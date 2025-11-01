OnePlus 15 يضم 10 ترقيات تغيّر مشهد الهواتف الرائدة في نهاية 2025

كشفت شركة ون بلس عن هاتف OnePlus 15 رسميًا في نهاية أكتوبر 2025، وقدّم الجهاز سلسلة من التحسينات التقنية والمواصفات التي جعلته يبرز كواحد من أقوى المنافسين في سوق الهواتف الذكية في الشرق الأقصى قبل انطلاقه عالميًا منتصف نوفمبر المقبل.

معالج وكفاءة وسرعة غير مسبوقة

يعمل OnePlus 15 بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 الجديد مع ذاكرة تخزين من نوع UFS 4.1، وهو ما يمنح سرعة في تحميل التطبيقات والألعاب ونقل الملفات مع استهلاك طاقة أقل من الجيل السابق. يدعم الجهاز حماية عالية بمعيار IP69K لمقاومة الماء والغبار.

بطارية ضخمة وشحن سريع جدًا

يحمل الجهاز بطارية ضخمة بسعة 7,300 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 120 واط وشحن لاسلكي تصل سرعته إلى 50 واط، مما يوفر استخدامًا طويلًا وتجربة شحن فائقة السرعة لمستخدمي الجهاز.

تحديثات الشاشة والتصميم

قلصت الشركة قياس الشاشة إلى 6.78 إنش مقابل 6.82 في الجيل السابق، مع رفع معدل التحديث إلى 165 هرتز واستخدام لوح BOE X3 الجديد الذي يوفر سطوعًا أعلى وتوفيرًا للطاقة، إلى جانب حواف فائقة النحافة وتجربة عرض أكثر وضوحًا وراحة في الإضاءة الليلية.

كاميرات متطورة وانتقال برمجي

يضم الهاتف 3 كاميرات خلفية بدقة 50 ميجابكسل (رئيسية، واسعة، بيرسكوب تليفوتو)، مع افتقاد التعاون السابق مع Hasselblad لصالح محرك الصور الجديد DetailMax، الذي يرفع دقة الصور وتوازنها، إلى جانب كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل.

التطورات مقارنة بالجيل السابق

انخفضت الأسعار بمعدل 70 دولار عن OnePlus 13، ويأتي الهاتف بألوان متعددة وسعات تخزينية حتى 1 تيرابايت، في دلالة على توجه الشركة لتقديم خيارات أوسع وشروط سعرية تنافسية بالفئة العليا.

تطور شامل في الأداء والتصميم والصورة

يرقى OnePlus 15 ليكون “قاتل الأعلام” الأفضل لعام 2025، مع نقلات مؤثرة في قوة المعالج، حجم البطارية، سرعة الشحن، ونظام التصوير مع توقعات بإقبال كبير على الإصدار العالمي قريبًا.