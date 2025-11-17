قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مافيش منها اتنين.. رامي صبري: شيرين واحدة من الفنانات الكبار وصوت مصري عظيم
نيجيريا تخسر.. الكونغو الديمقراطية تتأهل لملحق كأس العالم 2026
خطوات الاستعلام واستخراج كارت الخدمات المتكاملة 2025 بالرقم القومي
رابط الاستعلام عن المقبولين في تكافل وكرامة نوفمبر 2025
مصرع شخصين وإصابة اثنين في تصادم ميكروباص وتوكتوك بالبحيرة
النرويج تكتسح إيطاليا برباعية في تصفيات كأس العالم وتضمن التأهل مباشرة
ترامب يحضر حفل زفاف وسط ذهول العروسين.. ويعلق: هذان زوجان وسيمان
زواج بدون احتفال.. فنانات دخلن القفص الذهبي بدون إقامة حفل زفاف
محمد صلاح: لما لعبت في أوروبا قلت هعمل حاجة ماحدش عملها.. فيديو
أحمد سعد بعد الحادث: حب الناس أكبر نعمة وماكنتش متخيله
ثنائي بيراميدز يتنافسان على جائزة الأفضل في إفريقيا
محمد صلاح: مديون بحياتي كلها لوالدي لأنه الوحيد اللي صدق فيا
مستخدم OnePlus 15 يكشف: هذه الميزات أبهرتني خلال أسبوع من الاستخدام

أوضح أحد مستخدمي هاتف OnePlus 15 في تقرير مفصل أن التجربة مع الجهاز اختلفت كليًا عن التوقعات المسبقة؛ فبينما اعتاد الناس أن ضرورية التميز في التصميم هي سر نجاح OnePlus، جاء الجيل الجديد بتوجه معاكس يركز على العملية وقدرة التحمل. 

بات التصميم أكثر تشابهًا مع هواتف الأيفون بواجهته المسطحة، إلا أن هذا منح الهاتف متانة أكبر وسهّل تركيب الحماية للشاشة، مع تصنيف IP العالي لمقاومة الماء والغبار.

الكاميرا: تطور يفوق التوقعات

رغم تقليص حجم المستشعر الرئيسي وغياب شعار Hasselblad، لاحظ المستخدم تحسنًا فعليًا في جودة التصوير وواقعية الألوان، إذ بدت الصور أكثر دفئًا وطبيعية بعيدًا عن تشبع الألوان أو الإفراط في الحدة.

تظهر قوة الكاميرا بوضوح في التصوير الليلي وتفاصيل اللقطات بفضل الصور الافتراضية بدقة 26 ميجابكسل، رغم استمرار وجود بعض التفاوت في توازن الألوان بين الكاميرا الرئيسية والواسعة.

أداء وثبات غير مسبوق

أكد التقرير أن تجربة الأداء على OnePlus 15 تشعرك وكأنك تحمل هاتف ألعاب أصيل؛ فالمعالج يتفوق في الاختبارات الشاقة واستقرار الأداء واستهلاك الطاقة حتى بعد جلسات لعب طويلة، بفضل شريحة Snapdragon 8 Elite Gen 5 وذاكرة LPDDR5X السريعة. 

وتضيف شاشة 165 هرتز سلاسة غير مسبوقة في الألعاب وتحسينًا ملحوظًا في واجهة المستخدم.

بطارية بقدرات استثنائية

تكمن المفاجأة الأكبر في البطارية الضخمة بسعة 7300 مللي أمبير، التي تمنح المستخدم قرابة يومين من الأداء المكثف أو 30 ساعة استخدام خفيف و12 ساعة مشاهدة فيديو متواصلة.

تدعم البطارية شحنًا سريعًا يكمل التعبئة الكاملة خلال 45 دقيقة فقط، ما يجعلها أقوى من معظم منافسيها حتى من حيث توازن الأداء وطول عمر البطارية.

سلبيات طفيفة

رصد المستخدم بعض الملاحظات مثل تقليد واجهة iOS في نظام OnePlus وبعض المشاكل في توافق التطبيقات وغياب دعم الشحن اللاسلكي Qi2 ومستوى الصوت في السماعات عند رفع الصوت لأقصى درجة.

يرى الكاتب أن OnePlus 15 يمثل نقلة نوعية على مستوى البطارية والأداء خاصة مقابل السعر، ويوفر تجربة كاميرا منافسة، مع بعض المآخذ المتعلقة بواجهة المستخدم والتصميم. 

يناسب الجهاز الباحثين عن قوة الأداء وعمر البطارية الطويل دون الحاجة لأعلى إمكانيات الكاميرا في الهواتف الرائدة.

أميرة الذهب

Ai لتشويه سمعتي.. أميرة الذهب ترد على تداول فيديو غير لائق لها مع خليجي

أرشيفية

إحالة مسئول بالتمريض هـ تك عرض مريضة في مستشفي عين شمس.. خاص

وزيرة التضامن

قبطيتان تفوزان بعمرة.. ماذا فعلت وزيرة التضامن معهما؟

أسعار الذهب

تراجع جديد يضرب أسعار الذهب.. انخفاض مفاجئ في عيار 21 الآن

أميرة الذهب ترد رسميًا.. القصة الكاملة لمقطع الفيديو المفبرك مع خليجي الذي تصدر السوشيال ميديا

فيديو أميرة الذهب مع خليجي.. القصة الكاملة للمقطع المفبرك ورد المهندسة أميرة حسان

أرشيفية

منع مسئول وآخرين من السفر والتحفظ على أموالهم لسرقة آثار متحف الحضارة

أسعار البيض- صورة أرشيفية

انخفاض حاد.. سعر طبق البيض يقترب من هذا المستوى وسط تحذيرات من خسائر للمربين

تريزيجيه

في الأهلي مش بنام.. تريزيجيه يفجر مفاجآت حول سوبر الزمالك ورحيل بنشرقي

ميتسوبيشي ASX موديل 2026

تصميم وأداء رياضي.. شاهد ميتسوبيشي ASX موديل 2026

Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra بنصف الثمن وخصم 250 دولارا على Apple Watch Series 10

تيم كوك هل يستعد تيم كوك لمغادرة آبل؟ إليكم حجم الأسهم والأموال التي يمكنه أخذها معه

أسهم وأموال ستخسرها أبل .. هل يستعد تيم كوك لمغادرة آبل؟

زواج بدون احتفال.. فنانات دخلن القفص الذهبي بدون إقامة حفل زفاف

كيا تكشف ملامح السيارة تيلورايد 2027 الجديدة كليا

بي واي دي تسير بخطى متسارعة لبناء أكبر مجمع لإنتاج السيارات الكهربائية

مخرج فيلم "قمع" مارك أيمن: فكرة العمل جاءت نابعة من تجربة شخصية

أميرة الذهب والخليجي

فيديو أميرة الذهب والخليجي .. رد عاجل منها بعد تصدره التريند

وزارة الداخلية

الداخلية تكشف حقيقة اختطاف شخص من أمام منزله بالتجمع

علاقة حسام حبيب وشيراز

شافني واختارني عشان قدراتي.. شيراز توضح طبيعة علاقتها بحسام حبيب

هنا شيحة

هنا شيحة: فيلم شكوى 713317 بيقدم كوميديا سوداء.. وسعيدة بدعم أولادي

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

