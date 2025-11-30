قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

بطارية OnePlus 15R العملاقة قد تُحرجه أمام نفسه.. سعة 8300 ميلي أمبير تهدد بفضح OnePlus 15 الرائد

OnePlus 15R
OnePlus 15R
احمد الشريف

تستعد ون بلس لإطلاق هاتف OnePlus Ace 6T في الصين خلال الأيام المقبلة، على أن يصل إلى الأسواق العالمية في 17 ديسمبر تحت اسم OnePlus 15R، وفق ما ذكره تقرير PhoneArena. 

شاركت الشركة بالفعل جزءًا من المواصفات، لكن رئيس ون بلس في الصين “لويس لي” كشف على حسابه في Weibo تفاصيل البطارية، والتي جاءت مفاجِئة: سعة 8300 ميلي أمبير مع دعم شحن سلكي بقدرة 100 واط، ما قد يجعل 15R واحدًا من أكبر الهواتف شعبيةً من حيث سعة البطارية المتاحة عالميًا.

التقرير يشير إلى أن النسخة العالمية قد لا تحصل بالضرورة على نفس قدرة الشحن أو السعة الكاملة، إذ لدى ون بلس سابقة في تخفيض مواصفات الشحن خارج الصين. 

فالهاتف الرائد OnePlus 15 يدعم في نسخته الصينية شحنًا بقدرة 120 واط، بينما تأتي النسخة الدولية مع شاحن 80 واط فقط ودعم حتى 100 واط، ما يفتح احتمالًا لتكرار السيناريو مع 15R عبر تقليل بعض الأرقام مع الحفاظ على سعة كبيرة نسبيًا.

متوسط بمواصفات قريبة من الرائد

حتى إذا اختلفت السعة قليلًا بين النسختين، يرى التقرير أن OnePlus 15R مرشح ليكون من أكثر هواتف الفئة المتوسطة إثارة هذا الموسم. فإلى جانب البطارية الضخمة، يأتي الهاتف – حسب المعلومات المتاحة – بمعالج Snapdragon 8 Gen 5 الرائد، وشاشة عالية التحديث بتردد 165 هرتز، ونظام تبريد متطور يحمل اسم Glacier Cooling، مع مقاومة للماء والغبار بمعيار IP69، ومستشعر بصمة ثلاثي الأبعاد بالموجات فوق الصوتية مدمج أسفل الشاشة، وهي مواصفات عادة ما تُحجز للهواتف الأعلى سعرًا.

التسريبات السابقة ذكرت أيضًا أن 15R سيحمل إعداد كاميرا خلفية مزدوجة يتضمن مستشعرًا رئيسيًا بدقة 50 ميجابيكسل، مع عدسة واسعة جدًا بدقة 8 ميجابيكسل، ما يضعه في قلب منافسة الفئة المتوسطة العليا بدل أن ينافس على لقب “أفضل كاميرا رائدة”. يستهدف الهاتف بالأساس المستخدم الذي يقدّم البطارية والأداء والشاشة على عدد العدسات والتقريب البصري.

منافسة شرسة في الفئة نفسها… لكن بدون بطارية مماثلة

عند طرحه، سيواجه OnePlus 15R خصومًا أقوياء مثل Pixel 9a وGalaxy A56 وiPhone 16e، وهي أجهزة تراهن على تجربة برمجية متوازنة وأداء مستقر وأسعار جذابة. لكن PhoneArena تلفت إلى أن أيًا من هذه الهواتف – ولا حتى الأجيال القادمة مثل Galaxy A57 وA77 وPixel 10a وiPhone 17e – لا يُتوقع أن يقترب من سعة 8300 ميلي أمبير التي تقدمها ون بلس في هذا الجهاز، ما يمنحه نقطة تفوق واضحة في معيار عمر البطارية، وهو من أكثر العوامل تأثيرًا في قرار الشراء.

في استطلاع رأي أُرفق بالمقال، انقسم المشاركون بين من قالوا إنهم “سيشترون الهاتف بالتأكيد” (نحو 22.22%)، ومن أبدوا استعدادهم للشراء “إذا كانت البطارية فعلاً 8300 ميلي أمبير” (33.33%)، ومن اشترطوا أن يكون السعر منافسًا (30.56%)، مقابل 13.89% يفضّلون البقاء مع هواتف الفئة الرائدة الكلاسيكية.

تعكس الأرقام أن ون بلس تلامس نقطة ألم حقيقية لدى المستخدمين، لكن النجاح النهائي سيعتمد على قدرة الشركة على ضبط السعر، والحفاظ على نفس سعة البطارية في النسخة العالمية دون تقليص كبير.

ويختتم التقرير بالإشارة إلى أن ون بلس قد تكون بصدد فرض “معيار بطارية جديد” في سوق الهواتف المتاحة عالميًا، فإذا نجحت 15R في الجمع بين هذه السعة الضخمة والأداء القوي والتسعير الذكي، فقد تجبر الشركات المنافسة على إعادة التفكير في أحجام البطاريات المقدمة في فئاتها المتوسطة خلال الأعوام المقبلة.

