات المصرية والمؤسسات الطبية والشركات المصنّعة بشكل فاعل في الجلسات العلمية والبحوث وأجنحة المعرض.

177 دولة مشاركة

وشهد إيدك دبي العام الماضي مشاركة أكثر من 85,000 زائر ومشارك من 177 دولة، كما سجّل صفقات بارزة تجاوزت قيمتها 20 مليار درهم. وتمثل هذه الأرقام أساساً يمهّد الطريق لانطلاقة الدورة الثلاثين.

من جهته قال الدكتور عبدالسلام المدني، سفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، رئيس إيدك دبي، والاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان (GSDA): "تجسّد الدورة الثلاثون ثلاثة عقود من التقدّم العلمي والتعاون الدولي والشراكات التي أسهمت في الارتقاء بمهنة طب الأسنان عالمياً. ويسعدنا اختيار جمهورية مصر العربية ضيف الشرف للدورة الثلاثين من إيدك دبي، تقديراً لمكانتها المرموقة في القطاع الصحي والأكاديمي، وتجسيداً للعلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين. ونتطلع إلى إبراز مساهمات مصر في التعليم الطبي والبحث العلمي والتنمية الصحية من خلال حضورها المميّز في إيدك دبي 2026".

ويأتي اختيار جمهورية مصر العربية ضيف الشرف امتداداً للتعاون المتنامي بين اندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض، عضو في اندكس القابضة، والهيئة المصرية للشراء الموحّد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والذي تعزز عبر مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين خلال فعاليات معرض ومؤتمر صحة أفريقيا 2025، أحد أبرز الفعاليات الصحية في المنطقة. ويهدف هذا التعاون إلى دعم تطوير القدرات الإقليمية في مجالات التكنولوجيا الطبية وسلاسل الإمداد والتعليم الطبي المستمر.

وصرح الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحّد: "يأتي اختيار جمهورية مصر العربية كضيف الشرف للدورة القادمة من مؤتمر ومعرض إيدك دبي ليعكس عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، والشراكة النموذجية التي تجمع المؤسستين في مختلف المجالات، خصوصاً في القطاعين الصحي والطبي. وتمثّل الشراكة الممتدة بين الهيئة المصرية للشراء الموحّد واندكس مثالاً حيّاً على التعاون البنّاء بين البلدين الشقيقين، وتعزيزاً للدور المحوري الذي تؤديه مصر في دعم الصناعة الطبية، وتوطين التكنولوجيا، وتمكين الابتكار على مستوى المنطقة. ويمثّل هذا التكريم فرصة مميّزة لإبراز القدرات المصرية المتنامية وتسليط الضوء على إنجازات الدولة في منظومة الرعاية الصحية، وهو ما نحرص على تقديمه بصورة تعكس مكانة مصر ودورها الريادي. ونؤكد في الهيئة المصرية للشراء الموحّد التزامنا الكامل بتعظيم أثر هذه المشاركة، والعمل مع شركائنا في اندكس لتقديم حضور مشرّف يعكس قوة مصر، ويعمّق جسور التعاون بين البلدين نحو مستقبل أكثر ازدهاراً".

وتعكس المكانة المرموقة لمشاركة مصر في إيدك دبي 2026 سنواتٍ من الحضور الفاعل والمساهمات المتواصلة في فعاليات المعرض والبرنامج العلمي للحدث. ويعزّز هذه المكانة ما تتمتع به مصر من ريادة إقليمية في قطاع المعارض الصحية، وهو ما برز بوضوح في معرض ومؤتمر صحة أفريقيا المعتمد من الهيئة المصرية للشراء الموحّد.

وتعليقاً على ذلك قال الدكتور كمال عبيد، المدير التنفيذي لمعرض ومؤتمر صحة أفريقيا: "يسعدني أن تأتي هذه المشاركة تتويجاً لمسار من التعاون البنّاء بين اندكس والهيئة المصرية للشراء الموحّد، والذي بدأ خلال فعاليات معرض ومؤتمر صحة أفريقيا، باعتباره منصة كبرى تجمع صنّاع القرار والخبراء والمؤسسات الدولية الرائدة. وقد فتح التعاون مع اندكس آفاقاً واسعة لتكامل الجهود بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار العلاقة الراسخة بين البلدين الشقيقين اللذين يجمعهما هدفٌ مشترك للنهوض بقطاع الرعاية الصحية والصناعة الطبية وتعزيز دور المنطقة كمركز دولي للمعرفة والابتكار".

وأضاف: "ستكون مشاركة مصر في إيدك دبي على مستوى هذا التكريم بما يبرز قدراتها المتنامية ودورها المتقدم. وبالتعاون مع اندكس، نحرص على تقديم حضور يليق بمكانة مصر ويسهم في توسيع مجالات التعاون بين الطرفين في المستقبل".