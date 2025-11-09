قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفتي الجمهورية يزور الوادي الجديد لأول مرة ويشارك في مبادرة زراعة النخيل
ارتفع بمعدلات غير مسبوقة.. الاحتياطي النقدي لمصر يكسر حاجز الـ 50 مليار دولار نهاية أكتوبر 2025
رئيس الوزراء يلتقط صورة تذكارية خلال افتتاح الدورة السادسة لمعرض النقل الذكي
الجزيري شايل سيفه.. تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي بنهائي السوبر المصري
المالية:مصر تستثمر فى المستقبل بإرادة سياسية قوية
رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني يثمن جهود مصر لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة
مدبولي يشهد التشغيل التجريبي للقطار السريع مطروح- السخنة
التركيز بدل الاعتراض العلني .. «شوبير» يُوجّه نصائح للاعبي المنتخب
انهيار كوبري مشاة مهجور على ترعة الإبراهيمية بطما سوهاج..ما الذي حدث؟ | صور
أسعار الذهب اليوم الأحد 9 نوفمبر.. عيار 21 وصل كام؟
جراديشار في الانتظار.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك في السوبر
اليابان تصدر تحذيراً من تسونامي بعد زلزال بلغت قوته 6.7 درجة قبالة ساحل سانريكو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أيهما أفضل للشراء؟ .. هاتف OnePlus 15 أوRealme 15 Pro

هاتفا OnePlus 15 وRealme 15 Pro
هاتفا OnePlus 15 وRealme 15 Pro
لمياء الياسين

سواء كنت تريد هاتف فاخر بإمكانيات رائدة أو هاتف اقتصادي يمكنك التفكير في هاتفا OnePlus 15 أوRealme 15 Pro 

فوفقا لموقع "gizmochina"ينتمي هاتفا OnePlus 15 وRealme 15 Pro إلى فئتين مختلفتين، إحداهما هاتف رائد، والأخرى هاتف فاخر متوسط ​​القيمة ويجب الانتبه إلى أنه  لا تتعلق هذه المقارنة بأيهما أفضل بشكل عام، بل بمدى تقارب تميز Realme في الفئة المتوسطة مع تجربة OnePlus الفاخرة.


1. التصميم والعرض

يتميز هاتف OnePlus 15 بتصميم فاخر مع زجاج Gorilla Glass Victus 2 وإطار من الألومنيوم، مصمم ليجمع بين المتانة والرقي. يركز هاتف Realme 15 Pro على الراحة، مما يجعله أخف وزنًا وأكثر أناقة.

 و يبدو OnePlus أكثر تميزًا، بينما يركز Realme على الراحة والعملية.

تصميم الشاشة

توفر شاشة OnePlus 15 بتقنية LTPO AMOLED (بتردد 165 هرتز، وتقنية Dolby Vision) صورًا فائقة السلاسة وتباينًا واقعيًا. 

أما شاشة Realme 15 Pro بتقنية OLED (بتردد 144 هرتز) فتتميز بسطوع مذهل يبلغ 6500 شمعة، مما يجعلها مثالية للاستخدام الخارجي. 

توفر OnePlus دقة متكيفة وسلاسة في الحركة، بينما تركز Realme على السطوع والحيوية. 
 

ويُقدم الهاتف معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 وذاكرة UFS 4.1 في هاتف OnePlus 15 أداءً مذهلاً. أما معالج Snapdragon 7 Gen 4 وذاكرة UFS 3.1 في هاتف Realme 15 Pro، فيُقدمان أداءً متوازنًا وسلسًا للاستخدام اليومي.

البطارية والشحن

يتميز كلاهما بعمر بطارية طويل، OnePlus 15 بسعة 7300 مللي أمبير/ساعة وRealme 15 Pro بسعة 7000 مللي أمبير/ساعة. يدعم OnePlus الشحن السلكي بقوة 120 واط، والشحن اللاسلكي بقوة 50 واط، والشحن العكسي، بينما يدعم Realme الشحن السلكي بقوة 80 واط فقط. يشحن OnePlus أسرع ويدعم أوضاع شحن متعددة، لكن بساطة Realme تُلبي احتياجاتك اليومية بشكل جيد.
يتفوق OnePlus 15 من حيث القوة والمرونة، بينما يوازن Realme 15 Pro بين الأداء والكفاءة بتكلفة أقل بكثير.

مواصفات الكاميرا
 

صُممت كاميرا OnePlus 15 الثلاثية بدقة 50 ميجابكسل (واسعة، منظار، فائقة الاتساع) لتوفير التنوع والوضوح. أما كاميرتا Realme 15 Pro المزدوجتان بدقة 50 ميجابكسل، فتُقدمان صورًا واضحة في ضوء النهار، لكنها تفتقر إلى التقريب البصري والعمق المتقدم. يُحسّن OnePlus معالجة الألوان والثبات، بينما يبقى Realme رائعًا للاستخدام العادي.


تُقدم عدسة Realme 15 Pro الأمامية بدقة 50 ميجابكسل صورًا سيلفي واضحة ومشرقة، بينما تُمكّن كاميرا OnePlus 15 بدقة 32 ميجابكسل من التقاط ألوان طبيعية أكثر مع التركيز التلقائي وتسجيل 4K.

 يُركز OnePlus على التوازن والدقة، بينما يُركز Realme على التفاصيل الحادة والحيوية.

الهواتف الرائدة هاتف OnePlus 15 هاتف Realme 15 Pro شاشة OnePlus 15

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جمال شعبان

الإثارة العارمة.. جمال شعبان يكشف عن سبب وفاة عروس ليلة زفافها

تحرك عاجل من أسرة ضحايا حادث سيارة المطرب إسماعيل الليثي

تحرك عاجل من أسر ضحايا حادث إسماعيل الليثي ضد سائق سيارة الفنان

وفاة عروس ليلة زفافها

ملحقتش تفرح .. وفاة عروس بعد زفافها بساعات تثير الحزن على السوشيال ميديا

مرض منى عراقي

مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف

واقعة التحرش بفتاة على كورنيش النيل

إخلاء سبيل الضابط الكويتي في واقعة التحـ.ـرش بفتاة على كورنيش النيل

موعد صرف معاشات ديسمبر 2025.. تفاصيل الزيادة الجديدة وجدول الصرف الكامل

موعد صرف معاشات ديسمبر 2025 .. اعرف الجدول الكامل بعد الزيادة

مركبات التوك توك

القاهرة تحظر التوك توك .. 5 ملايين مركبة خارج السيطرة وإجراءات عاجلة لوقف الفوضى

أسهل طريقة للوصول إلى المتحف المصري الكبير 2025.. خطوط المواصلات والمواصلات الجديدة

أسهل طريقة للوصول إلى المتحف المصري الكبير.. خطوط المواصلات الجديدة والقديمة

ترشيحاتنا

ارشيفية

لمحكمة الجنايات| إحالة مالك كيان تعليمي بدون ترخيص بالجيزة

ارشيفية

حبس عاطل 6 أشهر بتهمة التسول في القاهرة

ارشيفية

إحالة 4 عاطلين بتهمة حيازة أسلحة بالأميرية

بالصور

طريقة عمل مشروب المغات بكل سهولة

طريقة عمل مشروب المغات بكل سهولة
طريقة عمل مشروب المغات بكل سهولة
طريقة عمل مشروب المغات بكل سهولة

للسيدات.. كيف تخففين من متاعب ما قبل الحيض(PMS) ؟

للسيدات.. كيف تخففين من متاعب ما قبل الحيض(PMS) ؟
للسيدات.. كيف تخففين من متاعب ما قبل الحيض(PMS) ؟
للسيدات.. كيف تخففين من متاعب ما قبل الحيض(PMS) ؟

صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك مكشوفة الظهر

صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك
صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك
صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك

هيفاء وهبي تتألق بفستان ملفت فى حفلتها بالأردن

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

فيديو

إليسا

مش قادرة تقوم.. إليسا تقلق جمهورها بموقف مفاجئ في حفل الإمارات

هيفاء وهبي

بعد تهجم معجب عليها.. هيفاء وهبي تداعب الأطفال في حفلها

مرض منى عراقي

مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

المزيد