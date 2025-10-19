OnePlus تكشف عن نظام OxygenOS 16 بقدرات ذكاء اصطناعي مطورة

كشفت شركة OnePlus عن واجهة OxygenOS 16 الجديدة بقدرات ذكاء اصطناعي مطورة، تمثل نقلة نوعية في تجربة المستخدم على هواتفها من خلال تعزيز الأداء وإتاحة ميزات ذكية وإبداعية غير مسبوقة.​

أبرز ميزات الذكاء الاصطناعي

تم دمج أدوات إنتاجية AI Writer لكتابة النصوص الإبداعية وتوليد الخرائط الذهنية والرسوم البيانية وصياغة عبارات التواصل الاجتماعي بطريقة مؤتمتة وسريعة.​

يوفر OxygenOS 16 التكامل مع Google Gemini عبر ميزة Mind Space، ما يمكن المستخدمين من البحث الذكي في الملاحظات وتنظيم المهام واقتراح تذكيرات بناءً على السلوك وتفضيلات المستخدم.​

أُضيفت ميزة AI Recorder التي تتيح تسجيل الاجتماعات والمحادثات وتحويلها إلى نص مكتوب مع التعرف الذكي على الأصوات والمتحدثين، ما يعزز الإنتاجية في البيئات المهنية والتعليمية.​

في معرض الصور، أصبح بالإمكان تعديل الإضاءة في الصور الشخصية وتصحيح تعابير الوجه أو العيون المغلقة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، وتحسين الصور بشكل تلقائي بناءً على صور سابقة.​

تحسينات في التصميم والواجهة والتخصيص

انتقلت ميزة المعالجة المتوازية Parallel Processing لتعمل بشكل أوسع في النظام، ما جعل التنقل بين التطبيقات أكثر سرعة وسلاسة ورفع كفاءة الأداء.​

توسع نطاق تخصيص شاشة القفل الرئيسية عبر تصاميم الساعات الجديدة، الويدجت التفاعلية، دعم الصور الحية والفيديو، وتغيير أحجام الأيقونات مع إضافة اختصارات مباشرة للأدوات المفضلة.​

دعم موسع وتكامل الأجهزة

يدعم OxygenOS 16 بيئة اتصال أكثر تكاملاً بين أجهزة OnePlus والساعات الذكية، كما تبدأ عملية تحديث النظام تدريجياً لهواتف OnePlus 15 وصولاً إلى باقي الإصدارات بدءاً من نوفمبر القادم.​

يجمع OxygenOS 16 بين التقنيات الذكية والتخصيص المرن ليقدم تجربة مستخدم ترفع سقف التنافس مع أنظمة التشغيل الأخرى بفضل الذكاء الاصطناعي في كل زاوية من النظام.