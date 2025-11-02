قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بينهم 4 أطفال .. مصرع 22 شخصًا وإصابة 12 في انفجار بالمكسيك
مصرع 3 من مُهربي المخدرات.. وزير الحرب الأمريكي: نفذنا ضربة عسكرية استهدفت سفينة بالبحر الكاريبي
دي بنت أساسًا.. عمرو وهبة يكشف حقيقة مشاركته في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير|صور
السكر الأبيض .. خطر صامت يُهدّد القلب والمناعة ويُدمّر صحة الأطفال| نصائح الأطباء
وزير الثقافة السعودي: تشرّفت بالمشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير
بطائرات مسيرة.. جنوب روسيا تتعرّض لهجوم أوكراني بمنشآت نفطية في ميناء توابسي
«تعالوا اتفرجوا على حضارة مصر» .. يسرا توجّه رسالة للزوّار بعد افتتاح المتحف المصري الكبير
أسعار وطرق استخزاج شهادة ميلاد جديدة
تفاصيل إطلالة فريدة عثمان في افتتاح المتحف المصري الجديد.. أناقة لفتت الأنظار في ليلة تاريخية|شاهد
مصطفى وزيري: المسلة المعلقة بالمتحف المصري الكبير إبهار حقيقي
ليلى علوي عن افتتاح المتحف الكبير: حسيت إني شاهدة على لحظة هتتكتب في التاريخ
حادث طعن مروّع على قطار بإنجلترا.. إصابة 10 أشخاص 9 منهم في حالة حرجة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

«OnePlus» تستعد لإطلاق هاتف رائد صغير الحجم: عودة الأناقة إلى كف اليد

OnePlus
OnePlus
احمد الشريف

بعد إطلاق هاتف OnePlus 15 عالميًا هذا الشهر، تتهيأ الشركة للكشف عن هاتف جديد سيحمل اسم OnePlus 15T أو OnePlus 13s في بعض الأسواق، موجّه تحديدًا لمحبي الهواتف صغيرة الحجم دون التضحية بالمواصفات الرائدة. 

كشفت مصادر مُقرّبة لصحيفة Phone Arena أن الهاتف سيحمل شاشة مسطحة بقياس 6.31 بوصة بدقة 1.5K مع لوحة LTPS، وسيعتمد على معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 الأحدث والأقوى، كما سيأتي بوزن وسمك مدمجين مع حواف رفيعة متساوية.

مقاومة عالية وتجربة مميزة للبطارية

الهاتف الجديد سيحمل كذلك شهادة مقاومة الماء والغبار IP68، ما يجعله صامدًا للاستخدام اليومي القاسي. ولا تزال التفاصيل الكاملة عن سعة البطارية غير واضحة لكن الشركة تجري اختبارات لخيارات تتجاوز 7,000 ميللي أمبير، ما يجمع بين القوة وكفاءة الاستمرارية.

هل "الهاتف الصغير" ما زال مرغوبًا في 2026؟

رغم الشغف الذي تبديه فئة من المستخدمين نحو الهواتف المدمجة، إلا أن استطلاع رأي أجراه الموقع أظهر أن 73% منهم متحمسون لفكرة "هاتف رائد صغير" ولو كان ذلك مشروطًا بعدم التضحية بسعة البطارية. ومع أن الهاتف بشاشته 6.3 بوصة لا يُعد فعليًا "صغيرًا" مقارنة بالهواتف القديمة، إلا أنه يبقى من بين أصغر الأجهزة الرائدة في سوق 2026، خاصة أمام الهجمات الشرسة من أجهزة جالاكسي S25 و S26.

استراتيجية التوزيع: توسيع الأسواق أم التكرار؟

الجيل السابق (OnePlus 13T و 13s) تم إطلاقه فقط في الصين والهند دون إصدار عالمي، لكن التوقعات تشير إلى أن OnePlus ستحاول تعميم تجربة الهاتف الجديد عالميًا للرد على طلبات مستخدميها في أوروبا وأمريكا. هذا ما ينتظره عشاق هواتف "كف اليد" ذات القدرات الخارقة.

تعيد OnePlus إحياء حماسة الهاتف المدمج من جديد مع OnePlus 15T، لتمنح المستخدمين خيارًا يجمع بين التصميم الصغير والمواصفات الرائدة، وسط ترقب كبير لموعد الكشف والإطلاق الفعلي نهاية 2025 أو بداية 2026.

OnePlus OnePlus 13s OnePlus 15T

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطفل المصري حسين عبدالرسول

صدفة غيرت وجه التاريخ | حكاية الطفل المصري قائد العالم لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.. من هو حسين عبدالرسول؟

الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ المعاصر

جمال شقرة يكشف سرًا لأول مرة بشأن المتحف المصري الكبير

الذهب

تحرك جديد للذهب بعد افتتاح المتحف المصري مساء اليوم 1-11-2025

الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب بعد افتتاح المتحف المصري الكبير مساء اليوم السبت 1-11-2025

شقق

القانون الجديد للإيجارات: استرداد الوحدات غير المستغلة وتحديد القيمة الإيجارية الجديدة

ترامب

إنذار أمريكي إلى نيجيريا: تحركوا فورًا أو سنقوم بالتدخل .. لهذا السبب

أرشيفية

إعلام إسرائيلي: تل أبيب ترفض مشاركة قوات تركية في غزة وواشنطن تبحث بدائل

سعر الدولار

سعر أعلى دولار في البنوك اليوم الأحد 2-11-2025

ترشيحاتنا

منى الشاذلي

ميكس جديد .. منى الشاذلي تتألق في حفل المتحف المصري الكبير

سلمى أبو ضيف

سلمى أبو ضيف تتألق في افتتاح المتحف المصري الكبير

القلب

يحمي القلب والمخ.. فوائد خارقة لزيت مغمور

بالصور

إطلالة سينمائية لافتة لـ «لينا صوفيا» تبهر مًحبيها .. صور

لينا صوفيا
لينا صوفيا
لينا صوفيا

السكر الأبيض .. خطر صامت يُهدّد القلب والمناعة ويُدمّر صحة الأطفال| نصائح الأطباء

كيف يؤثر السكر على القلب والمناعة؟
كيف يؤثر السكر على القلب والمناعة؟
كيف يؤثر السكر على القلب والمناعة؟

تفاصيل إطلالة فريدة عثمان في افتتاح المتحف المصري الجديد.. أناقة لفتت الأنظار في ليلة تاريخية|شاهد

فريدة عثمان
فريدة عثمان
فريدة عثمان

أغذية تحمي من السرطان.. قائمة ذهبية للوقاية وتعزيز المناعة

أغذية تمنع الإصابة بمرض السرطان
أغذية تمنع الإصابة بمرض السرطان
أغذية تمنع الإصابة بمرض السرطان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

المزيد