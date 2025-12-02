أقرب مما تتوقع.. موعد الإطلاق العالمي لـ OnePlus 15

كشف تقرير جديد أن هاتف OnePlus 15 المنتظر لن يتأخر كثيرًا عن إصداره في الصين، إذ يُتوقع أن يتم الكشف عنه عالميًا في منتصف نوفمبر، أي بعد أسابيع قليلة فقط من ظهوره رسميًا في السوق الصينية.

إذا صحت هذه التسريبات، فالهاتف يسير نحو واحدة من أسرع عمليات الإطلاق العالمية في تاريخ ون بلس، ما يعكس ثقة الشركة بقدرة جهازها الجديد على المنافسة في الفئة الرائدة.​

تسريب يحدد التاريخ: 13 نوفمبر على الأجندة

بحسب تقرير صادر عن موقع 91Mobiles واستعرضته PhoneArena، من المرجح أن تُقيم ون بلس حدثًا عالميًا للكشف عن OnePlus 15 يوم 13 نوفمبر 2025، بعد إطلاقه في الصين في 27 أكتوبر.

تعني الوتيرة تعني تقليص الفارق الزمني بشكل كبير مقارنة مع OnePlus 13، الذي وصل للأسواق العالمية بعد أكثر من شهرين من طرحه في الصين. التقارير تتحدث عن حدث واحد موجه للأسواق الدولية، مع تركيز خاص على الهند وأوروبا وأمريكا الشمالية.​

أول رائد عالمي بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5

من بين أبرز النقاط في التسريبات أن OnePlus 15 قد يكون أول هاتف يُطرح عالميًا بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، متقدمًا بذلك على سلسلة Galaxy S26 من سامسونج التي يتوقع الإعلان عنها مطلع 2026.

يمنح هذا ون بلس فرصة تسويقية قوية للتركيز على الأداء والرسوميات وكفاءة الطاقة، خاصة لمحبي الألعاب الثقيلة واستخدامات الذكاء الاصطناعي على الجهاز.

المتوقّع أن يدعم المعالج الجديد تحسينات في التصوير الحسابي وسرعة المعالجة متعددة المهام، ما يعزز صورة الهاتف كفلاجشيب حقيقي.​

شاشة مسطحة بسرعة 165 هرتز وحواف فائقة النحافة

تشير المعلومات المتداولة إلى أن OnePlus 15 سيأتي بشاشة مسطحة مع معدل تحديث يصل إلى 165 هرتز، ما يجعله من أعلى شاشات الهواتف الرائدة في السوق من حيث السلاسة.

كما يُقال إن الهاتف سيعتمد حوافًا شديدة النحافة بسمك يقارب 1.15 ملم فقط، ما يمنح تجربة مشاهدة غامرة وشكلًا حديثًا يقترب من “الشاشة الكاملة”. هذا التوجه نحو الشاشة المسطحة سيجذب المستخدمين الذين يفضلون تجنب الحواف المنحنية لأسباب تتعلق بالتحكم أو الحماية.​

تصميم جديد ومفاجأة في الكاميرا

على مستوى التصميم، تتحدث التسريبات عن لوحة كاميرا مربعة الشكل في الخلف، مختلفة عن الحلقة الدائرية المستخدمة في الأجيال السابقة.

داخل هذه اللوحة، يُتوقع أن تضم ون بلس ثلاث كاميرات بدقة 50 ميجابكسل لكل من المستشعر الرئيسي والعدسة الواسعة جدًا وعدسة الزوم، مع تحسينات ملحوظة في التثبيت البصري والتصوير الليلي.

اللافت أن الشركة قد تتخلى هذه المرة عن شراكة Hasselblad في معايرة الألوان لصالح محرك معالجة جديد يحمل اسم DetailMax Image Engine من تطوير ون بلس نفسها.​

بطارية ضخمة وشحن سريع… مع بعض التحفظات

من بين أكثر الشائعات إثارة للاهتمام، حديث تقارير سابقة عن سعة بطارية قد تتجاوز 7000 مللي أمبير في OnePlus 15، مع دعم شحن سلكي سريع بقدرة تصل إلى 100 واط على الأقل.

رغم ذلك، تحذر تحليلات مبكرة من احتمال أن تلجأ الشركة إلى حلول وسط بين السماكة، الوزن، والسعة النهائية للبطارية في النسخة التجارية، ما يعني أن الأرقام المسربة قد لا تكون نهائية.

في كل الأحوال، يظل التركيز واضحًا على عمر بطارية طويل يشكل نقطة قوة أساسية أمام هواتف سامسونج وآبل.​

سباق مع Galaxy S26 وخارطة ون بلس لعام 2025

في حال تحقق موعد الإطلاق المسرب في 13 نوفمبر، فسيصل OnePlus 15 إلى الأسواق العالمية قبل أشهر من سلسلة Galaxy S26، في محاولة لاقتناص شريحة من المستخدمين الذين يفضّلون تجربة “أندرويد الخام المحسّن” بأداء قوي قبل قرار الشراء النهائي.

كما يأتي الهاتف في قلب استراتيجية ون بلس لتثبيت نفسها من جديد كلاعب أساسي في سوق الفلاجشيب بعد منافسة شرسة من سامسونج وشاومي.

ويبقى السؤال الأهم: هل سيكتفي OnePlus 15 بتقديم عتاد قوي فقط، أم سيقدم أيضًا تجربة برمجية واستقرارًا كافيًا ليترجم هذه المواصفات إلى تجربة استخدام مقنعة على أرض الواقع؟​