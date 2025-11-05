قبل إنطلاقه عالميا .. إليك أهم مواصفات هاتف OnePlus Ace 6 Pro Max



كشفت ون بلس عن هاتف Ace 6 إلى جانب هاتفها الرائد 15 الشهر الماضي، ولكن يبدو أن سلسلة هواتف Ace 6 لم تكتمل بعد. ربما توقعت وصول هاتف Ace 6 Pro لاحقًا، وهو أمر وارد، ولكن في هذه الأثناء، تُجهّز ون بلس لهاتف Ace 6 Pro Max.

قد يحتوي هاتف OnePlus Ace 6 Pro Max على شاشة OLED مقاس 6.7 بوصة ومعدل تحديث 165 هرتز ودقة 1.5K وقد يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 8000 مللي أمبير مع دعم الشحن بقوة 100

مواصفات هاتف OnePlus Ace 6 Pro Max

ظهرت تسريبات جديدة حول هاتف OnePlus Ace 6 Pro Max، تُلمح إلى إطلاقه الوشيك في الصين. واقترح أحد المُسربين مواصفات رئيسية للهاتف، بما في ذلك معالج Snapdragon 8 من الجيل الخامس من Qualcomm، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة تصل إلى 16 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية تصل إلى 1 تيرابايت.

من المتوقع أن يُطرح OnePlus Ace 6 Pro Max كأول هاتف في العالم يعمل بمعالج Snapdragon 8 من الجيل الخامس، لينضم إلى OnePlus Ace 6 الذي طُرح في الصين في أكتوبر.

تسريبات عن ذاكرة الوصول العشوائي وسعة التخزين لهاتف OnePlus Ace 6 Pro Max

وفقًا لمنشور على Weibo نشره المُسرب Smart Pikachu ، ومن المتوقع أن يتوفر هاتف OnePlus Ace 6 Pro Max المُرتقب بخياري ذاكرة وصول عشوائي LPDDR5x Ultra بسعة 12 و16 جيجابايت. ومن المُرجح أن يتوفر الهاتف أيضًا بخيارات تخزين داخلية UFS 4.1 بسعة 256 و512 و1 تيرابايت، على غرار OnePlus Ace 6 .

أضاف المُسرب أن هاتف OnePlus Ace 6 Pro Max من المتوقع أن يكون أول هاتف يُطرح بمعالج Snapdragon 8 Gen 5 غير المُصدر. وقد أكد مسؤول تنفيذي كبير في OnePlus بالفعل أن أحد طرازات OnePlus سيُطلق بمعالج Snapdragon 8 Gen 5 القادم من Qualcomm.

وفقًا لأحدث التسريبات، من المتوقع إطلاق هاتف OnePlus Ace 6 Pro Max بثلاثة ألوان، هي و تتوافق هذه الألوان مع المعلومات المسربة سابقًا،

تشير الشائعات إلى أن هاتف Ace 6 Pro Max سيحتوي على شاشة OLED مقاس 6.7 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث 165 هرتز. وقد يعمل الجهاز ببطارية ضخمة بسعة 8000 مللي أمبير/ساعة مع دعم الشحن السريع بقدرة 100 واط.

للتصوير، يُقال إن هاتف OnePlus Ace 6 Pro Max سيحتوي على كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل، وكاميرا خلفية مزدوجة، الأولى بدقة 50 ميجابكسل مع مثبت بصري (OIS)، والثانية بدقة 8 ميجابكسل مع عدسة واسعة الزاوية. ومن المتوقع أيضًا أن يضم الهاتف مكبري صوت ستيريو مزدوجين، ومستشعر بصمة مدمج في الشاشة بالموجات فوق الصوتية، وتقنية NFC، ومحرك خطي X-axis، وإطار معدني متين في المنتصف. ومن المتوقع أن يعمل الهاتف بنظام Android 16 مع واجهة ColorOS 16، وسيبلغ وزنه حوالي 216 جرامًا.