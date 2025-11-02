«OnePlus» تستعد لإطلاق هاتف رائد صغير الحجم: عودة الأناقة إلى كف اليد

بعد إطلاق هاتف OnePlus 15 عالميًا هذا الشهر، تتهيأ الشركة للكشف عن هاتف جديد سيحمل اسم OnePlus 15T أو OnePlus 13s في بعض الأسواق، موجّه تحديدًا لمحبي الهواتف صغيرة الحجم دون التضحية بالمواصفات الرائدة.

كشفت مصادر مُقرّبة لصحيفة Phone Arena أن الهاتف سيحمل شاشة مسطحة بقياس 6.31 بوصة بدقة 1.5K مع لوحة LTPS، وسيعتمد على معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 الأحدث والأقوى، كما سيأتي بوزن وسمك مدمجين مع حواف رفيعة متساوية.

مقاومة عالية وتجربة مميزة للبطارية

الهاتف الجديد سيحمل كذلك شهادة مقاومة الماء والغبار IP68، ما يجعله صامدًا للاستخدام اليومي القاسي. ولا تزال التفاصيل الكاملة عن سعة البطارية غير واضحة لكن الشركة تجري اختبارات لخيارات تتجاوز 7,000 ميللي أمبير، ما يجمع بين القوة وكفاءة الاستمرارية.

هل "الهاتف الصغير" ما زال مرغوبًا في 2026؟

رغم الشغف الذي تبديه فئة من المستخدمين نحو الهواتف المدمجة، إلا أن استطلاع رأي أجراه الموقع أظهر أن 73% منهم متحمسون لفكرة "هاتف رائد صغير" ولو كان ذلك مشروطًا بعدم التضحية بسعة البطارية. ومع أن الهاتف بشاشته 6.3 بوصة لا يُعد فعليًا "صغيرًا" مقارنة بالهواتف القديمة، إلا أنه يبقى من بين أصغر الأجهزة الرائدة في سوق 2026، خاصة أمام الهجمات الشرسة من أجهزة جالاكسي S25 و S26.

استراتيجية التوزيع: توسيع الأسواق أم التكرار؟

الجيل السابق (OnePlus 13T و 13s) تم إطلاقه فقط في الصين والهند دون إصدار عالمي، لكن التوقعات تشير إلى أن OnePlus ستحاول تعميم تجربة الهاتف الجديد عالميًا للرد على طلبات مستخدميها في أوروبا وأمريكا. هذا ما ينتظره عشاق هواتف "كف اليد" ذات القدرات الخارقة.

تعيد OnePlus إحياء حماسة الهاتف المدمج من جديد مع OnePlus 15T، لتمنح المستخدمين خيارًا يجمع بين التصميم الصغير والمواصفات الرائدة، وسط ترقب كبير لموعد الكشف والإطلاق الفعلي نهاية 2025 أو بداية 2026.