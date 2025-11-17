مستخدم OnePlus 15 يكشف: هذه الميزات أبهرتني خلال أسبوع من الاستخدام

أوضح أحد مستخدمي هاتف OnePlus 15 في تقرير مفصل أن التجربة مع الجهاز اختلفت كليًا عن التوقعات المسبقة؛ فبينما اعتاد الناس أن ضرورية التميز في التصميم هي سر نجاح OnePlus، جاء الجيل الجديد بتوجه معاكس يركز على العملية وقدرة التحمل.

بات التصميم أكثر تشابهًا مع هواتف الأيفون بواجهته المسطحة، إلا أن هذا منح الهاتف متانة أكبر وسهّل تركيب الحماية للشاشة، مع تصنيف IP العالي لمقاومة الماء والغبار.

الكاميرا: تطور يفوق التوقعات

رغم تقليص حجم المستشعر الرئيسي وغياب شعار Hasselblad، لاحظ المستخدم تحسنًا فعليًا في جودة التصوير وواقعية الألوان، إذ بدت الصور أكثر دفئًا وطبيعية بعيدًا عن تشبع الألوان أو الإفراط في الحدة.

تظهر قوة الكاميرا بوضوح في التصوير الليلي وتفاصيل اللقطات بفضل الصور الافتراضية بدقة 26 ميجابكسل، رغم استمرار وجود بعض التفاوت في توازن الألوان بين الكاميرا الرئيسية والواسعة.

أداء وثبات غير مسبوق

أكد التقرير أن تجربة الأداء على OnePlus 15 تشعرك وكأنك تحمل هاتف ألعاب أصيل؛ فالمعالج يتفوق في الاختبارات الشاقة واستقرار الأداء واستهلاك الطاقة حتى بعد جلسات لعب طويلة، بفضل شريحة Snapdragon 8 Elite Gen 5 وذاكرة LPDDR5X السريعة.

وتضيف شاشة 165 هرتز سلاسة غير مسبوقة في الألعاب وتحسينًا ملحوظًا في واجهة المستخدم.

بطارية بقدرات استثنائية

تكمن المفاجأة الأكبر في البطارية الضخمة بسعة 7300 مللي أمبير، التي تمنح المستخدم قرابة يومين من الأداء المكثف أو 30 ساعة استخدام خفيف و12 ساعة مشاهدة فيديو متواصلة.

تدعم البطارية شحنًا سريعًا يكمل التعبئة الكاملة خلال 45 دقيقة فقط، ما يجعلها أقوى من معظم منافسيها حتى من حيث توازن الأداء وطول عمر البطارية.

سلبيات طفيفة

رصد المستخدم بعض الملاحظات مثل تقليد واجهة iOS في نظام OnePlus وبعض المشاكل في توافق التطبيقات وغياب دعم الشحن اللاسلكي Qi2 ومستوى الصوت في السماعات عند رفع الصوت لأقصى درجة.

يرى الكاتب أن OnePlus 15 يمثل نقلة نوعية على مستوى البطارية والأداء خاصة مقابل السعر، ويوفر تجربة كاميرا منافسة، مع بعض المآخذ المتعلقة بواجهة المستخدم والتصميم.

يناسب الجهاز الباحثين عن قوة الأداء وعمر البطارية الطويل دون الحاجة لأعلى إمكانيات الكاميرا في الهواتف الرائدة.