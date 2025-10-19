قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التحفظ على والد الطفل المتهم في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
72 مرشحا يدخلون سباق انتخابات نادي سموحة بعد غلق باب الترشح
البابا تواضروس يستقبل الدكتور مصطفى الفقي والأنبا أكسيوس بالمقر البابوي|صور
ضبط 54 طن لحوم منتهية الصلاحية داخل مخزن في العبور
انتصار صن دوانز بخماسية وأورلاندو يخسر بثلاثية.. أهم نتائج لقاءات اليوم في دوري أبطال إفريقيا
سيراميكا كليوباترا يهزم طلائع الجيش 2-0 ويتصدر الدوري المصري
أموريم بعد إسقاط ليفربول في عقر داره: الفوز مجرد خطوة والروح هي البداية
بسبب 5 آلاف جنيه.. أب يقتل ابنته في الجيزة ويدعى سقوط حائط عليها
أسير فلسطيني محرر: نعيش في معاناة كبيرة نتيجة حرب الإبادة
أحمد موسى: إحنا هنا بنشتغل عشان البلد وشعبنا وجيشنا مش عشان حد
العاملين بالقطاع الخاص: زيادة الوقود أثرت على كل السلع ونرفض رفع تذاكر المترو
أحمد موسى: سرقة اللوفر تفوق الخيال.. وأين كان الأمن الفرنسي؟
OnePlus تكشف عن نظام OxygenOS 16 بقدرات ذكاء اصطناعي مطورة

OxygenOS 16
OxygenOS 16

كشفت شركة OnePlus عن واجهة OxygenOS 16 الجديدة بقدرات ذكاء اصطناعي مطورة، تمثل نقلة نوعية في تجربة المستخدم على هواتفها من خلال تعزيز الأداء وإتاحة ميزات ذكية وإبداعية غير مسبوقة.​

أبرز ميزات الذكاء الاصطناعي

تم دمج أدوات إنتاجية AI Writer لكتابة النصوص الإبداعية وتوليد الخرائط الذهنية والرسوم البيانية وصياغة عبارات التواصل الاجتماعي بطريقة مؤتمتة وسريعة.​

يوفر OxygenOS 16 التكامل مع Google Gemini عبر ميزة Mind Space، ما يمكن المستخدمين من البحث الذكي في الملاحظات وتنظيم المهام واقتراح تذكيرات بناءً على السلوك وتفضيلات المستخدم.​

أُضيفت ميزة AI Recorder التي تتيح تسجيل الاجتماعات والمحادثات وتحويلها إلى نص مكتوب مع التعرف الذكي على الأصوات والمتحدثين، ما يعزز الإنتاجية في البيئات المهنية والتعليمية.​

في معرض الصور، أصبح بالإمكان تعديل الإضاءة في الصور الشخصية وتصحيح تعابير الوجه أو العيون المغلقة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، وتحسين الصور بشكل تلقائي بناءً على صور سابقة.​

تحسينات في التصميم والواجهة والتخصيص

انتقلت ميزة المعالجة المتوازية Parallel Processing لتعمل بشكل أوسع في النظام، ما جعل التنقل بين التطبيقات أكثر سرعة وسلاسة ورفع كفاءة الأداء.​

توسع نطاق تخصيص شاشة القفل الرئيسية عبر تصاميم الساعات الجديدة، الويدجت التفاعلية، دعم الصور الحية والفيديو، وتغيير أحجام الأيقونات مع إضافة اختصارات مباشرة للأدوات المفضلة.​

دعم موسع وتكامل الأجهزة

يدعم OxygenOS 16 بيئة اتصال أكثر تكاملاً بين أجهزة OnePlus والساعات الذكية، كما تبدأ عملية تحديث النظام تدريجياً لهواتف OnePlus 15 وصولاً إلى باقي الإصدارات بدءاً من نوفمبر القادم.​

يجمع OxygenOS 16 بين التقنيات الذكية والتخصيص المرن ليقدم تجربة مستخدم ترفع سقف التنافس مع أنظمة التشغيل الأخرى بفضل الذكاء الاصطناعي في كل زاوية من النظام.

OxygenOS 16 ذكاء اصطناعي

عروسين حدائق العاصمة

عروسا الجنة.. محمد ورحمة رحلا بعد زفافهم بساعات في حدائق العاصمة| تفاصيل مؤلمة

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

صورة أرشيفية

موعد امتحانات نصف العام 2026 في المدارس .. قرارات رسمية

سوزي الأردنية

التحفظ على أموال والدي سوزي الأردنية بعد اكتشاف حيلتها.. ما القصة؟

الإعلامية فيفيان الفقي

وفاة الإعلامية فيفيان الفقي بعد صراع مع السرطان

تشييع جثمان النقيب يوسف الحسيني

رحيل النقيب يوسف الحسيني.. الأهالي يودعون ضحية حادث طريق الإسماعيلية بالدموع في مسقط رأسه بالشرقية| تفاصيل

ماسنجر

إغلاق ماسنجر نهائيا على هذه الأجهزة بدءا من 15 ديسمبر.. ما السبب؟

محمد شوقي

مصير غامض.. زد يستعد لـ إقالة نجم الأهلي| اعرف السبب

أرشيفية

وزير الخارجية البريطاني يدعو جميع الأطراف للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في غزة

وزيرة الدفاع النمساوية: نحمي أنفسنا بقوة ضد الهجمات بدون طيار

وزيرة الدفاع النمساوية: نحمي أنفسنا بقوة ضد الهجمات بدون طيار

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا غزة بأكثر من 120 قذيفة وقصفنا نفقا بطول 6 كيلومترات

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا غزة بأكثر من 120 قذيفة وقصفنا نفقا بطول 6 كيلومترات

مئوية يوسف شاهين في ندوة بمهرجان الجونة بحضور النجوم

حسين فهمي

٥ دقايق من المسلسل المنتظر ورد و شوكولاتة تشعل مواقع السوشيال ميديا

محمد فراج

"إسكندرية كمان وكمان" يعيد يسرا وحسين فهمي للسجادة الحمراء بمهرجان الجونة

يسرا وحسين فهمي

ماس رحيم تطلق أولى أغنيات ألبومها الجديد "ضيعتنى"

ماسة محمد رحيم ووالدها

المتهمين

الداخلية: ضبط 4 أشخاص تعدوا على مندوب مبيعات وألقوه في ترعة بكفر الشيخ

السيدة

القبض على المتهم بالتعدى على سيدة ووالدها بالدقهلية

كيت بلانشيت

سر اختيار كيت بلانشيت لحضور مهرجان الجونة؟‎

ماس رحيم تطلق أولى أغنيات ألبومها الجديد "ضيعتنى"

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من شلتوت إلى الطيب .. الأزهر ومنهج الإيمان بالتعددية المذهبية

