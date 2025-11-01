قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متى نصلي الضحى اليوم بالساعة؟.. صليها ركعتين فقط بعد 9 دقائق
سعر الدولار في البنك المركزي اليوم السبت 1 نوفمبر 2025
قبل الفصل في حكم حبسها .. هدير عبد الرازق تواجه 3 سيناريوهات
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم السبت 1-11-2025
شريف القماطي: منتخب مصر للتجديف من أقوى الفرق في أفريقيا
اللواء محمد إبراهيم: التحركات المصرية منعت تصفية القضية الفلسطينية
الزراعة: فتح السوق الفنزويلي أمام صادرات مصر من الرمان
في الشرق والجنوب .. غارات إسرائيلية عنيفة على قطاع غزة
تعرف على حكم مباراة الأهلي و المصري البورسعيدي
الصين تقترح إنشاء منظمة عالمية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي
كيفية صلاة الفجر للمرأة في البيت 4 ركعات.. بـ12 خطوة كما علمنا النبي
المصري يختتم معسكر برج العرب استعدادًا لمواجهة الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

OnePlus 15 يضم 10 ترقيات تغيّر مشهد الهواتف الرائدة في نهاية 2025

OnePlus 15
OnePlus 15
احمد الشريف

كشفت شركة ون بلس عن هاتف OnePlus 15 رسميًا في نهاية أكتوبر 2025، وقدّم الجهاز سلسلة من التحسينات التقنية والمواصفات التي جعلته يبرز كواحد من أقوى المنافسين في سوق الهواتف الذكية في الشرق الأقصى قبل انطلاقه عالميًا منتصف نوفمبر المقبل.

معالج وكفاءة وسرعة غير مسبوقة

يعمل OnePlus 15 بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 الجديد مع ذاكرة تخزين من نوع UFS 4.1، وهو ما يمنح سرعة في تحميل التطبيقات والألعاب ونقل الملفات مع استهلاك طاقة أقل من الجيل السابق. يدعم الجهاز حماية عالية بمعيار IP69K لمقاومة الماء والغبار.

بطارية ضخمة وشحن سريع جدًا

يحمل الجهاز بطارية ضخمة بسعة 7,300 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 120 واط وشحن لاسلكي تصل سرعته إلى 50 واط، مما يوفر استخدامًا طويلًا وتجربة شحن فائقة السرعة لمستخدمي الجهاز.

تحديثات الشاشة والتصميم

قلصت الشركة قياس الشاشة إلى 6.78 إنش مقابل 6.82 في الجيل السابق، مع رفع معدل التحديث إلى 165 هرتز واستخدام لوح BOE X3 الجديد الذي يوفر سطوعًا أعلى وتوفيرًا للطاقة، إلى جانب حواف فائقة النحافة وتجربة عرض أكثر وضوحًا وراحة في الإضاءة الليلية.

كاميرات متطورة وانتقال برمجي

يضم الهاتف 3 كاميرات خلفية بدقة 50 ميجابكسل (رئيسية، واسعة، بيرسكوب تليفوتو)، مع افتقاد التعاون السابق مع Hasselblad لصالح محرك الصور الجديد DetailMax، الذي يرفع دقة الصور وتوازنها، إلى جانب كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل.

التطورات مقارنة بالجيل السابق

انخفضت الأسعار بمعدل 70 دولار عن OnePlus 13، ويأتي الهاتف بألوان متعددة وسعات تخزينية حتى 1 تيرابايت، في دلالة على توجه الشركة لتقديم خيارات أوسع وشروط سعرية تنافسية بالفئة العليا.

تطور شامل في الأداء والتصميم والصورة

يرقى OnePlus 15 ليكون “قاتل الأعلام” الأفضل لعام 2025، مع نقلات مؤثرة في قوة المعالج، حجم البطارية، سرعة الشحن، ونظام التصوير مع توقعات بإقبال كبير على الإصدار العالمي قريبًا.

OnePlus 15 OnePlus Snapdragon 8 Elite Gen 5

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة القمص إيليا نعيم

وفاة القمص إيليا نعيم وزوجته في حادث أليم.. وإصابة ابنتيهما في حالة خطرة

تريند صور الفراعنة

سلفي يُحرّم تريند صور الفراعنة.. وعالم أزهري: جائز وفتواه لا أصل لها في الشرع

الرئيس الفنزويلي

بعد التهديد الأمريكي.. الرئيس الفنزويلي يطلب النجدة من روسيا والصين

حادث تصادم

مصرع قس وزوجته وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بطريق "قنا - سفاجا"

سعر الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. وترقب في الأسواق

تنصيب الأنبا سيميون مطرانا جديدا لدير سانت كاترين

في أجواء روحية مهيبة.. تنصيب الأنبا سيميون مطرانا جديدا لدير سانت كاترين

الفاشر

بعد انتشار الفيديوهات.. ماذا يحدث في الفاشر السودانية؟

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم السبت 1-11-2025 في مصر

ترشيحاتنا

مكرونة بالزبدة والزيتون

طريقة عمل مكرونة بالزبدة والزيتون بأسهل الخطوات

الفول

فوئد وأضرار.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الفول في الصباح

الكابوريا

متبلة ولذيذة.. طريقة عمل الكابوريا

بالصور

إشارات تدل على أن الديتوكس يضرّك.. بدائل صحية للتخلص من السموم

إشارات تدل على أن الديتوكس يضرّك
إشارات تدل على أن الديتوكس يضرّك
إشارات تدل على أن الديتوكس يضرّك

الطعام البارد لا يقل خطراً عن المقلي.. صدمة في مطبخك قد لا تتوقعها.. نصائح بسيطة لحماية صحتك

الطعام البارد لا يقل خطراً عن المقلي
الطعام البارد لا يقل خطراً عن المقلي
الطعام البارد لا يقل خطراً عن المقلي

طبخ بدون نار.. 5 أكلات باردة تصلح للغداء أو العشاء

طبخ بدون نار.. 5 أكلات باردة تصلح للغداء أو العشاء
طبخ بدون نار.. 5 أكلات باردة تصلح للغداء أو العشاء
طبخ بدون نار.. 5 أكلات باردة تصلح للغداء أو العشاء

أسرار المطاعم في تحمير الدجاج.. نكهة لا تُقاوم في البيت

أسرار المطاعم في تحمير الدجاج
أسرار المطاعم في تحمير الدجاج
أسرار المطاعم في تحمير الدجاج

فيديو

أزمه شيماء سعيد

بيهددني بالفيديوهات زيها.. طليقة إسماعيل الليثي تربط مصيرها بأزمة رحمة محسن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: المتحف المصري الكبير.. قلب الحضارة النابض

محمد مندور

محمد مندور يكتب: لماذا نحتفي بالمتحف المصري الكبير؟

المزيد