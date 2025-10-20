قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل اجتماع حسام حسن واتحاد الكرة بنجوم منتخب الناشئين قبل المونديال
وزير العمل: حملات تفتيش مكثفة لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور
مشاجرة دموية داخل مدرسة بالمعصرة.. ومطالب بتدخل التعليم لوقف "إهمال الإشراف"
تحالف المعادن الحيوية.. الولايات المتحدة وأستراليا تطلقان استثمارات بـ53 مليار دولار
وفاة محامى الإسكندرية.. قصة أب مات من الخوف على ابنه والرضيع يلحق به بعد ساعات
السودان يعلن إعادة فتح مطار الخرطوم الدولي الأربعاء المقبل
هل في العسل زكاة؟.. أمين الإفتاء يوضح الحكم الشرعي لأصحاب المناحل
رئيس الإسماعيلي عن قرار إحالته للنيابة: والله ما أعرف محدش بلغني.. فيديو
رئيس الإسماعيلي عن قرار إحالته للنيابة: محدش بلغني
متحدث وزارة الرياضة: إحالة ملف نادي الإسماعيلي إلى النيابة العامة بسبب مخالفات وفساد
وظائف حكومية جديدة.. اعرف شروط التعيين وفقا للقانون
جيش الاحتلال يعلن تسلم الصليب الأحمر جثمان محتجز إسرائيلي في غزة
OnePlus 15.. بطارية خارقة وأداء مذهل في اختبار Geekbench

OnePlus 15
OnePlus 15
احمد الشريف

أعلنت شركة OnePlus بصورة رسمية أن هاتفها الجديد OnePlus 15 يأتي ببطارية ضخمة تعتبر من الأقوى في فئته، مع نتائج اختبارات أداء Geekbench التي أكدت أن الهاتف ليس فقط وحشاً في الطاقة بل أيضاً في سرعة الأداء واستجابة النظام.

مواصفات البطارية: سعة استثنائية وشحن فائق السرعة

يتميز OnePlus 15 ببطارية بسعة تفوق معظم المنافسين، ما يمنح المستخدم يوماً كاملاً من الاستخدام الثقيل دون الحاجة إلى إعادة الشحن. 

وتدعم البطارية الشحن السريع بقوة عالية، مما يمكن الهاتف من الوصول إلى 50% خلال دقائق معدودة، متفوقاً على أبرز أجهزة الفئة العليا مثل Galaxy S25 وiPhone 17 Pro Max.

 إضافة لذلك، يدعم الهاتف تقنيات حفظ الطاقة المحسنة والذكاء الاصطناعي لتنظيم الاستهلاك في التطبيقات المختلفة، ما يضمن استمرارية الأداء والحفاظ على عمر البطارية لسنوات أطول.

نتائج اختبار Geekbench: السرعة والكفاءة في الأداء

سلطت اختبارات Geekbench الضوء على تفوق OnePlus 15 في سرعة المعالجة بفضل معالج Snapdragon الحديث وذاكرة الوصول العشوائي الكبيرة (RAM)، إذ سجل الهاتف درجات مرتفعة في اختبارات معالجة المهام وتعدد العمليات، مما يجعله خياراً مثالياً للمستخدمين الناشطين في الألعاب والتطبيقات الذكية. 

ويوضح التقرير أن الهاتف تفوق أيضاً في اختبار التبريد وإدارة الطاقة مع الاستخدام الطويل، ليكون من أفضل الخيارات لمن يسعى إلى جهاز قوي لا ينهك بالحرارة أو يتعطل مع ضغط الاستخدام الشديد.

مساهمة نظام التشغيل والتكامل مع المواصفات

يعمل الهاتف بنظام OxygenOS الذي صمم ليحقق أقصى استفادة من إمكانيات البطارية والمعالج، مع واجهة سلسة واستجابة سريعة، ودعم كامل لأحدث تقنيات الجيل الخامس (5G) وسرعات الواي فاي الفائقة. 

كما أن تحسينات النظام تضمن إدارة ذكية للموارد، وتقديم تحديثات متواصلة تزيد من كفاءة الجهاز باستمرار.

مقارنة مع المنافسين: OnePlus يضع معيارًا جديدًا للفئة العليا

تشير المراجعة إلى أن OnePlus 15 يقدم مزيجًا من البطارية العملاقة والأداء الفائق ما يجعله يتصدر قائمة أفضل الهواتف الذكية، خاصة في فئة أصحاب الاستخدام المكثف أو عشاق الألعاب. 

تجاوز الهاتف في نقاط الطاقة والأداء منافسين مثل سامسونج وآبل، بل ويفتح باب المنافسة أمام شركات أخرى تسعى لتقديم بطاريات أكبر دون التضحية بالأداء.

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

مباراة الأهلي وبيراميدز مواليد 2007

خصم 6 نقاط| بيراميدز يواجه عقوبات صارمة بعد إلغاء مباراة الأهلي

سعر الذهب الانسعر الذهب الان

مؤشر للانخفاض| سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع مفاجي لعيار 21.. أسعار الذهب اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025

الترزى

صور سيدة أثناء تغيير ملابسها .. القبض على ترزى مدينة نصر

السرقة

القبض على طفلتين أجانب سرقا قطع حديدية خاصة بتهدئة السرعة من طريق الواحات

حادث دهس

خناقة طلاب تتحول لشروع في قتل.. ماذا حدث داخل كومباوند بالشيخ زايد.. القصة الكاملة

الاهلي

الأهلي يسحق درب السلطان ويتوج بطلا لأفريقيا لليد

اتحاد جدة

اتحاد جدة يكتسح الشرطة العراقي برباعية في بغداد بدوري أبطال آسيا

اتحاد الكرة

عندنا ثقة كبيرة فيكم| ماذا قال رئيس اتحاد الكرة بمعسكر المحكمات؟

فورمولا السماء.. أول سباق للسيارات الطائرة يشعل أجواء تكساس.. بالفيديو

أجمد عربيات وموتوسيكلات.. احتفال فريق Commanders MC بالذكرى الـ 9 للتأسيس

لو عايز تاخد صور حلوة كلمهم.. أبراج بتعرف تاخد اللقطة الحلوة

أقل من 200 ألف جنيه.. سعر تويوتا كورولا مستعملة في ‏مصر

إصابة محمود فارس

محمود فارس يكشف تفاصيل إصابته أثناء التصوير

المرة الثالثة لكروان في السجن

للمرة الثالثة.. القبض على كروان مشاكل.. إيه السبب؟

أسعار فساتين فنانات الجونة

إطلالات لافتة وأسعار فاخرة في مهرجان الجونة السينمائي 2025

طفل الصاروخ الكهربائي

تحليل DNA للمتهم بقتل زميله بالصاروخ الكهربائي في الإسماعيلية

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبده

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

