تركيا تشتري 20 طائرة يوروفايتر من بريطانيا بـ11 مليار دولار
محمود الخطيب عن أداء الأهلي في كأس العالم للأندية: ريبيرو مرحلة وانتهت
ميادة زياد: المتحف المصري الكبير بوابة سياحية جديدة تعيد مصر إلى صدارة المقاصد العالمية
نص الكلمة | البرهان: الجيش السوداني عازم على أن يقتص لأهل الفاشر
أيقونة تويوتا تودع الملاعب.. الجيل الخامس يختم تاريخ الأسطورة
أسعار الحج السياحي 2026 في مصر.. وموعد القرعة الإلكترونية للمتقدمين
الخطيب يكشف سر تراجعه عن عدم الترشح لرئاسة الأهلي مرة ثالثة
أمك من حماس.. عضوة بالكنيست الإسرائيلي توبخ بن غفير
مفتي الجمهورية يشارك في احتفالية اليوبيل الماسي للهيئة القبطية الإنجيلية
أحمد موسى: مصر أرض العظماء لا تنسى أبناءها الذين صنعوا مجدها
إصابة 10 أشخاص في تصادم سيارة نقل مع ميكروباص بطريق رأس غارب الغردقة
تكنولوجيا وسيارات

موعد الإطلاق العالمي لهاتف OnePlus 15.. تسريبات تكشف كل التفاصيل

OnePlus 15
OnePlus 15
احمد الشريف

ينتظر عشاق التقنية حول العالم طرح هاتف «OnePlus 15»، مع تصاعد التسريبات حول موعد الإطلاق والمواصفات، في وقت لم تعلن فيه الشركة رسميًا عن تفاصيل الحدث حتى الآن.

توجه جديد في استراتيجية الإطلاق لدى OnePlus

تشير مراجعة توقيتات إطلاق الإصدارات السابقة، إلى أن شركة OnePlus تتبع نهجًا متسارعًا في طرح أجهزتها الجديدة، إذ أصبح كل جيل يصدر في وقت أبكر من المعتاد. وتُظهر البيانات أن الإطلاق المحلي للهاتف يسبق العالمي بأسابيع قليلة، وتشير التسريبات إلى أن الشركة ستطرح الهاتف محليًا في الصين يوم 27 أكتوبر الجاري، على أن يبدأ البيع العالمي في 12 نوفمبر 2025.

اللون البنفسجي يثير تفاعل المستخدمين

أطلقت الشركة حملات ترويجية ضخمة للهاتف، ركزت على اللون الجديد «Mist Purple»، الذي لاقى إعجاب المستخدمين، وأظهرت استطلاعات الرأي رغبة نسبة كبيرة في اقتناء الهاتف بهذا اللون. وتشير التسريبات إلى احتمال تقليص تنوع الألوان خارج السوق الصينية.

تسريب موقع رسمي وتأكيدات جديدة

تداول خبراء التقنية صورة لموقع تابع لشركة «OnePlus» تم حذفه لاحقًا، كشفت عن أن الإطلاق العالمي للهاتف سيكون في 12 نوفمبر. كما تُظهر الصورة المسربة مرفقات رسمية للهاتف، تشمل شاحنًا سريعًا بقدرة 120 واط وحقيبة «Sling bag»، متاحة للشراء بشكل منفصل مع إطلاق الهاتف في الأسواق.

آراء المستخدمين

أظهر استطلاع أجراه موقع «Phone Arena» أن 5٪ من المشاركين قد يتخلون عن شراء الهاتف في حال غياب اللون البنفسجي، بينما أكد 70٪ قبولهم بأي لون آخر، وأوضح 25٪ أنهم لا ينوون شراء الجهاز أصلًا.

ويجمع هاتف «OnePlus 15» بين مواصفات متقدمة وتسويق واسع النطاق، ما يجعله من أبرز الهواتف المنتظرة عالميًا مع اقتراب موعد إطلاقه الرسمي في 12 نوفمبر المقبل.

OnePlus 15 OnePlus هاتف OnePlus 15

بلال الملاح والمخرج شريف عرفة
ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل والفطير في الصباح يوميًا؟
العجينة الذهبية..سر كل فطيرة ومعجنات ناجحة
انتبهي لجمالك "المانيكير الجيل" وكريمات فرد الشعر بالفورمالين يسبب السرطان
