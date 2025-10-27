موعد الإطلاق العالمي لهاتف OnePlus 15.. تسريبات تكشف كل التفاصيل

ينتظر عشاق التقنية حول العالم طرح هاتف «OnePlus 15»، مع تصاعد التسريبات حول موعد الإطلاق والمواصفات، في وقت لم تعلن فيه الشركة رسميًا عن تفاصيل الحدث حتى الآن.

توجه جديد في استراتيجية الإطلاق لدى OnePlus

تشير مراجعة توقيتات إطلاق الإصدارات السابقة، إلى أن شركة OnePlus تتبع نهجًا متسارعًا في طرح أجهزتها الجديدة، إذ أصبح كل جيل يصدر في وقت أبكر من المعتاد. وتُظهر البيانات أن الإطلاق المحلي للهاتف يسبق العالمي بأسابيع قليلة، وتشير التسريبات إلى أن الشركة ستطرح الهاتف محليًا في الصين يوم 27 أكتوبر الجاري، على أن يبدأ البيع العالمي في 12 نوفمبر 2025.

اللون البنفسجي يثير تفاعل المستخدمين

أطلقت الشركة حملات ترويجية ضخمة للهاتف، ركزت على اللون الجديد «Mist Purple»، الذي لاقى إعجاب المستخدمين، وأظهرت استطلاعات الرأي رغبة نسبة كبيرة في اقتناء الهاتف بهذا اللون. وتشير التسريبات إلى احتمال تقليص تنوع الألوان خارج السوق الصينية.

تسريب موقع رسمي وتأكيدات جديدة

تداول خبراء التقنية صورة لموقع تابع لشركة «OnePlus» تم حذفه لاحقًا، كشفت عن أن الإطلاق العالمي للهاتف سيكون في 12 نوفمبر. كما تُظهر الصورة المسربة مرفقات رسمية للهاتف، تشمل شاحنًا سريعًا بقدرة 120 واط وحقيبة «Sling bag»، متاحة للشراء بشكل منفصل مع إطلاق الهاتف في الأسواق.

آراء المستخدمين

أظهر استطلاع أجراه موقع «Phone Arena» أن 5٪ من المشاركين قد يتخلون عن شراء الهاتف في حال غياب اللون البنفسجي، بينما أكد 70٪ قبولهم بأي لون آخر، وأوضح 25٪ أنهم لا ينوون شراء الجهاز أصلًا.

ويجمع هاتف «OnePlus 15» بين مواصفات متقدمة وتسويق واسع النطاق، ما يجعله من أبرز الهواتف المنتظرة عالميًا مع اقتراب موعد إطلاقه الرسمي في 12 نوفمبر المقبل.