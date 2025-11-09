أيهما أفضل للشراء؟ .. هاتف OnePlus 15 أوRealme 15 Pro

سواء كنت تريد هاتف فاخر بإمكانيات رائدة أو هاتف اقتصادي يمكنك التفكير في هاتفا OnePlus 15 أوRealme 15 Pro

فوفقا لموقع "gizmochina"ينتمي هاتفا OnePlus 15 وRealme 15 Pro إلى فئتين مختلفتين، إحداهما هاتف رائد، والأخرى هاتف فاخر متوسط ​​القيمة ويجب الانتبه إلى أنه لا تتعلق هذه المقارنة بأيهما أفضل بشكل عام، بل بمدى تقارب تميز Realme في الفئة المتوسطة مع تجربة OnePlus الفاخرة.



1. التصميم والعرض

يتميز هاتف OnePlus 15 بتصميم فاخر مع زجاج Gorilla Glass Victus 2 وإطار من الألومنيوم، مصمم ليجمع بين المتانة والرقي. يركز هاتف Realme 15 Pro على الراحة، مما يجعله أخف وزنًا وأكثر أناقة.

و يبدو OnePlus أكثر تميزًا، بينما يركز Realme على الراحة والعملية.

تصميم الشاشة

توفر شاشة OnePlus 15 بتقنية LTPO AMOLED (بتردد 165 هرتز، وتقنية Dolby Vision) صورًا فائقة السلاسة وتباينًا واقعيًا.

أما شاشة Realme 15 Pro بتقنية OLED (بتردد 144 هرتز) فتتميز بسطوع مذهل يبلغ 6500 شمعة، مما يجعلها مثالية للاستخدام الخارجي.

توفر OnePlus دقة متكيفة وسلاسة في الحركة، بينما تركز Realme على السطوع والحيوية.



ويُقدم الهاتف معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 وذاكرة UFS 4.1 في هاتف OnePlus 15 أداءً مذهلاً. أما معالج Snapdragon 7 Gen 4 وذاكرة UFS 3.1 في هاتف Realme 15 Pro، فيُقدمان أداءً متوازنًا وسلسًا للاستخدام اليومي.

البطارية والشحن

يتميز كلاهما بعمر بطارية طويل، OnePlus 15 بسعة 7300 مللي أمبير/ساعة وRealme 15 Pro بسعة 7000 مللي أمبير/ساعة. يدعم OnePlus الشحن السلكي بقوة 120 واط، والشحن اللاسلكي بقوة 50 واط، والشحن العكسي، بينما يدعم Realme الشحن السلكي بقوة 80 واط فقط. يشحن OnePlus أسرع ويدعم أوضاع شحن متعددة، لكن بساطة Realme تُلبي احتياجاتك اليومية بشكل جيد.

يتفوق OnePlus 15 من حيث القوة والمرونة، بينما يوازن Realme 15 Pro بين الأداء والكفاءة بتكلفة أقل بكثير.

مواصفات الكاميرا



صُممت كاميرا OnePlus 15 الثلاثية بدقة 50 ميجابكسل (واسعة، منظار، فائقة الاتساع) لتوفير التنوع والوضوح. أما كاميرتا Realme 15 Pro المزدوجتان بدقة 50 ميجابكسل، فتُقدمان صورًا واضحة في ضوء النهار، لكنها تفتقر إلى التقريب البصري والعمق المتقدم. يُحسّن OnePlus معالجة الألوان والثبات، بينما يبقى Realme رائعًا للاستخدام العادي.



تُقدم عدسة Realme 15 Pro الأمامية بدقة 50 ميجابكسل صورًا سيلفي واضحة ومشرقة، بينما تُمكّن كاميرا OnePlus 15 بدقة 32 ميجابكسل من التقاط ألوان طبيعية أكثر مع التركيز التلقائي وتسجيل 4K.

يُركز OnePlus على التوازن والدقة، بينما يُركز Realme على التفاصيل الحادة والحيوية.