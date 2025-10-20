OnePlus 15.. بطارية خارقة وأداء مذهل في اختبار Geekbench

أعلنت شركة OnePlus بصورة رسمية أن هاتفها الجديد OnePlus 15 يأتي ببطارية ضخمة تعتبر من الأقوى في فئته، مع نتائج اختبارات أداء Geekbench التي أكدت أن الهاتف ليس فقط وحشاً في الطاقة بل أيضاً في سرعة الأداء واستجابة النظام.

مواصفات البطارية: سعة استثنائية وشحن فائق السرعة

يتميز OnePlus 15 ببطارية بسعة تفوق معظم المنافسين، ما يمنح المستخدم يوماً كاملاً من الاستخدام الثقيل دون الحاجة إلى إعادة الشحن.

وتدعم البطارية الشحن السريع بقوة عالية، مما يمكن الهاتف من الوصول إلى 50% خلال دقائق معدودة، متفوقاً على أبرز أجهزة الفئة العليا مثل Galaxy S25 وiPhone 17 Pro Max.

إضافة لذلك، يدعم الهاتف تقنيات حفظ الطاقة المحسنة والذكاء الاصطناعي لتنظيم الاستهلاك في التطبيقات المختلفة، ما يضمن استمرارية الأداء والحفاظ على عمر البطارية لسنوات أطول.

نتائج اختبار Geekbench: السرعة والكفاءة في الأداء

سلطت اختبارات Geekbench الضوء على تفوق OnePlus 15 في سرعة المعالجة بفضل معالج Snapdragon الحديث وذاكرة الوصول العشوائي الكبيرة (RAM)، إذ سجل الهاتف درجات مرتفعة في اختبارات معالجة المهام وتعدد العمليات، مما يجعله خياراً مثالياً للمستخدمين الناشطين في الألعاب والتطبيقات الذكية.

ويوضح التقرير أن الهاتف تفوق أيضاً في اختبار التبريد وإدارة الطاقة مع الاستخدام الطويل، ليكون من أفضل الخيارات لمن يسعى إلى جهاز قوي لا ينهك بالحرارة أو يتعطل مع ضغط الاستخدام الشديد.

مساهمة نظام التشغيل والتكامل مع المواصفات

يعمل الهاتف بنظام OxygenOS الذي صمم ليحقق أقصى استفادة من إمكانيات البطارية والمعالج، مع واجهة سلسة واستجابة سريعة، ودعم كامل لأحدث تقنيات الجيل الخامس (5G) وسرعات الواي فاي الفائقة.

كما أن تحسينات النظام تضمن إدارة ذكية للموارد، وتقديم تحديثات متواصلة تزيد من كفاءة الجهاز باستمرار.

مقارنة مع المنافسين: OnePlus يضع معيارًا جديدًا للفئة العليا

تشير المراجعة إلى أن OnePlus 15 يقدم مزيجًا من البطارية العملاقة والأداء الفائق ما يجعله يتصدر قائمة أفضل الهواتف الذكية، خاصة في فئة أصحاب الاستخدام المكثف أو عشاق الألعاب.

تجاوز الهاتف في نقاط الطاقة والأداء منافسين مثل سامسونج وآبل، بل ويفتح باب المنافسة أمام شركات أخرى تسعى لتقديم بطاريات أكبر دون التضحية بالأداء.